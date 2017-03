Nå kan elbilene hurtiglades med sol

Nå kommer Norges første bensinstasjon med solceller på taket, ifølge Circle K.

Stasjonen på Økern i Oslo skal installere solcellepaneler på taket, som blant annet skal gi strøm til hurtiglading av elbiler. Planen er at ti prosent av strømforbruket til stasjonen skal dekkes inn med solcellene.

Prosjektet har fått støtte fra klima- og energiprogrammet til Oslo kommune, og det er selskapet Solel som leverer og installerer anlegget.

Stasjonen bruker fra før av en god del strøm, både til belysning, matlaging, kjøl og frys.

Ti prosent av forbruket vil dermed medføre en betydelig reduksjon.

– Mengden strøm vi forventer er 44.000 kilowattimer i året, forteller Stein Lorentzen, miljøleder i Circle K Norge, til Teknisk Ukeblad.

Hurtiglading og hurtigmat

Stein Lorentzen, miljøleder i Circle K. Foto: Johnny Syversen

Anlegget installeres på taket på stasjonen, og produserer til både hurtigladere, burgersteking, vaskehaller og annet som bruker strøm på stasjonen.

Det er ingen batterilagring av strømmen, som kommer til å gå rett til forbruk. De har valgt å sette opp anlegget uten batteri blant annet fordi de forventer at batterier vil bli billigere og bedre i tiden som kommer.

De vil også bruke all strømmen som produseres selv, og kommer ikke til å levere tilbake til nettet. Det fordi strømforbruket i utgangspunktet er relativt høyt på en bensinstasjon.

For elbilister betyr dette at de kan lade bilene sine med «kortreist strøm». Lorentzen mener at dette kan konkurrere med annen strøm med opprinnelsesgaranti.

Elbillading er en av årsakene til at de setter i gang dette prosjektet.

Kortreist strøm

– Vi er blant de som bygger flest ladestasjoner på våre stasjoner. Ladestasjoner med solceller på toppen er naturlig. Du kan stå i skyggen mens du lader bilen. Vi gjør også dette for å signalisere til kunder, myndigheter og omverdenen at vi er med på den nasjonale dugnaden for å redusere strømforbruk og karbonfotavtrykk, sier Lorentzen.

På sikt ligger det også et potensial til å spare penger.

– Det må vi være klar på. Men det er ikke noen motsetning mellom å tenke på miljøet og å spare penger, dersom man er litt tålmodig, sier han.

Et annet aspekt er at når en stor aktør investerer i solceller, får man opp volumet i markedet, og prisene kan reduseres over tid.

– Når vi kan lagre strømmen i neste generasjon batteri, og kan ta effekttoppene, kan vi også gjøre noe med nettleien vår. Det er vanskelig å unngå disse toppene. Kundene kommer samtidig og skal vaske biler og kjøpe mat, og alt går for fullt. Vi kan ikke stenge vaskehallen for å unngå effekttopper, sier Lorentzen.

Mener det er viktig å komme i gang

Grønn Kontakt inngikk i 2015 et samarbeid med Circle K om å tilby hurtigladere. Foto: Johnny Syversen

Teknologien og prisene på slike batterier er ikke der Circle K ønsker akkurat nå. Men dette kommer. Lorentzen sammenligner det med bilkjøp. Selv om teknologien ikke nødvendigvis er der man ønsker med tanke på rekkevidde, er det viktig å ta steget, og gå om bord i det som finnes nå.

Neste steg er å installere et anlegg på Kjeller. Her har de avtale om installasjon fra Otovo. Dette gjør de for å spre oppdragene. Men denne installasjonen er foreløpig ikke byggemeldt.

Installasjonen på Økern starter imidlertid allerede neste uke.

På sikt ser Lorentzen for seg flere stasjoner med solceller, fortrinnsvis på nybygg, hvor bygget kan plasseres optimalt med tanke på retning mot solen.

– Vi har 350 stasjoner over hele landet. Om alle kjedene går inn i dette, er det mange tak landet over som kan ha solceller, sier Lorentzen.

Viktig for bransjen

Ragnhild Bjelland-Hanley, generalsekretær i Norsk solenergiforening, sier i en pressemelding at det er viktig at aktører som Circle K viser at de har tro på solenergi. Dette vil på sikt øke kompetansen og redusere prisene, tror hun.

– I tillegg vet vi at svært mange elbileiere i utgangspunktet er positive til solceller. Kanskje det å bli møtt med solceller på stasjonstaket hvor man lader el-bilen sin gjør at flere bestemmer seg for faktisk å installere dette på eget hus, sier Bjelland-Hanley.

Per Urdahl, daglig leder i Solel AS, sier at satsingen viser at Circle K mener at det Circle K nå gjør, er viktig for hele solelbransjen i Norge.

– Det at Circle K som første selskap av sitt slag i Norge og Sverige nå kommer på banen har en stor og viktig signaleffekt for hele bransjen, sier Urdahl.