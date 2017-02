En gruppe svenske interessenter forsøker nå å lokke Tesla til Sverige. De har lagt frem et forslag for den amerikanske bilprodusenten, ifølge Sveriges Radio.

Planen er å få Tesla til Trollhättan, hvor de kan bygge biler i den gamle bilfabrikken til Saab, som i dag eies av elbilprodusenten Nevs. SRs kilder hevder at det er plass til å bygge Teslas biler ved siden av Nevs' biler her.

Gruppen bak initiativet består av blant andre Business Sweden, en statlig-privat organisasjon som arbeider med å bistå svenske bedrifter å etablere seg i utlandet, og utenlandske foretak å etablere seg i Sverige.

I tillegg er FKG, bransjeorganisasjonen for skandinaviske levererandører til bilindustrien, involvert.

Om det går som svenskene vil, kan Tesla Model 3 bygges i Trollhättan. Foto: Tesla

Tror det er gode muligheter

FKGs daglige leder Fredrik Sidahl sier til Sveriges Radio at han tror at det er gode muligheter for å få Tesla til Sverige.

Han trekker frem godt utbygd infrastruktur, en etablert leverandørindustri og eksisterende kompetanse som fordeler.

Han bekrefter at de har vært i kontakt med Tesla siden i fjor vår, men vil ikke gå inn og bekrefte Sveriges Radios opplysninger om at fabrikken i Trollhättan har vært brukt som argument.

En åpenbar fordel med å få Tesla-fabrikk, er at det vil skape en rekke nye jobber i regionen.

Mange land ønsker seg Tesla-fabrikk

Svenskene stiller seg uansett i en voksende kø av europeiske land som har vært frempå for å få Tesla til å bygge fabrikk.

Elon Musk har tidligere sagt at han ser for seg å bygge en fabrikk i Europa. Derfor har det dukket opp lignende initiativer som det svenske i blant annet Tyskland, Frankrike og Belgia.

Tesla har allerede en fabrikk hvor de ferdigstiller biler i Nederland.

Finnene er frempå

En av de siste frieriene til Tesla kom fra Vaasa i Finland.

Der har en industriklynge, støttet av lokale myndigheter, satt i gang et prosjekt for å friste bilprodusenten til å etablere seg i regionen.

Dette prosjektet har siden fått stor støtte fra flere aktører i Finland, ifølge en pressemelding fra Vaasa by.

Den finske utenrikshandel- og utviklingsministeren Kai Mykkänen sier i en pressemelding at Vaasa-regionen har alt som trengs for å etablere en Gigafactory.