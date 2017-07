I morgen tidlig overleveres de første eksemplarene av Teslas folkemodell

Står du tidlig opp i morgen tidlig, kan du følge med på overleveringen av de første produksjonsmodellene av den nye folkeutgaven til Tesla.

Klokka 05.45 norsk tid blir nemlig de 30 første Model 3-bilene overlevert til eierne sine utenfor Tesla-fabrikken i Freemont, California, og arrangementet blir livestreamet på Teslas nettsider.

Den første bilen får Tesla-gründer Elon Musk i 46-årsgave av Teslas styremedlem, Ira Ehrenpreis, som var den første som satte seg på venteliste for bilen. Siden har minst 400.000 personer gjort det samme, noe som innebærer at ventetiden kan bli lang for mange.

Full produksjon fra desember

Den aller første bilen rullet av samlebåndet tidligere denne måneden. I august vil det bli produsert 100 biler, i september 1500, og fra desember regner man med å ha nådd full månedsproduksjon på 20.000 biler.

Bestiller du Model 3 nå, kan du i følge Teslas egne nettsider ikke regne med å få bilen før mot slutten av 2018.

Tesla har opprettet en egen sammenligningside der Model 3 punkt for punkt settes opp mot Model S, og selvsagt stort sett faller i gjennom i sammenligningen med sin mer eksklusive søstermodell. Den lavere prisen Model 3 vil få, er imidlertid ikke oppgitt på siden, og Elon Musk har da heller ikke lagt skjul på at bilprodusenten aktivt forsøker å få kunder som er interessert i Model 3 til heller å kjøpe S-modellen, skriver Electrec.

Hva prisen på Model 3 blir i Norge, er ennå usikkert. Men den amerikanske startprisen er 35.000 dollar, eller omlag 300.000 kroner. En undersøkelse nettstedet Electrec.com har gjort blant 8000 personer som har forhåndsbestilt Model 3, viser imidlertid at de regner med å betale langt mer for bilen, fordi de har bestilt den med oppgradert batteripakke osv.

Spesifikasjonene

En kjapp titt på spesifikasjonene til Tesla Model 3 – slik de er oppgitt av Tesla selv, viser følgende:

Rekkevidde: 345 kilometer (må betale for strøm fra Teslas ladepunkter)

Akselerasjon: 0-100 km/t på 5,6 sekunder

Sitteplass: 5 voksne

Bagasjeplass: 400 liters lastevolum (fordelt på lasterom foran og bak)

Tesla ønsker dessuten å holde bilen så enkel som mulig, og dermed er det kun farge og hjul det kan velges i for Model 3.

Hvis ikke dette virker forlokkende, kan du jo smøre deg med tålmodighet til 2019, da compakt SUV-en Model Y er ventet å komme, eller - om du heller vil ha en elektrisk lastebil, til september da Tesla skal vise fram Tesla Semi.