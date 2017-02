Nå skal norske NELs stasjoner fylle hydrogen på amerikanske biler

I dag ble det kjent at det norske hydrogenselskapet NEL får teknologien sin inn på det lovende hydrogenmarkedet i USA.

NEL har vært med i kampen om støtte til å bygge hydrogenstasjoner fra California Energy Comission.

Nå er det klart at et selskap som bruker NELs teknologi får støtte til flere fyllestasjoner.

For NEL innebærer dette deres største enkeltordre noensinne.

Biler og gaffeltrucker

Det er NELs helt nye fyllestasjoner, under navnet H2Station, som skal leveres.

De kan fylle både brenselcelle-drevne biler, busser, lastebiler og gaffeltrucker. Stasjonen har kapasitet på opp til 500 kg per dag.

– Dette er det siste og beste innen fyllestasjonsteknologi som er forhåndskvalifisert for bruk på amerikansk jord, forklarer NEL-sjef Jon André Løkke, om teknologien som de nå skal levere til det amerikanske markedet for første gang.

Norsk gründer med omstridt teknologi: Mener vann og strøm kan redusere drivstoff-forbruket med 20 prosent

280 millioner i hydrogen-støtte

Løkke er ikke skuffet over at NELs amerikanske datterselskap Everfuel ikke fikk tildelt støtte for å bygge ut hydrogenstasjoner i California.

Det var i stedet for en tredjepart som bruker NELs teknologi, som fikk tildelingen.

– Det er på mange måter et ønskescenario for oss. Vi engasjerer oss i markedet der vi må, og der vi er nødt til å drive frem markedsutviklingen. Men, i bunn og grunn, så er vi en teknologileverandør som ønsker å levere teknologi, service og vedlikehold, og være ledende på det. Vi hadde greid begge modeller, men dette er en enklere tilnærming for oss, forklarer Løkke.

California Energy Comission tildelte støtte til tre selskaper: Shell-eide Equilon Enterprises, FirstElement Fuel og Air Liquide Advanced Technologies U.S.

Totalt tildeler delstaten 33,4 millioner dollar eller nær 280 millioner kroner i støtte.

Soldrevet hydrogenfabrikk

NEL sikter seg inn på markedet i California på flere måter.

På tampen av fjoråret signerte NEL en intensjonsavtale med solarselskapet SunPower i California, og nylig ble dette formalisert ytterligere med en rammeavtale.

Samarbeidet sikter mot å bygge USAs første solkraftdrevne fabrikk for hydrogenprodusjon.

- De er en av verdens desidert ledende solselskaper. Vi har ambisjoner om å bygge fornybar hydrogenproduksjon, knyttet til solkraft. Det er målsetningen, forteller Løkke.

Målet deres er å produsere hydrogen til en pris på rundt 4 dollar per kilo, ifølge siste kvartalspresentasjon.