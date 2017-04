Norske kunder blar opp 20.000 kroner for å stå i kø for en elbil som ennå ikke er lansert

Audi åpnet i går for at alle i Norge kan legge inn en reservasjon på den kommende elbilen E-tron Quattro.

Skal vi tro kommunikasjonssjef for Audi hos bilimportøren MøllerGruppen, Øyvind Rognlian Skovli, er interessen stor.

– Vi har hatt en voldsom respons. Det har det vært siden konseptet ble vist frem første gang. Det har vært et voldsomt trykk til både forhandlere og oss som importør. Så vi var ikke ukjent med at mange gikk og gledet seg til at bilen kom, sier Skovli.

Nøyaktig hvor mange som har resevert vil ikke Skovli si.

Reserverer plass i køen

De interesserte kan fortsatt ikke reservere noen bil.

Det Audi i praksis har åpnet for er å reservere muligheten til å kjøpe en bil.

Det vil si at man får et kønummer, og sikrer seg at man blir blant de første som får bilen når den kommer i salg.

Konseptet Audi e-tron quattro ble vist frem i 2015. Foto: Audi

Kønummeret reservasjonsholderne får, indikerer ikke nødvendigvis rekkefølgen bilene leveres i. Ulike utstyrsnivåer leveres til ulike tider.

Mandag kveld, mindre enn 12 timer etter at reservasjonsmuligheten ble åpnet for alle, meldte brukere på elbilforum.no om å ha fått kønummer på oppunder 1400.

Skovli ønsker ikke å kommentere dette tallet.

Om reservasjonsnummer gis ut i stigende rekkefølge, kan det se ut som det allerede er svært mange som har hostet opp penger for å få reservere bilen.

Mye ukjent

Den aktuelle bilen er ikke egentlig lansert. Til nå har Audi bare vist frem en konseptbil.

Og selv om noe er kjent, som at konseptbilen har 435 hestekrefter og mulighet for over 500 hestekrefter i kortere perioder, 95 kilowattimers batteripakke og rekkevidde på over 50 mil, er det foreløpig litt i det blå hva bilen kommer til å koste.

Skovli sier likevel at de er trygge på at bilen kommer til å bli konkurransedyktig i sitt segment.

De som har reservert plass i køen får all informasjon om pris og utstyr i god tid, og kan så velge å gå videre til bestilling. Da trekkes de 20.000 kronene fra kjøpsprisen.

Ønsker man å avstå, får man pengene tilbake uten renter.

Tesla åpnet for reservasjon av Model 3 da bilen ble lansert i fjor. Foto: Justin Prichard

Tesla-konsept

Dette er første gang Audi åpner et slikt forhåndsreservasjonssystem. Det er et konsept Tesla har brukt flittig, som da de åpnet for reservasjon av den kommende Tesla Model 3.

Dette koster 10.000 kroner, og Tesla åpnet for dette allerede da bilen ble offisielt lansert første gang.

Hva Audis nye elbil skal hete, hva den vil koste og når den leveres er fortsatt ukjent. Bilen kommer til å leveres til norske kunder først.