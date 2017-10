Volvo-sjefen om fremtidens bilkjøpere: Vil ikke være tøft med 1000 hestekrefter i garasjen lenger

Å konvertere hele modellspekteret til elektrisk fremdrift innebærer ikke risiko. Tvert imot ville det vært mer risikabelt å fortsette å bygge diesel- og bensinbiler, mener Volvo-sjef Håkan Samuelsson.

I et intervju med Handelsblatt, gjengitt av Automobilwoche, forklarer han at han ikke tror det vil være spesielt tøft å ha en bil med 1000 hestekrefter i garasjen i fremtiden, og at det ville vært uansvarlig av bilprodusenten å ikke reagere på dette skiftet i forbrukernes verdier.

Volvo gjorde det tidligere i år kjent at de fra 2019 ikke lenger kommer til å selge biler med kun forbrenningsmotor.

Ny rapport slakter diesel: Slipper ut mer enn bensin og får urettferdige fordeler

Ikke bare elbil

Det betyr ikke at hele Volvos modellutvalg blir elbiler, men heller at alle bilene i porteføljen i større eller mindre grad blir elektrifisert.

Rent praktisk betyr det at bilene vil få mild hybridisering, vanligvis utført ved hjelp av 48 volt-systemer med små batteripakker og en elektromotor som kan ta over for forbrenningsmotoren under helt spesifikke forhold.

I denne verktøykassen finnes også større grader av hybridisering, inkludert ladbare hybrider. Og selvsagt også utelukkende batterielektrisk drivlinje uten forbrenningsmotor.

Volvo planlegger å selge rene elbiler under sitt Polestar-merkenavn.

At Volvo har valgt å gå denne veien nå er neppe ikke tilfeldig. Mens tysk bilbransje fremdeles fremsnakker dieselmotoren som et viktig virkemiddel for å få ned CO2-utslippet fra bilparken, kan Volvo benytte anledningen til å polere sitt miljøimage.

Ny rekord: Ingen elbil har kjørt så langt på én lading som denne bussen

Håkan Samuelsson, administrerende direktør i Volvo Cars Foto: Volvo Cars

Volvo vokser

Volvo er en relativt liten aktør i Europa. I 2016 hadde personbilmerket en markedsandel på 1,91 prosent. Volkswagen-gruppen hadde til sammenligning 24,1 prosent markedsandel, Renault-gruppen 10,1 prosent, og PSA-gruppen 9,7 prosent i 2016.

Volvo opplever vekst, noe Automobilwoche tilskriver produsentens tradisjonelt miljøvennlige profil.

Samtidig som Volkswagen-merket og PSA-gruppen opplevde en liten tilbakegang fra 2015 til 2016, hadde Volvo en liten fremgang i markedsandelen.

Videre økte Volvo Cars sin markedsandel med 7,4 prosent i årets første halvår sammenlignet med samme periode i fjor.

Dieselandelen ned

Samtidig faller biler med dieselmotor i nybilsalget. Ifølge tall fra bilprodusentorganisasjonen ACEA gar salget av biler med bensinmotor for første gang siden 2009 gått forbi salget av biler med dieselmotor.

Salget av bensinbiler økte med neste ti prosent i årets første seks måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Diesel hadde 46,3 prosent markedsandel, mens bensin hadde 50,2 prosent.

Alternative drivlinjer, inkludert alt fra naturgass til hybrider og elbiler sto for 5,2 prosent av salget.

Generalsektretær Erik Jonnaert i ACEA advarer i en pressemelding om at lavere dieselandel vil føre til høyere CO2-utslipp, ettersom de alternative drivlinjene fortsatt er lite utbredt.

Han etterlyser oppmuntringer fra myndighetene hvis de ønsker at alternative drivlinjer skal få større andeler, inkludert bedre insentiver og å bygge ladeinfrastruktur over hele EU.

Det later det også til at Samuelsson ønsker seg. For han har ikke planer om å gjøre Volvo om til en ny Tesla, som er involvert i alt fra solceller til infrastruktur.

Les også: En av verdens største elbilprodusenter tror Kina er helektrisk innen 2030

Ti år før alle biler er ladbare

Volvo XC90 er en av bilene Volvo tilbyr som ladbar hybrid. Foto: Volvo

Men han tror ikke at overgangen til ladbare biler kommer til å hindres av manglende infrastruktur. Overgangen kommer til å ta rundt ti år, tror han, noe som gir mer enn nok tid til omstilling av infrastrukturen.

Derfor har Samuelsson heller ingen interesse av å bygge infrastruktur. Det får være oppgaven til de som er gode på dette.

Han beskriver Tesla som en pioner, men understreker at det vil være de tradisjonelle bilprodusentene som kommer til å by på konkurranse til fordel for bilkjøperne.

Han tror ikke Tesla kommer til å beholde forspranget sitt. Det handler ifølge ham om langt mer enn elmotorer og trykkskjermer. Bilprodusentene har erfaring med alt fra fjærer til akslinger og chassis, som er viktig generelt.

De bilprodusentene som nøler med overgangen til elektrifiserte biler, kan oppleve at hele livsgrunnlaget kan bli truet.

Han sier at Volvo har vært i markedet siden 1927, og at han er svært trygg på at de kommer til å feire sitt hundreårsjubilem. Men de som overlever, er de som mestrer endringer, tror han.