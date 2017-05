I løpet av året kommer 3000 ladepunkter for elbil på norske flyplasser

Elbilister skal få bedre tilbud når de skal ut og fly. Inntil seks prosent av alle parkeringsplassene ved Avinors flyplasser skal innen utgangen av året tilby lading for ladbare biler.

Det er kravet om lademuligheter i den nye Parkeringsforskriften som trer i kraft 1. januar neste år som gjør at parkeringsplassene skal utformes for å møte kravene.

Avinor er i kraft av å være flyplasseier en av landets klart største parkeringstilbydere, med rundt 50.000 parkeringsplasser landet rundt.

Nær 3000 ladeplasser

Siden alle offentlige parkeringsområder (med en del unntak) er pålagt å tilby lademulighet på minst seks prosent av parkeringsområdet, blir det opp mot 3000 nye ladesteder landet rudet endt i løpet av året.

Sogndanl lufthamn, Haukåsen drives av Avinor. Her er det en håndfull parkeringsplasser foran terminalbygget. Foto: Espen Zachariassen

Avinors parkeringsanlegg har imidlertid et noe annet bruksmønster enn mange andre anlegg. Dermed må ladeanleggene utformes med tanke på dette, forteller kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor til Teknisk Ukeblad.

– En parkert bil i våre lufthavner står i gjennomsnitt nesten to døgn, kontra normale parkeringsanlegg utenfor lufthavn der parkeringstiden er mindre enn åtte timer. Dette setter krav til vår kapasitetsstyring, sier Ulverud.

Om det er begrenset ladekapasitet, og en elbilist opptar ladeplassen i to døgn, kan det derfor fort bli vanskelig å få ladet bilen på flyplassen.

Derfor legges det opp til at bilene må betale for lading i tillegg til å betale parkeringsavgift.

Avinor har jobbet med planer for kapasitet og styring av lademuligheter en stund allerede.

Speed dating

Elbiler og ladbare hybrider skal kunne lades ved alle Avinors lufthavner. Foto: Eirik Helland Urke

Tidligere i år ble løsningen satt ut på anbud, slik at de kan finne de beste og mest innovative ladeløsningene. De gjennomførte et såkalt innovasjonsforum hvor blant andre leverandører og andre interesserte kunne delta i begynnelsen av året.

– Vi har invitert leverandørene til å presentere sine løsninger ved hjelp av «speed dating»-konsept slik at vi forstår hva som er tilgjengelig i markedsplassen og hva som er på vei, sier Høeg.

Hun sier at de er på jakt etter løsninger som skal gjøre det enkelt å lade, og enkelt å betale for seg.

Målet er at alle Avinors lufthavner har nok kapasitet til å tilby lading innen utgangen av året.

Bygger etter faktisk antall biler i regionene

Hvor mange ladeplasser som vil komme på hver lufthavn vil variere. Kommunikasjonsrådgiver Lasse A. Vangstein i Avinor sier at de vil installere og drifte det antallet ladeplasser det er behov for på de enkelte lufthavnene.

Det er store forskjeller på antallet parkeringsplasser på Avinors lufthavner. For eksempel er det 80 parkeringsplasser ved Ørsta-Volda lufthamn, og rundt 22.000 ved Oslo lufthavn.

Dermed skulle det i teorien være behov for fem ladeplasser på den ene, og 1320 på den andre.

– Dersom etterspørselen er høyere enn de regulerte minimum seks prosent vil vi fortløpende gjøre vurdering av behovet og justere kapasiteten deretter. Dette vil ivareta forskriftens regulering som sier at det skal i alminnelighet være tilgang til en plass med lademulighet, sier Vangstein.

Under vurderingene som er gjort i forbindelse med de nye forskriftene, har Avinor hentet inn oversikt fra kjøretøyregisteret, for å få en oversikt over hvor mange ladbare kjøretøy som finnes i regionene lufthavnene ligger.

– Dette danner grunnlag for den kapasitetsberegningen vi har gjort for oppstarten av de nye forskriftene, sier han.

Betaling for lading i tillegg til parkering

Parkeringsforskriften setter i utgangspunktet krav om at minst seks prosent av parkeringsplassene har mulighet for lading fra 1. januar 2018. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Når Avinor skal velge leverandør av ladekonsepter, så skal også mulighet for utvidelse og skalering tas med.

I forskriften heter det at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med lademulighet. Dette sier Vangstein at de vil løse ved å kreve betaling for den tiden kjøretøyet er tilkoblet ladestasjon.

Det betyr at du må belage deg på å betale for å stå tilkoblet lader i tillegg til å betale ordinær pris for parkering, så lenge du parkerer og lader en elbil eller ladehybrid. Også selv om bilen faktisk ikke lader.

Vangstein sier at Avinor tror dette vil bidra til at de som trenger lading får ladet.

– Prisene er ikke fastsatt per dags dato, men de vil ikke overstige 50 kroner per døgn med lading, sier Vangstein.

På Oslo lufthavn tilbyr Avinor «Parking Express», hvor de parkerer bilen for deg. Elbilister som benytter seg av dette tilbudet kan få bilen ferdig ladet i retur uten ekstra kostnad.

Vangstein forteller at responsen fra leverandørene av ladekonsepter så langt i prosessen har vært god, og at Avinor mener å ha grunnlag for å hevde at de i prosessen vil ende opp med gode og brukervennlige løsninger.

– En god start

Elbilforeningen mener Avinors ladeutbygging er en god start, og at den kan gi et nyttig erfaringsgrunnlag for andre store aktører som skal bygge ut ladeinfrastruktur i Norge og i utlandet.

– Ingen andre har gjort noe som dette før Norge, og det er helt nytt. Vi er veldig glade for at dette kommer i gang, så kan kursen justeres underveis, sier Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening.

Han mener at lærdommen vil komme til nytte for de landene som kommer etter.

Parkeringsforskriftens krav om seks prosent ladeplasser er også et bra sted å begynne, mener han.

– Vi kan starte med dette, og det vil uansett ikke være bortkastet. Elbilutviklingen skal fortsette, og kursen kan justeres underveis, sier Haugneland.