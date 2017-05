Opel varsler forsinkelser i leveranser av Ampera-e til Norge

Opel Ampera-e har en hittil uovertruffen rekkevidde i forhold til pris. En praktisk rekkevidde på rundt 400 kilometer til 300.000 kroner gjør at elbilen er i ei klasse for seg.

Derfor har også mer enn fire tusen nordmenn bestilt bilen uten verken å ha sett eller prøvd den.

Bilen har kommet meget godt ut av de de første testene i norske medier de siste dagene, og fører neppe til at noen angrer på forhåndsbestillinga. Da er det kanskje verre med leveringsevnen:

Det ser ikke ut som at GM-fabrikken utenfor Detroit er i stand til å produsere i takt med hva etterspørselen krever. Nå bekrefter Opel Norge at det er norske kunder som må vente enda lengre enn de først har fått beskjed om.

– Senere enn planlagt

Etter høy aktivitet i flere Ampera-e-relaterte forum, var pr-sjef Stein Pettersen i Opel Norge tirsdag kveld ute for å kommentere det han beskrev som rykter. Samtidig bekrefter han at det er snakk om forsinkelser:

– Stor etterspørsel har allerede ført til lang leveringstid, og det kan dessverre også gjøre at kunder vil kunne oppleve at levering blir senere enn det som har vært planlagt. Vi kan dessverre fortsatt ikke oppgi eksakt leveringsdato for biler planlagt levert i 2018, så snart den er klar, vil selvsagt forhandler informere kunde, skriver han på elbilforum.

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med én av dem som har bestilt Ampera-e. Han fikk beskjed fra forhandler tirsdag om at leveransen av hans bil var utsatt fra august til årsskiftet.

– Alle kunder, som ikke allerede har fått bekreftet en leveringsdato, vil motta informasjon fra sin forhandler fredag denne uken, skriver Pettersen i Opel Norge.

Samtidig understreker han at det er mange biler på vei til Norge, og at de forsatt følger planen om å starte leveringen av de første kundebilene ved månedsskiftet mai/juni.

Se oversikten: Her er elbilene med lengre rekkevidde som kan kjøpes nå og i nær fremtid

Har lenge varslet 2018

Opel Ampera-e lanseres i Norge som første europeiske land, og etter påske var det europeisk pressekjøring av bilen fra Oslo lufthavn.

Opel Norge kunne ikke si hvor mange biler som vil kunne leveres til Norge i løpet av året. Ifølge elbil.no er det slik at dem som bestiller Ampera-e nå ikke kan forvente å få den levert før høsten 2018.

For i overkant av to måneder siden hadde norske bestillinger passert 3.700, og Opel Norge fortalte da at de jobbet kontinuerlig med å få flere biler til Norge.

Samtidig påpekte administrerende direktør Bernt G. Jessen i Opel Norge at produksjonen planlegges i detalj måned for måned og uke for uke, og at slik det så ut da, er det 2018 som blir det store leveringsåret.

På dette tidspunktet, altså februar, hadde produksjonen av Opel Ampera-e nettopp startet opp på Orion-fabrikken utenfor Detroit, etter at søstermodellen Chevrolet Bolt hadde produksjonsoppstart før jul i fjor.

Opel opplyste at produksjonstakten vil økes gradvis utover året også for å forberede lansering i flere land, og at de jobber kontinuerlig med å få flere biler til Norge.

12 myter og fakta: Er elbilen egentlig miljøvennlig?

Fra amerikanske til franske eiere

Ampera-e er som kjent en Chevrolet Bolt med Opels lynemblem i grillen. Hva som skjer når Opel-eierskapet går fra amerikanske General Motors til det franske bilkonsernet PSA, gjenstår å se.

Men at oppkjøpet skal være negativt for Opels elbilsatsing har Opel-sjef Karl-Thomas Neumann for lengst avvist på det sterkeste.

Ampera-e kommer fremdeles til å være bygget på General Motors' teknologi så lenge den er i salg. Men også oppfølgere til Ampera-e, eller Chevrolet Bolt, kan finne veien til Opel. Dette ligger i avtalen mellom PSA og General Motors, har han forklart.

Da Teknisk Ukeblad før jul spurte GM-ledelsen om produksjonsmål for Bolt/Ampera-e i 2017, var det komplett umulig å få konkrete svar.

Orion-fabrikken, som har 1200 ansatte, har i dag en produksjonstakt på cirka 300 biler om dagen med ett åttetimersskift. Der produseres for øvrig Bolt og snart Ampera-e på samme linje som bensinbilen Chevy Sonic. GM påpekte at det selvsagt er mulig å sette på et skift til dersom det er behov.

Produsenten ligger for øvrig langt bak målet om 30.000 solgte biler i år, ifølge Electrecs siste statistikk. Der kommer det fram at det ble solgt 1.292 Chevy Bolt i USA i april. Månedene før der er mindre imponerende: 978 i mars, 952 i februar og 1.162 i januar.

Ampera-e er konstruert rundt en batteripakke på 60 kilowattimer, og er den soleklare lederen hva batterikapasitet angår i sin pris- og størrelsesklasse. Rekkevidden er oppgitt til 520 kilometer etter den europeiske NEDC-kjøresyklusen og 380 kilometer etter amerikanske EPA og kommende WLTP.

Dette er fullt oppnåelig uten å kjøre spesielt økonomisk, ifølge elbil.nos nye test.