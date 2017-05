Teslas lastebil bruker Model 3-motor

Tungtransporten skal elektrifiseres, og Tesla har planer om å være med på moroa.

Tesla har nå gitt flere detaljer om sin kommende trekkvogn, foreløpig kun kjent som «Tesla Semi». Elon Musk viste frem det som skal være det første bildet av lastebilen under en TED-konferanse i Canada i forrige uke.

Under en konferansesamtale med analytikere i forbindelse med at Tesla la frem sine kvartalstall i går, delte Elon Musk nye detaljer om den kommende lastebilen.

Bruker Model 3-deler

Musk sa at dette kommer til å bli et bra produkt som kommer til å overgå forventningene folk har til hva en elektrisk lastebil kan gjøre, ifølge en transkripsjon fra samtalen publisert av Seeking Alpha.

Lastebilen skal produseres av Tesla, og ikke i et samarbeid med andre lastebilprodusenter. Det handler om at lastebilen kommer til å bruke «en haug» med Model 3-motorer.

Tesla-gründer Elon Musk i samtale med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Oslo i fjor. Foto: Marius Valle

Dette skal bidra til å holde prisen nede, og ifølge Musk sørger det for at de kan lage et tiltalende produkt med lav enhetspris.

Jonathan McNeill, Teslas salgssjef, skjøt inn at kompleksiteten i å bygge lastebilen blir langt mindre enn det kan virke som.

En pickup følger

På spørsmål om hvorfor de vil lansere en lastebil før de lanserer en pickup, sa Musk at de to ikke kommer til å være langt fra hverandre i tid, og at de vil presentere lastebilen først for å vise hva som er mulig med elektrisk transport.

Og for hver trekkvogn anslår Musk at det er mulig å spare ti ganger så mye hydrokarbon som en pickup.

Detaljer utover dette er imidlertid fortsatt ikke kjent. Så hvor stor batterikapasitet trekkvogna vil ha, og om flere Model 3-motorer betyr en motor på hver aksel eller på hvert hjul, gjenstår å se.

Under TED-konferansen sa Musk at det er en lastebil med lang rekkevidde og som kan trekke tung last. Den skal være i stand til å trekke de tyngste lastene i det amerikanske lastebilsystemet.

Skal være kvikk og sterk

Musk sa at mange ikke tror at elektriske lastebiler har nok kraft eller rekkevidde til å konkurrere med diesellastebiler. Det er han bestemt på å motbevise.

– Om du hadde en tautrekkekonkurranse, ville Tesla Semi trekke en diesel-lastebil i oppoverbakke, sa Musk.

– Dette kommer til å bli en veldig kvikk lastebil. Du kan kjøre den rundt som en sportbil, sa Musk, og avslørte samtidig at han allerede har prøvekjørt en prototype.

Lastebilen skal vises frem i september, og målet er at den skal være så billig i drift at den kommer til å være billigere for fraktselskaper enn diesellastebiler.

Toyta satser på hydrogenlastebil

Toyotas Project Portal-testbil skal settes i drift i Los Angeles havn i sommer. Foto: Toyota

Tesla er langt fra alene om å sysle med elektriske lastebiler. Toyota annonserte nylig at de gar startet et prosjekt i California, kalt «Project Portal».

Dette tar også personbilteknologi over i tungtransport, ved at Toyota bruker to brenselceller fra hydrogenbilen Mirai til å drive motorene i lastebilen.

Oppstartselskapet Nikola Motor Company har også vært tidlig ute med elektrisk tungtransport, men heller ikke de har et ferdig produkt i salg.

I desember avduket de den hydrogenelektriske trekkvogna Nikola One, som skal komme på markedet i 2020. Her forsynes et 320 kilowattimers batteri med strøm fra brenselceller.

Her hjemme har Tine lagt inn bestilling på en lastebil fra Nikola.

Elektrisk Mercedes-lastebil i år

Daimler utvikler sin første tunge lastebil på batteridrift. Den skal ha en rekkevidde på 200 mil. Foto: Daimler AG - Global Communications Commercial Vehicles

Også Daimler har meldt seg på det elektriske tungtransportløpet.

I fjor sommer introduserte de lastebilen Mercedes-Benz Urban eTruck, som er en ren batterielektrisk bil med rekkevidde på 200 kilometer, og en totalvekt på inntil 26 tonn.

Daimler ser for seg å serieprodusere denne i større volum fra 2020, men de vil allerede i år til å lansere den i en begrenset produksjonsserie.