Kommunen har installert gateladere for mange millioner - når gateparkeringen forsvinner, må alle bygges om

I løpet av de siste årene har det blitt installert mer enn 60 ladepunkter for elbil innenfor Ring 1 i Oslo.

Laderne er mye brukt, og står sjeldent ledige. Men fra 1. juni i år vil dette endres. Da har byregjeringen i Oslo bestemt at all gateparkering i dette området skal fjernes.

Med det forsvinner en stor andel av lademulighetene for personbiler innenfor Ring 1, det gjør også bruksområdet for alle laderne sånn som de er i dag.

Vil bygge om

I snitt har de 60 ladepunktene kostet rundt 60.000 kroner hver å installere.

Den største delen av kostnaden skyldes ikke stolpene man ser over bakken, men arbeidet under bakken, med graving og installasjon.

Heldigvis ser det ikke ut som om alt arbeidet er gjort forgjeves, Oslo kommune har nemlig lagt en plan for hvordan de skal kunne utnytte deler av investeringene de allerede har gjort.

– Planen vår er å konvertere laderne til semihurtigladere for kjøretøy brukt til varedistribusjon, forteller Sture Portvik, som er ansvarlig for ladeinfrastrukturen i Oslo kommune.

Vil flytte stolpene

Fra og med 1. juni i år blir det forbundt med all gateparkering innenfor Ring 1 i Oslo sentrum. Foto: Mari Gisvold

Årsaken til at laderne må konverteres er behovet for raskere lading ved varelevering, enn for privatpersoner som gjerne parkerer mens de er på jobb eller gjør andre ærend, og lar bilen stå lenger av gangen.

Portvik forteller at kommunen, ved å konvertere laderne, vil halvere antall ladere sammenliknet med i dag, men at de ved å gjøre det på denne måten beholder rundt to tredeler av investeringene som ligger i laderne.

– Eksakt pris på konvertering er vanskelig å fastslå, men løsningen er svært kostnadseffektiv, sier han.

De gamle stolpene vil plasseres på kommende lokasjoner utenfor Ring 1 og dermed kunne brukes på nytt.

Vurderer flere garasjeplasser

Siden gateparkeringen forsvinner kort tid etter den planlagte åpningen av den nye ladegarasjen under Akershus festning mener Portvik kommunen opprettholder et godt ladetilbud for elbilister.

Fremover ser kommunen i tillegg på muligheten for å bygge flere innendørs ladeplasser i området.

– Akkurat som fossilbiler må elbiler bort fra gatene og inn i parkeringsgarasjer. Nå ser vi på muligheten for å lage flere såkalte mobilitetshus med ladeplasser, sier han.

Og legger til at ladagerasjen under festningen vil være åpen i løpet av få uker.

Vil verne Kongensgate

Oslo kommune planlegger å bygge om ladeinfrastrukturen innenfor Ring 1. Dette vil halvere antallet ladepunkter, men gi raskere lading for varebiler og næringstransport. Foto: Mari Gisvold

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, er svært kritisk til kommunens planer om å stenge all gateparkering 1. juni.

– Politikerne i Oslo må forstå sammenhengen mellom behov for lading og mangel på ladere. Det er et stort behov. Og det er utrolig viktig at disse ladestolpene ikke fjernes. Det vil koste mye å fjerne dem og uansett hvordan man ser på det vil det være et stort behov for de laderne man har også innenfor Ring 1, sier hun.

Bu viser til at det gjentatte ganger har blitt snakket om en gradvis fjerning av bilene i sentrum, og at elbiler ikke bør fjernes fra gatene samtidig som fossilbiler.

– Som vi har pekt på mange ganger er det elbilene som skal være siste biler ut av gatene, sier hun.

Om det nå blir sånn at heller ikke elbiler får parkere i gatene fra 1. juni, mener Bu Kongensgate bør skilles fra de andre gateparkeringene.

– Jeg ser ikke hva annet den plassen skal brukes til som bedrer bybildet. Ladeplassen der er spekket med infrastruktur, så det mener vi det i så fall bør gjøres unntak, sier hun.