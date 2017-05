Nå skal Chevrolet Bolt selges i Norge

Rundt 4000 nordmenn har bestilt Opel Ampera-e i Norge, og nylig ble det klart at Opel forespeiler en lang ventetid for nye bestillinger, og at levering av allerede bestilte biler kan bli forsinket.

Samtidig lagerføres søstermodellen Chevrolet Bolt hos amerikanske bilforhandlere, og det er mulig å kjøpe en Bolt uten lang ventetid i USA.

Resultatet er at du kan sikre deg en Bolt i Norge, med en mulig leveringstid på omtrent 12 uker.

Bolt og Ampera-e er for det meste identiske biler, med samme drivlinje og batteri. Dermed er rekkevidden også den samme.

Det er Bergheim Auto-Salg Oslo som importerer bilene. De får sin første demobil om to uker.

Denne bilen skal brukes til å undersøke de tekniske aspektene som må løses før bilen kan selges her til lands, forteller Erik Skagenes, teknisk sjef hos Bergheim Auto.

En Chevy Bolt (hvit) på produksjonslinja sammen med en bensindrevet Chevy Sonic sedan. Foto: Per Erlien Dalløkken

Må bytte ladekontakt

Chevrolet Bolt kommer med den amerikanske varianten av CCS-kontakten, som består av en type 1-kontakt i kombinasjon med likestrømskontakt for hurtiglading.

Det vil derfor ikke fungere å hurtiglade en Bolt på europeiske hurtigladere, ettersom kontakten rent fysisk ikke passer.

– Vi må legge litt research i det, men det blir antakeligvis ikke verre enn å bytte kontakten i bilen. Planen er å montere kontakten fra Opel Ampera-e. Ladeenheten i Bolt er den samme, sier Skagenes.

Han sier at Bergheim Auto har jobbet med dette prosjektet i snart et år. Dersom ladekontakten enkelt lar seg skifte ut, ser han for seg at de vil kunne levere bilen på 12 uker.

Interiøret i Chevrolet Bolt. Foto: General Motors

Kundene må imidlertid også belage seg på at det verken blir mulighet for DAB-radio eller GPS-navigasjon, ettersom bilen ikke leveres med DAB i USA, og kun med kart over USA.

– Vi skal se om vi kan løse dette, men vi tør ikke love noe. Det er viktig å si med en gang, sier Skagenes.

Skagenes legger imidlertid til at bilene leveres med støtte for Apple Carplay og Android Auto, som gjør at du kan bruke Google Maps via mobilen på bilens skjerm. Nettradioapper bør også fungere via denne løsningen.

Dyrere enn Ampera-e

Bergheim Auto har annonsert Bolt for 399.000 kroner, ikke inkludert frakt fra USA eller registreringsomkostninger.

Skagenes har ikke fraktprisene klare, men et raskt søk på nettet indikerer at dette koster fra omtrent 1000 dollar (8700 kroner) for privatpersoner.

Til sammenligning koster en Ampera-e 348.000 kroner fullt utstyrt.

Bolt koster dermed en del mer, men til gjengjeld får kundene potensielt bilen levert mye raskere.

– Prisen kommer av at bilen i utgangspunktet er priset høyt i USA. Der får man 7500 dollar (65.000 kroner) i skattefradrag når man fører opp en slik bil på selvangivelsen. Det er ikke noe vi kan dra nytte av i Norge, sier Skagenes.

Han tror at prisene etterhvert vil komme ned, slik at bilen blir mer konkurransedyktig også her i landet. Men Skagenes tror det skal være mulig å selge et par hundre Bolt i året i Norge.

En annen utfordring er at Bolt ikke er typegodkjent i Europa. Skagenes forteller at bilene vil bli enkeltgodkjent individuelt ved innførsel.

Færre serviceverksteder

På Orion-fabrikken i Michigan er serieproduksjonen av Chevy Bolt så vidt startet, på samme linje som Chevy Sonic. Foto: Per Erlien Dalløkken

Det er imidlertid ikke flust av Chevrolet-merkeverksteder i Norge. Skagenes sier at Bergheim har den aktuelle kompetansen gjennom kursing fra General Motors.

Men skal bilen på service og få oppdatert programvare kreves det at verkstedet har det mest moderne diagnoseutstyret fra General Motors. Han anslår at mellom fem og ti verksteder her til lands har slikt utstyr.

Øvrig mekanisk arbeid bør imidlertid kunne utføres ved de fleste verksteder.

Bergheim har erfaring med å importere elektrifiserte GM-modeller tidligere. De har blant annet importert seriehybriden Chevrolet Volt, som det var stor interesse for.

– Formidabel interesse

Bergheim Autos salgssjef Roger Øverbye sier at interessen for Bolt har vært «helt formidabel». Så med mindre forhandleren støter på problemer, blir det trolig en og annen Bolt å se på norske veier i løpet av året.

