Toyota flytter hydrogenteknologi fra personbil til lastebil

Toyota er et av selskapene som har satset tyngst på hydrogenpersonbiler. I 2,5 år har Toytoa serieprodusert hydrogenbilen Mirai, mens de har jobbet med brenselceller i 25 år.

Nå skal selskapet prøve ut teknologien også i tungtransport - i California.

«Project Portal» heter prosjektet som skal teste hydrogendrift på lastebiler i Los Angeles havn og som ble presentert på en pressekonferanse i forrige uke.

To Mirai-brenselceller

Her er det bokstavelig snakk om å flytte teknologi fra personbil til lastebil. Konseptbilen blir nemlig utstyrt med to brenselceller hentet fra Toyota Mirai.

Toyotas hydrogenlastebil har to brenselcellesystemer fra Mirai bakerst i trekkvogna. Foto: Toyota

Hvert av disse brenselcellesystemene er 37 liter, 56 kg og yter maksimalt 114 kW. Hvert system har én stabel med 370 celler og en DC/DC-omformer som øker spenningen til 650 volt. I lastebilen suppleres dette med et 12 kWh-bufferbatteri.

Hydrogen vs diesel

Ut fra illustrasjonen kan det se ut som at hydrogenlagrings-kapasiteten også er doblet, med fire tanker plassert i trekkvogna. Det betyr samtidig at konseptbilen, med en totalvekt på 36 tonn, ikke får noen voldsom rekkevidde. Cirka 200 miles (322 kilometer) mellom hver fylling, anslår produsenten. Dette er uansett et kjøretøy som i hovedsak skal brukes til å transportere gods på havna, ikke på lengre motorveistrekninger.

Toyotas nye hydrogenlastebil. Foto: Toyota

Testbilen yter 500 kW/1795 Nm og det vil neppe overraske mange at den hydrogenelektriske versjonen akselererer bedre enn en tilsvarende 16-tonns dieselbil, noe også videoen illustrerer godt.

Norsk fylleteknologi

Den såkalte mulighetsstudien skal starte i sommer, ifølge Toyota Motor North America, Inc. (TMNA).

Toyota skriver at Project Portal følger det nylig inngåtte partnerskapet med Shell om å bygge hydrogeninfrastruktur i California. I februar ble det klart at det er det norske hydrogenselskapet NEL som skal levere fyllestasjonene.

Denne delstaten betegnes ofte som det viktigste tidligmarkedet for hydrogenbiler. Det er allerede 25 fyllestasjoner i drift her, med de fleste i og rundt Los Angeles og San Francisco, og planen er å ha 50 fyllestasjoner i drift innen utgangen av året.

Toyota Mirai i Hamburg. Foto: Per Erlien Dalløkken

I forrige uke ble det også klart at Toyota nå skal prøve ut Mirai i Kina. Dette er åpenbart et marked med stort potensial, men fortsatt er det kun fem fyllestasjoner her, ifølge Automotive News.

Tall som Toyota oppgir til nettstedet tilsier at det er solgt cirka 3.000 Mirai i perioden desember 2014 og februar 2017. Toyota har også laget brenselcellebusser som benyttes hjemme i Japan.

Scania og Nikola

Her til lands har Ruter hatt fem hydrogenbusser i drift i og rundt hovedstaden siden våren 2012. Dette testprosjektet skal pågå i minst tre år til.

De som trolig blir først i Norge med hydrogenelektriske lastebiler, er Asko. I 2018 skal Norgesgruppens engrosselskap ta i bruk minst tre hydrogendrevne lastebiler, treakslede 27-tonnsbiler fra Scania. Drivstoffet skal produseres på stedet med energi fra solceller montert på lagertaket.

Tine har planer om å anskaffe en Nikola One for testing når den blir klar om noen år. Foto: Tine

Det er Scania som integrerer og tester teknologien som også skal gjøres tilgjengelig for resten av det europeiske tungtransportmarkedet.

På andre siden av Atlanteren planlegger Nikola Motor Company å starte produksjon av den hydrogenelektriske trekkvogna Nikola One i 2020. I tillegg skal selskapet etablere et nettverk av hydrogenfyllestasjoner i Nord-Amerika.

Så blir det spennende å se hvordan hydrogeninitiativene vil måle seg mot batterielektrisk tungtransport. Da Tesla-gründer Elon Musk offentliggjorde sin «masterplan del to» i juli i fjor, var nettopp elektriske nyttekjøretøy og kollektivtransport blant det som ble varslet. Blant annet en batterielektrisk lastebil og en buss. Siden har han signalisert at lastebilen skal vises fram i september.

Nye hydrogen-suver

Daimlers kommende brenselcellebil GLC F-cell kommer ikke til å bli produsert i stort antall, og vil rettes mot flåteoperatører. Foto: Daimler AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars

På en pressekonferanse for en knapp måned siden, sa Daimler-sjef Dieter Zetsche at hydrogenbrenselceller ikke lenger er en stor del av Daimlers fremtidsplaner. Det betyr ikke at konsernet skroter ladehybriden Mercedes-Benz GLC F-Cell. Den kommer fortsatt i løpet av året - men i begrenset volum.

Ifølge Zetsche blir modellen først og fremst blir rettet mot flåteoperatører. Han mener at brenselcelleteknologien fremdeles er en interessant løsning, men at den ikke kan bli kommersielt bærekraftig før hydrogen kan produseres i stort volum ved hjelp av fornybar energi.

Omtrent samtidig med GLC F-Cell kommer den nye hydrogenbilen fra Hyundai - det koreanske selskapet som har serieprodusert hydrogenbiler i over fire år allerede.

Hyundai FE Fuel Cell Concept ble vist fram i Genève i mars og er fundamentet for den nye hydrogenmodellen som blir lansert tidlig i 2018. Dette blir en stor suv som skal kunne klare 800 kilometer mellom hver fylling.