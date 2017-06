Volvo lanserer eget merke for elektriske sportsbiler

Å designe, utvikle og bygge verdensledende elektriske høyprestasjonsbiler.

Det er Volvos ambisiøse mål. Men de kommende elbilene skal ikke utstyres med den kjente jern-logoen i grillen. I stedet skal de selges under navnet Polestar.

Det er klart etter at Polestar etter 20 års samarbeid nå skilles ut som eget merke under Volvo-paraplyen.

Motorsport-partner

Volvo-sjef Håkan Samuelsson sier i en pressemelding at Polestar kommer å bli en troverdig konkurrent i det raskt voksende, globale markedet for elektrifiserte høyprestasjonsbiler.

– Med Polestar kommer vi til å kunne tilby elektrifiserte biler til verdens mest krevende og progressive sjåfører i samtlige markedssegmenter, sier han.

WTCC-bilen fra Polestar Cyan Racing. Patrik Lindgren

Volvo og Polestar Performance har samarbeidet om motorsport siden 1996. Siden har Polestar vært for Volvo noe lignende av hva AMG er for Mercedes-Benz og BMW M er for BMW.

– Dette samarbeidet har bidratt til å utvikle bilene våre generelt sett. At det nå blir en selvstendig merke er en spennende retning for oss, sier informasjonsdirektør Rune Gutteberg Hansen i Volvo Norge til Teknisk Ukeblad.

Designsjefen bytter jobb

Å skille ut det nye varemerket er mulig etter at Volvo for snart to år siden kjøpte opp Polestar Performance. Gutteberg Hansen mener også at utnevnelsen av Thomas Ingenlath som sjef for Polestar er spennende:

Polestar-logo. Foto: Volvo

– Ingenlath er drivkraften bak Volvos design, både interiørt og eksteriørt, de senere årene, påpeker han.

Det vil fortsatt komme Volvo-modeller under merket «Polestar Engineered». Volvo påpeker at Polestar kommer til å dra nytte av unike teknikk- og ingeniørsynergier sammen med Volvo Cars, og selskapets investeringer som en del av Polestars kobling til Volvo Cars.

Vi har spurt om det også kommer Polestar-modeller kun med bensinmotor, uten å få svar. Volvo varsler at Polestar kommer med flere nyheter om sine produkter, industrialisering og forretningsplaner til høsten.

Flere CMA-elbiler

Tidligere i vår antydet Håkan Samuelsson at Volvo kan ha utviklet sin siste generasjon forbrenningsmotorer, vel å merke uten å konkludere. Den første serieproduserte elbilen fra Volvo kommer i 2019.

Det skal være snakk om en sedan og en liten suv som begge er basert på CMA-plattformen.

På omtrent samme tid som Samuelssons utspill i tyske medier var Volvo Cars USA-direktør, Lex Kerssemakers, ute i amerikanske medier og antydet at Volvos første elbil bør har en rekkevidde på minst 400 kilometer, og en pris på mellom 300.000 og 340.000 kroner i USA.

Konseptbil fra Lynk & co. Bilde:

Samtidig ble det kjent at Volvo funderte på hvorvidt den nye elbilen skal lanseres under 40-serien eller under et eget modellnavn. Nå vet vi at i hvert fall de mest spenstige elektrifiserte modellene skal hete Polestar.

Parallelt jobber Volvos kinesiske eiere, Geely, med andre elbiler basert på CMA-plattformen. Disse skal selges under det nye merkenavnet Lynk & co, og kommer i salg i Kina allerede i år. De skal tilbys med flere drivlinjer, og ikke bare som rene elbiler.