15 år gammel Saab-design avdukes på Shanghai-messe

På utsiden ser den ut som en andregenerasjons Saab 9-3, som kom allerede i 2002, men på innsiden skal det være mye ny teknologi.

Det lover iallfall den svensk-kinesiske produsenten Nevs som i 2012 kjøpte Saab-konkursboet og som siden har jobbet med elektrifisering av den aldrende bilmodellen.

Om en måned skal selskapet omsider vise fram den produksjonsklare Nevs 9-3 EV med ny elektrisk drivlinje. Det skjer på forbrukerelektronikkmessa CES Asia som arrangeres 7-9. juni i Shanghai.

Kun for Kina

Nevs, eller National Electric Vehicle Sweden, har den siste tida vært meget aktive på sosiale medier og publisert en rekke teaservideoer der de varsler om kommende nyheter om sitt konsept for framtidig bærekraftig mobilitet. De har også varslet at det vil komme mer informasjon om produksjonsversjonen av 9-3.

Nevs 9-3 EV-prototyp. I starten av juni skal produksjonsversjonen vises fram. Foto: NEVS

Bildene er fra vintertesting i Nord-Sverige i april. Fortsatt er det få detaljer om den elektriske 9-3 som har sevet ut, selv om produksjonen skal starte i løpet av året. Nevs har antydet en rekkevidde på rundt 300 kilometer.

Uansett er dette biler som ikke blir tilgjengelig i Europa. Nevs 9-3 sedan lages for det kinesiske markedet som følge av en avtale om å produsere hele 250.000 biler for det kinesiske leasingselskapet New Energy Panda fram til 2020, hvordan 150.000 av dem skal være basert på 9-3.

Saab jobbet selv med en elektrisk 9-3 for åtte år siden. Foto: Saab

Selskapet planlegger flere modeller basert på samme plattform før de skal komme med sin nye, såkalte EV Commuter i 2020. Den skal lanseres globalt.

9-3 EV kommer et godt stykke på overtid. Da Nevs overtok Saab, var planen å lansere bilen ved årsskiftet 2013/2014. Faktisk er det snart åtte år siden Saab selv jobbet med å elektrifisere en 9-3. Den gang hadde det med Electroengine Sweden til å utvikle den elektriske drivlinja og batteristyringssystemet, mens Boston-Power skulle utvikle og levere litium-ionbatteriene.

Snart tre fabrikker

NEVS-logoen lyser nå opp på det tidligere saabskiltet i Trollhättan. Foto: NEVS

Trollhättan-fabrikken er fortsatt hovedkontor og forsknings- og utviklingssenter for Nevs, mens selskapet er i ferd med å bygge en ny fabrikk i Tianjin, like utenfor Beijing. Denne havne- og industribyen har rundt 15 millioner innbyggere og huser for eksempel Airbus kinesiske A320-sluttmonteringsfabrikk. Nevs eier også majoriteten av en eksisterende fabrikk i Fuijan-provinsen sør-vest i Kina.

Forretningsideen er «en global portefølje av elbiler i premiumsegmentet, sammen med mobilitetstjenester og bærekraftige byløsninger». Det er ingenting å si på ambisjonsnivået:

– Vi skal utvikle og produsere verdens beste elbiler, og ta fram helhetlige løsninger, sier den svensk-kinesiske gründeren Kai Johan Jiang i en av de nyeste promovideoene.

Han har nå med mye statlig kontrollerte eierselskaper i Nevs: National Modern Engergy Holdings (NMEH) i Beijing, The Tianjin Binhai Hi-tech Industrial Development Area (THT), teknologiparken der de bygger fabrikken og som kontrolleres av myndighetene, samt State Research Information Technology (SRIT) som også er statskontrollert.

Tidligere i år var Nevs det eneste internasjonale selskapet som mottok elbilproduksjonslisens i Kina. Selskapet har nå rundt 2.500 ansatte.

Tesla-frieri

Takket være arven fra Saab besitter Nevs store anlegg og laboratorier som kan muliggjøre industrielle samarbeid med andre, påpekte forsknings- og innovasjonssjef Stefan Christiernin i Nevs på et seminar på Mittuniversitetet i Sundsvall i mars.

Han nevnte ikke noe navn, men det er fra før kjent at en gruppe svenske interessenter i om lag et år nå har jobbet med å få Tesla til Sverige.

Iconiq seven. Foto: Iconiq Motors

Her har et av forslagene dreid seg nettopp om at en ny europeisk Tesla-produksjon kan skje i den gamle Saab-fabrikken i Trollhättan. Godt utbygd infrastruktur, en etablert leverandørindustri og eksisterende kompetanse er noen av fordelene det argumenteres med.

Det er senere inngått nytt strategisk samarbeid for den kommende Tianjin-fabikken: Ifølge en avtale som ble inngått i slutten av april, skal Nevs produsere biler også for det kinesiske selskapet Iconiq Motors på denne fabrikken. Det er snakk om den nylanserte elektriske mpv-en Iconiq Seven som fra 2019 skal lages side-om-side med Nevs-bilene.

Batteri fra ny Valmet-eier

Ifølge Pavel Calderon, sjef for batteriteknologi i Nevs, som også deltok på seminaret, konstruerer de sine egne styringsenheter og batteripakker basert på celler de kjøper inn. Det er Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) som skal besørge dem med battericeller til 9-3-produksjonen. Avtalen med en av Kinas største batteriprodusenter ble inngått i februar.

Tilfeldigvis skjedde dette bare dager etter at CATL kjøpte 22 prosent av Valmet Automotive i Uusikaupunki (Nystad) i Finland. Også dette er et selskap med sterk Saab-tilknytning: Fabrikken ble etablert i 1968 av Valmet og Saab-Scania for i utgangspunktet å produsere Saaber for det finske markedet. Både Saab 95, 96, 99, 90, 900, 9.000 og 9-3 ble laget her i til sammen 738.000 eksemplarer fram til 2003.

– Vårt felles mål med dette strategiske samarbeidet er å skaffe oss en sterk posisjon i det europeiske elbilmarkedet. Valmet Automotive, med sine langvarige og gode forbindelser med europeiske bilprodusenter og sin verdensledende kompetanse på produksjon og engineering, er en perfekt partner for oss, sa daglig leder Jia Zhou i CATL 30. januar.