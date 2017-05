Europeiske biler har ikke redusert utslippene så lite på 10 år

CO2-utslippet fra nye personbiler falt i Europa i fjor, men ifølge EUs miljødirektorat EEA var reduksjonen av utslippene den minste som er registrert de siste ti årene.

Salget av elbiler i EU fortsetter også å vokse, men veksten var svært liten i antall kjøretøy. Omtrent 64.000 elbiler ble registrert i EU i fjor.

Til sammenligning ble det registrert 24.245 elbiler i Norge alene i fjor.

Om elbilsalget i EU skulle vært på norsk nivå, måtte det ha blitt solgt 2,3 millioner elbiler i 2016.

Det basert på elbilsalg etter antall innbyggere.

1,1 prosent mindre CO2

Det gjennomsnittlige CO2-utslippet for nye personbiler registrert i 2016 var 118,1 gram CO2 per kilometer. Det er en reduksjon på 1,4 gram sammenlignet med 2015, eller en reduksjon på 1,17 prosent.

Europeiske biler kommer til å møte et strengere testregime de kommende årene, blant annet med måling av reelt utslipp fra kjøring på vei. Foto: PSA

Til sammenligning var det tilsvarende tallet for Norge 93 gram CO2 per kilometer i 2016, nesten 27 prosent lavere enn EU-snittet.

Dette er basert på bilprodusentenes egne utslippstall, som i praksis betyr at det reelle utslippet er høyere enn dette.

EEA noterer imidlertid at snittutslippet fra nye biler har blitt redusert med 16 prosent siden 2010. Det tilsvarer 22 gram CO2 per kilometer.

At det har vært en mindre CO2-reduksjon er imidlertid ingen krise i seg selv. Målet for 2015 var 130 gram CO2 per kilometer, og EU-landene ligger godt an.

Men det må komme større forbedringer i utslipp enn i fjor, bemerker direktoratet. Målet for 2021 er 95 gram.

Tyngre biler gir mer utslipp

Vekten på bilene som ble registrert i fjor økte. Dette er en nøkkelfaktor i utslippsøkningen, ettersom tyngre biler bruker mer drivstoff.

Særlig bensinbiler, som i utgangspunktet har det høyeste CO2-utslippet, økte i vekt, med en økning på 1,5 prosent sammenlignet med 2015. En gjennomsnittlig personbil solgt i EU i fjor veide 1388 kg.

Det er svenskene som kjøper de tyngste bilene (1516 kg), men rett over Øresund kjøpte danskene i snitt noen av de letteste bilene (1265 kg).

Den lille utslippsreduksjonen fra 2015 til 2016 kan kanskje også forklares delvis med at bilkjøpere i EU kjøper dieselbiler i mindre grad enn tidligere.

Salget av dieselbiler fortsatte å falle, og var i 2016 49,4 prosent av nybilsalget. Bensinbiler hadde 47 prosents andel. De resterende 3,3 prosentene alt annet, inkludert elbiler.

Faktisk sto elbiler og ladehybrider for til sammen 1,1 prosent av salget i fjor, som er en nedgang fra 2015 med 0,1 prosentpoeng. EEA påpeker at årsaken er endringer i nasjonale incentivordninger i Danmark og Nederland.

Så selv om salget av elbiler økte, førte reduksjon i salget av ladbare hybrider til at salget av ladbare biler totalt sett falt med rundt 3200 kjøretøy.

Samtidig var Nederland det eneste landet hvor CO2-utslippet økte i fjor: Fem prosent, til 106 gram CO2 per kilometer. Nederland var imildertid forstatt blant landene med lavest gjennomsnittlig CO2-utslipp.

Den mest solgte ladbare bilen i Europa inkludert Norge 2016 var for øvrig Renault Zoe. Deretter kom Mitsubishi Outlander PHEV og Nissan Leaf.

Dette ifølge statistikk fra EV Volumes.

Det blir vanskeligere

Renault selger Europas mest populære ladbare bil, ifølge tall for 2016. Foto: Groupe Renault

EEAs tall er midlertidige. Det vil si at utslippstallene er kjent, men at bilprodusentene ikke har rapportert inn om de klarte å oppnå egne utslippsmål for 2016.

Det som uansett er kjent er at de må henge i for å klare å nå det kommende 95 grams-målet.

Over de neste to årene kommer testprosedyren som brukes nå, NEDC-prosedyren, til å bli byttet ut med den nye WLTP-prosedyren. Årsaken er at bilene slipper ut langt mer i den virkelige verden enn det testresultatet viser.

Dette har bilprodusentene vært gode til å utnytte, ved å designe motorer slik at de gjør det godt under NEDC-testing. WLTP-prosedyren skal være mer lik reell kjøring. Og selv om det blir mulig for bilprodusentene å designe motorer slik at de skal gjøre det godt under dette regimet, er denne testen langt mer komplisert.

Det kommer dessuten en reell veitestkomponent i EUs testregime. RDE (Real Driving Emissions) tar bilene ut av laboratoriet og over på veier. Det gjør det vanskeligere for bilprodusentene å jukse seg til bedre resultater.