I 2022 skal Toyota slippe elbiler som «kan kjøre mye lengre og lades opp på noen få minutter»

Toyotas nye elbiler skal inneholde batterier som lar bilen kjøre lengre og lade flere ganger raskere enn dagens biler basert på litiumionebatterier.

De skal være på markedet om så lite som fem år. I alle fall om vi skal tro avisen Chinichi Shimbun, den største avisen i Aichi, prefekturet hvor Toyota ligger.

Påstandene bekreftes delvis av Toyota selv.

– Vi kommenterer ikke planene våre rundt spesifikke produkter, men vi sikter på å kommersialisere faststoff-batterier (solid-state, journ anm) innen starten av neste tiår, sier Kayo Doi, talskvinne for Toyota, til Reuters.

I fjor høst omtalte vi Toyotas planer om å masseprodusere rene elbiler innen 2020, men her ble det altså ikke nevnt noe om den nye batteritypen.

Flere satser på faststoff

At de store selskapene satser på faststoff-batterier er forøvrig ikke noe nytt. BMW har allerede annonsert at de vil ha teknologien klar for markedet innen ti år.

Batteriteknologien Bosch har kjøpt er basert på faste stoffer i både anode, katode og elektrolytt. Bruken av litium-metall uten innblanding av karbon øker ladekapasiteten kraftig Foto: Bosch

Ifølge nettavisen Electrek.co har også Hyundai vist flere tegn på at de jobber med faststoff-batterier, blant annet gjennom oppkjøp og annonsering av elbiler med lengre rekkevidde.

Tyske Bosch sitter også på en potensiell gullgruve etter oppkjøpet av batteri-oppstarten Seeo. De «ser potensialet til å doble energitettheten i batterier innen 2020, og samtidig dramatisk redusere kostnadene», skrev de i en pressemelding i januar i år.

Stor forskningsaktivitet

Mens utviklingen av litiumionebatterier har gått fremover med museskritt, kan faststoff-batteriene vise seg å være et solid steg fremover.

Tre ganger så høy energitetthet, lading på minutter i stedet for timer, høy indre motstand etter 1200 ladesykluser og liten brannfare. Dette kan bli vår nye virkelighet når det fulle potensialet til teknologien, som blant annet utvikles på Universitetet i Texas, blir utnyttet i forbrukermarkedet.

Teknisk Ukeblad skrev i vår om John B. Goodenough, 94-åringen som fant opp litiumbatteriet. Han leder nå et forskningsprosjekt om faststoffbatterier hvor glass benyttes som elektrolytt.

Også på Universitetet i Maryland jobbes det med utvikling av faststoffbatterier - her med granat som elektrolytt.