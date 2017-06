Farge og hjul blir eneste valgmuligheter for Model 3

Tesla åpner sin nettside hvor man kan konfigurere Model 3 mot slutten av juli. På det samme tidspunktet skal de første kundene få sine biler, ifølge Elon Musk.

Musk fortalte dette i forbindelse med et aksjonærmøte. Hvorvidt norske kunder får konfigurere sine reserverte biler på dette tidspunktet, vites ikke. Da Tesla åpnet for konfigurering av Model X, ble dette først gjort tilgjengelig i USA.

Det er allerede kjent at Model 3 skal leveres på den amerikanske vestkysten først, før kunder østover på kontinentet får sine biler.

Få valgmuligheter

Nettsiden kommer ikke til å gi kundene like mange valg som når de skal konfigurere Model S eller X.

– Vi har holdt de første konfigurasjonene for Model 3 veldig enkle. Det er kritisk for å oppnå en rask opptrapping av produksjonen, sa Musk.

Den kommende Tesla Model 3 blir tilgjengelig i to farger innledningsvis. Hvilke er ikke kjent. Foto: Tesla

Han nevner at de ikke gjorde dette med Model X, og beskriver det som et feilsteg. Bilene var altfor kompliserte i begynnelsen av produksjonen.

Model S var på imidlertid bare mulig å få i én konfigurasjon da den kom i salg, og Musk holder dette frem som idealet.

I praksis blir det kun mulig å velge mellom felgstørrelse på 18 og 19 tommer, og to ulike farger.

Kun bakhjulsdrift

Bilen vil kun være mulig å bestilles med bakhjulsdrift i begynnelsen. Musk anslår at firehjulsdrift blir tilgjengelig sent i år eller tidlig neste år.

Årsaken er at to motorer vil doble sannsynligheten for at noe går galt. De ønsker derfor at de første bilene skal være så lite komplekse som mulig.

Han legger imidlertid til at det på nettsiden vil være klart hvilke valgmuligheter man får tilgang til senere. Når disse blir gjort tilgjengelige vites ikke.

Det er forhåndsbestilt over 400.000 Tesla Model 3. Bestiller du en bil i dag, må du regne med å vente lenge, forteller Musk.

Elon Musk, administrerende direktør i Tesla Inc. Foto: Eirik Helland Urke

– Om du betaler depositum på Model 3 nå, kommer det til å ta over et år. Slutten av neste år før du får den, eller noe sånt, sier Musk.

Han legger til at det kommer nye reservasjoner hver uke, så om man ønsker seg bilen lønner det seg å ikke vente. Køen blir ikke kortere, sier han, og legger til at de gjør sitt beste for å skalere produksjonen opp.

Model Y og lastebil

Musk fortalte også at de er i gang med sin neste personbil, Model Y.

– Vi sikter mot at den skal komme på veien i 2019 omtrent. Og sannsynligvis blir etterspørselen etter Model Y høyere enn for Model 3, sier han.

Tesla publiserte en sniktitt på Model Y. Foto: Tesla

Men Tesla kommer til å bygge en ny fabrikk, i realiteten en ny Gigafactory, for produksjonen av denne bilen. Hvor denne skal ligge vet de ikke.

Samtidig lettet Musk litt mer på sløret angående den kommende trekkvogna Tesla Semi. Denne skal vises frem i september, som en fungerende prototype. Prototypen er allerede vist frem til potensielle kunder.

Disse kundene er ifølge Musk involvert i designprosessen. Dette for å sikre at lastebilen møter kravene deres.

Det første bildet av Tesla Semi. Foto: TED/Tesla/skjermdump

Tesla Semi skal settes i volumproduksjon i løpet av 18 til 24 måneder, forteller Musk. Det kan bety at lastebilen kan være på veien før dette, men i lite antall.