Den første tiden har Bolt bare vært i salg i Oregon og California, men i det siste har den blitt tilgjengelig i til sammen åtte delstater og i Canada. I løpet av sommeren skal Bolt være tilgjengelig i hele USA.

Det gjør at salget øker i USA, og at tilgangen til biler kan bli noe knappere.

Men salget har så langt i år ligget og vaket på rundt 1000 eksemplarer i måneden. 4384 biler ble solgt i USA fra januar til og med april.

Til Clean Technica sier GM-talsperson Fred Ligouri at Bolt innfrir salgsforventningene i California. Hvorvidt det betyr at den skuffer i de andre statene er uvisst.

Les også: Daimler kommer med minst 10 elbiler de neste fire årene

Selges under listepris

Hos enkelte forhandlere selges bilen allerede kraftig rabattert.

Automotive News skrev i mars at mens den i noen stater koste mer enn listeprisen, har det i andre stater vært mulig å kjøpe bilen for 25.000 dollar etter incentiver.

I California solgte enkelte forhandler bilen for 5.200 dollar (45.000 kroner) mindre enn listepris i mars.

Det behøver ikke å bety at salget går tregt. Amerikanske bilforhandlere setter selv prisen, ettersom det typisk er større konkurranse dem imellom.

Samtidig kjøper de biler inn på lager, og ønsker således ikke å «brenne inne» med dem. Prisavslag kan da bli en løsning.

En elbil som Bolt har ikke et stort marked, og som en forhandler Automotive News har snakket med, forsøker de å føle seg frem til hva som er riktig pris for bilen for å kapre kunder.

Volvos kommende elbil: Kan få lav pris og lang rekkevidde

Opel ikke overrasket

Opel Ampera-e er bygget på General Motors' teknologi. Foto: Per Erlien Dalløkken

Opel Norges PR-sjef Stein Pettersen sier til Teknisk Ukeblad at de er oppmerksomme på at det skal importeres Bolt til Norge.

– At noen tenker på å selge Bolt i Norge er det nok ikke noen som er veldig overrasket over, sier Pettersen.

Han sier at gråimport av elbiler til Norge ikke er noen nytt fenomen, og at dette har skjedd med stort sett alle elbiler.

Men siden dette er en Chevrolet, og ikke en Opel, har ikke Opel Norge noen spesiell kunnskap rundt bilen, forklarer han.

Pettersen sier at selv om ventetiden vil bli lang for noen, er det andre kunder som bare er dager unna overlevering av Ampera-e. De første overleveres på tirsdag, og mange nye biler er på vei.

– Så ryktene om at det ikke kommer Ampera-e til Norge er noe overdrevet, tross alt, sier Pettersen.

Han understreker at det ikke er unaturlig at etterspørselen er stor, og at det er spesielt at bilen bare er tilgjengelig i Norge. Det finnes ikke Ampera-e tilgjengelig i noe annet marked, forklarer han.

Vet ikke hvor mye Bolt som produseres

- Vi sitter ikke på informasjon om produksjonsvolumet til Chevrolet. Vi forholder oss til produksjonsvolumet til Opel Ampera-e.

Pettersen forklarer at produksjonsplanlegging skjer lenge før bilene skal produseres, ettersom komponenter og annet skal bestilles. Han tror ikke mange fullt ut forsto hvor stort potensiale bilen har i Europa.

Derfor tar det litt tid å få justert produksjonskapasiteten etter etterspørselen. Så vil produksjonen gradvis øke, blant annet for å sikre kvaliteten på produktet, forklarer Pettersen.

Han sier at Opel fikk 200 ekstra biler til august-september, og at slike endringer kan skje fremover. Hvorvidt det vil skje, vet ikke Opel, men Pettersen sier at de selvsagt håper på det.

– Det er selvfølgelig ikke hyggelig å fortelle kundene at de ikke får bilene til den tiden de har planlagt, men vi har valgt å være åpne, og dette er et «worst case»-scenario.

Les også: I løpet av året kommer 3000 ladepunkter for elbil på norske flyplasser

I verste fall 2019

Han sier at to års ventetid, som mange medier har meldt om, heller ikke er helt riktig.

– Vi sier at i nye kontrakter som skrives nå må det stå at antatt levering er 2019. Så vil vi selvfølgelig oppdatere disse kundene, sier han.

Det kan bety at bilene blir levert tidligere, uten at Opel kan love det.

Og selv om noen har ombestemt seg etter at forsinkelsene ble kjent, har det ikke gått hardt utover salget.

– Så langt har vi fått flere nye kontrakter enn kanselleringer, så det er mange som gjerne vil ha bilen, sier Pettersen.

Så gjenstår det å se hvor mange som går for en Bolt i stedet for en Ampera-e.