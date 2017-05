Hold av datoen: 6. september lanserer Nissan andre generasjon Leaf

Åtte år, én måned og tre dager etter at Nissan Leaf ble lansert, får den banebrytende elbilen endelig en arvtaker.

6. september skal andre generasjon Leaf lanseres globalt på et arrangement i Tokyo.

Fortsatt gjenstår det å se om Nissan i like stor grad vil sette en ny standard for elbiler nå i 2017 som de gjorde med første utgave i 2009. Ja, mener Pierril Pouret, elbildirektør for Nissan i Norden:

– Dette blir en helt ny modell designet fra blanke ark som vil sørge for at vi fortsatt er i front, sier Pouret.

Han var i Oslo mandag for å markere at Nissan Leaf nummer 30.000 er registrert i Norge, fem og et halvt år etter at den første fikk EL-skilter. Hver tiende Leaf som er produsert i verden triller rundt på norske veier.

Forsprang

Den første Leaf-eieren i Norge, Jens Kristian Kirkebø, får blomster av kommunikasjonssjef Knut Arne Marcussen i Nissan Norge. Kirkebøs hvite Leaf har gått 46.000 km siden 30. oktober 2011. Foto: Eirik Helland Urke

For halvannet år siden viste Nissan fram konseptbilen IDS – som da frontet det som i høyeste grad fortsatt er en trend: nullutslippsbiler med selvkjøringsteknologi.

– Neste Leaf kommer med stor grad av autonomi gjennom vårt nye system, Propilot, sier Pouret.

Når Nissan har ambisjon om å levere de nye bilene, vil han ikke si. De som er fristet til å bestille får håpe at det tar kortere tid enn forrige gang: Leaf hadde global lansering søndag 3. august 2009, mens den første kundebilen i Norge ble registrert 30. oktober 2011.

Nå er det ventet at bilen kommer for salg mot slutten av året med levering en gang i 2018. Ved forrige lansering var det tross alt også alskens batterifabrikker som skulle bygges opp parallelt. Nissan har investert tre milliarder euro bare i denne delen av verdikjeden.

– I bilindustrien i dag er det ingen ting det investeres så mye i som i elbiler og elbilteknologi. Mange av disse investeringene gjorde vi allerede for ti år siden, noe som gir oss et visst konkurransefortrinn, sier Pouret.

Porsjonerer ut informasjon

IDS-konseptet ble presentert i Tokyo for halvannet år siden. Det skal være en del elementer herfra som er beholdt i nye Leaf. Foto: Nissan

Elbildirektøren beklager at han ikke kan si noe særlig substansielt om neste generasjon Leaf som ikke er kjent fra før, og innrømmer samtidig at kommunikasjons-strategien er den som begynner å bli vanlig: Å slippe flere tekniske detaljer i små drypp. Slik vil nyttige idioter som oss i Teknisk Ukeblad og andre som skriver om elbil sørge for å holde interessen ved like i ukene fram til lansering.

Pouret har selv sett den nye bilen, og ifølge ham har produksjonsutgaven behold opp til flere av designelementene fra IDS, uten å ville si mer enn at også neste generasjon vil tilhøre C-segmentet.

Han vil heller ikke diskutere noe som helst om rekkevidde, batteristørrelse, eventuelle batterivalgmuligheter, pris eller leveringstidspunkt.

Leaf har siden lanseringen kommet med batterioppgradering. For halvannet år siden ble kapasiteten økt fra 24 til 30 kWh. Spørsmålet er hva slags sprang produsenten legger opp til i den nye generasjonen, men det vil jo ikke være unaturlig å doble til 60 kWh - som er standarden i Chevy Bolt/Opel Ampera-e og kommende Tesla 3.

I august er det åtte år siden Nissan lanserte Leaf.

På den tida tok den opp konkurransen med PSA-trillingene og Think City, og kunne slå i bordet med bedre ytelser og fem fullverdige seter. Derfor var det ikke så rart at det sommeren etter var rundt 500 nordmenn som hadde skrevet seg opp som interesserte kjøpere. Det var spesielt i 2010, men sammenlignet med bestillingslistene på Tesla 3 og Opel Ampera-e, blir det beskjedent.

Håpet på 350.000 i året

Senere på høsten lanserte Renault-Nissan-sjef Carlos Ghosn til sammen hele åtte forskjellige elbilkonsepter på messene i Frankfurt og Tokyo, herunder Renault Zoe og Twizy og den elektriske varebilen Nissan e-NV200.

På denne tida ble det snakket om 500.000 batteripakker og 350.000 Leaf i året. Selv om dette viste seg å være noe optimistisk, vil det være feil å kalle Leaf noe annet enn en suksess. Globalt er det nå solgt nærmere 300.000 av elbilmodellen. Regner man med alliansesøstrene er tallet cirka 400.000 solgte elbiler.

Norge har én prosent av bilmarkedet i Europa, men tretti prosent av elbilene. Elbilsalget har siden 2015 flatet ut på en andel rundt 17 prosent.

– Vi tror det er en del kunder som nå sitter på gjerdet og venter på det som kommer, sa generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen på Nissan-seminaret.

Hun er uenig med dem som mener at det som skjer med elbiler i Norge har liten betydning fordi det norske markedet er så marginalt. Hun forteller at de i gjennomsnitt har to til fire internasjonale besøk i uka.

– De ser på Norge som et eksempel på morgendagens bilmarked, og er interesserte i hvordan det fungerer. Slik sett påvirker vi både strategiene til bilprodusentene og politikken til andre lands myndigheter, sa Bu.

To Leaf-eiere

Mandag inviterte altså Nissan Norge til en markering i forbindelse med at Leaf nummer 30.000 er på norske skilter. Av disse er om lag 20.000 solgt ny i Norge, mens 10.000 er importert.

Ann Cathrine Bjerring Pedersen og Jens Kristian Kirkebø er Leaf-eier nummer tretti tusen og nummer én. Foto: Eirik Helland Urke

Både Nissan Leaf nummer én og nummer tretti tusen har garasjeplassen sin i Fredrikstad. Ann Cathrine Bjerring Pedersen har nettopp fått levert den nyeste, mens Jens Kristian Kirkebø for fem og et halvt år siden mottok den første kundebilen, registrert 30. oktober 2011.

For Bjerring Pedersen er dette den første elbilen, mens Kirkebø nå bruker Leaf-en som nummer to-bil, etter at den først fikk selskap av en Tesla Model S og senere Model X.

– Leafen har nå passert 46.000 kilometer. Det har vært et meget problemfritt bilhold, særlig sammenlignet med dieselbiler fra Volkswagen som jeg også har erfaring med. Når det gjelder batterikapasitet, forsvant det noe i en softwareoppdatering. Den naturlige degraderingen har vært under fem prosent, opplyser Kirkebø.

Han er til daglig lokfører i NSB, og sysler i tillegg med en del elbilteknologi på si. Blant annet har han bygget en egen strømforsyning på hytta som består av halvannet leafbatteri, det vil si 70 moduler fra ei batteripakke som består av 48.

– Denne overtok etter en blybatteribank på 456 kg. Den har 2,5 ganger så stor energikapasitet og veier halvparten, forteller han.