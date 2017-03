Ladegarasjen skulle ha åpnet desember 2015: Nå er den endelig klar

Flere ganger har Teknisk Ukeblad skrevet om den nye ladegarasjen under Akershus festning i Oslo som skulle ha vært åpnet i desember 2015.

Det ble i etterkant lovet åpning både i påsken 2016 og i september samme år. Men nå ser det endelig ut til å skje noe.

– Vi har ikke satt noen spesifikk dato, men garasjen vil åpnes i løpet av én til to uker nå, sier Sture Portvik som er ansvarlig for ladeinfrastrukturen i Oslo kommune, Bymiljøetaten.

Kommer med dato

Årsaken til den siste runden med forsinkelser har vært ventetid i forbindelse med endelig godkjenning.

Portvik forteller at godkjenningen kom forrige uke, og at det nå jobbes med siste finpuss av kommunikasjon mellom applikasjonen elbilistene må bruke for å komme seg inn i garasjen og det tekniske anlegget inne i den.

– Systemene er oppe og går, så når den siste finpussene er gjort på kommunikasjonen mellom dem er vi klare for åpning. Det er ikke mange uker til, sier han.

Men ønsker ikke å kommentere noen konkret dato for når første elbil bil kunne parkere i anlegget.

12 myter og fakta: Er elbilen egentlig miljøvennlig?

Skjerpede brannkrav

Ladegarasjen blir, når den åpnes, verdens største offentlige ladegarasje.

Til tross for at arealet har fungert som parkeringsplass i mange år, førte ombyggingen til ladegarasje til en bruksendring, som igjen førte til skjerpede brannkrav og de store forsinkelsene.

De skjerpede brannkravene stilte nemlig krav til at anlegget måtte sikres med sprinkleranlegg og brannteppe, og på grunn av korte tidsfrister fikk kommunen i utgangspunktet ingen tilbud da de la jobben ut på anbud.

Etter en ny anbudsrunde satt kommunen igjen med en aktør som skulle installere sprinkleranlegget, men manglet fremdeles en tilfredsstillende aktør til installering av brannteppe. Resultatet ble at de selv gikk ut og tok kontakt med leverandører for å få gjennomført tilstrekkelig brannsikring av garasjen.

Dette ble gjennomført i september i fjor, siden da har kommunen ventet på ferdigstillelsesgodkjenningen, som kom for en uke siden.

Hvorfor det har tatt så lang tid har ikke Portvik noe svar på.

Hurtiglading uten store effekttopper: Norges mest avanserte ladegarasje bruker batteri

Pilotprosjekt

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, har flere ganger fortvilet over de gjentatte forsinkelsene. Men er glad det nå er lys i enden av tunnelen.

– Dette har både vi og Oslos elbilister ventet lenge på, men vi er glade for at det endelig ser ut som om garasjen vil åpnes i løpet av kort tid, sier hun.

I fremtiden håper hun erfaringene med blant annet brannsikringen av garasjeanlegget vil kunne brukes som erfaring for å forhindre at andre anlegg opplever de samme forsinkelsene.

– Det er jo flott at kommunen går foran og etablerer en ladegarasje som dette, nå håper vi all ventingen ikke har vært forgjeves og at erfaringen kan komme andre prosjekter til gode, sier hun.

Vil ikke være lønnsomt: – Kommer ikke til å bli produsert biler med forbrenningsmotor etter 2025

Garasjeapplikasjon

Når garasjen endelig åpner, vil den bestå av 86 nye ladepunkter til elbil.

Den har en hovedbryter på 600 ampere, og er fordelt inn i ni grupper, de fleste med effekt på 80 amper.

Hver gruppe deles på 10 elbiler, som får en effekt på mellom 2,7 og 3,3 kilowatt.

For å benytte seg av garasjen må elbileiere laste ned en spesiallaget applikasjon, som kommuniserer med det tekniske anlegget inne i garasjen og lar bilistene sjekke antall ledige plasser før de kjører hjemmefra. Den samme applikasjonen brukes som inngangskort for å komme inn i garasjen.