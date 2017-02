Nå er det dobbelt så mange sol-jobber som kull-jobber i USA

Installasjon av solcellepaneler på hustak krever mye arbeidskraft.

Selv om solkraft kun utgjør rundt 1,3 prosent av USAs kraftforsyning, så gir denne industrien arbeid til mer enn 260.000 mennesker.

Det viser en undersøkelse fra organisasjonen The Solar Foundation, som er omtalt i en rekke medier, blant annet Vox og Fortune.

Stort hjemmemarked

Ifølge undersøkelsen står solindustrien for én av 50 nye jobber i USA.

Mesteparten av jobbene er innenfor installasjon. 41 prosent av dette er i hjemmemarkedet.

De største selskapene i dette markedet er SolarCity som ble slått sammen med Tesla i fjor, Vivint Solar og Sunrun.

Mesteparten av soljobbene finnes i California, fulgt av Massachusetts, Texas, Nevada og Florida.

– Med en tredobling av antallet jobber i solindustrien siden 2010, så er dette en amerikansk suksesshistorie som har skapt hundretusenvis av godt betalte jobber, uttalte organisasjonens leder Andrea Luecke i en melding.

- Dobbelt så mange som i kull

Ifølge organisasjonen, så står solindustrien for litt flere arbeidsplasser enn naturgass, dobbelt så mye som kullindustrien, tre ganger flere enn vindkraft og fem ganger flere enn i kjernekraftbransjen.

Vox nevner at til tross for dette, så nevnes ikke solkraft med ett ord på nettsidene til Det hvite hus som omhandler energi.

Også Det amerikanske energidepartementet (DOE) slapp i januar en rapport som sier at flere amerikanere jobber med solkraft sammenliknet med naturgass eller kullkraft, ifølge PV Magazine.

Ifølge DOE-rapporten jobber 374.000 i solindustrien. Til sammenlikning jobber 187.000 ved kraftverk som drives av kull, olje eller naturgass.

– Amerikanske skattebetalere finansierer

Flere stiller seg imidlertid kritiske til hvor uavhengige The Solar Foundation er.

En publikasjon til den erkekonservative tenketanken The Heritage Foundation skriver at båndene til selskaper som tjener penger på solenergi er for tette. Amerikanske skattebetalere bidrar til 33 prosent av veksten i solenergibransjen, hevdes det.