Her knuser megawatt-elbilen Nordschleife-rekorden

Seks minutter og 45,9 sekunder. Det er den nye rekorden på Nürburgrings Nordschleife, satt 12. mai.

NIO EP9 heter rekordbilen som for mange kanskje er et ukjent navn. Den kinesiske bilprodusenten Nio har kun eksistert i tre år.

Det er dessuten en aldri så liten milepæl: Sett bort fra rene racingbiler, er nå en elektrisk bil aller raskest rundt den legendariske racerbanen i Tyskland.

Knuste egen rekord

Den 20,832 kilometer lange og kuperte Nordsløyfa i de grønne Eifelfjellene er selve målestokken for de fleste bilprodusenter, ikke minst nykommere i angrepsposisjon og med ambisjoner.

Nio var i Nürburg også i oktober i fjor. På en litt fuktig høstasfalt ble det da satt rekord for elektriske biler med ei rundetid på 7:05,12. Det demonstrerte at elbiler duger til mer enn vanvittig akselerasjon og rett fram-kjøring, som enkelte bilsjefer uten særlig med batteridrift i egen produktportefølje har påstått.

NIO EP9 kom godt ut av testinga på «Die Grüne Hölle».

Den 43 år gamle skotten Peter Dumbreck bak rattet hadde mer optimale forhold for fire dager siden og knuste sin egen rekord med hele 19,22 sekunder.

Og nå er det dessuten ikke bare en elbilrekord. Det er riktignok litt uklart hvilken kategori den elektriske supersportsbilen havner i. Nio har selv sagt at de har satt rekord for produksjonsbiler, mens den oppdaterte Wikipedia-oversikten har EP9 i lista for biler som ikke er serieproduserte. Uansett er NIO EP9 raskere enn dem alle.

Tidligere rekorder

Pagani Zonda R hadde tidligere Nürburgring-rekorden. Foto: Pagani

Lamborghini Huracán Performante. Foto: Lamborghini

Tidligere var det Pagani Zonda R som hadde rekorden for biler som i kategorien «non-series/non-road-legal» med ei rundetid på 6:47,50 satt for snart sju år siden.

Når det gjelder serieproduserte biler, satte Lamborghini 5. oktober i fjor rekord for serieproduserte biler med sin Huracán LP 640-4 Performante. Den klarte Nordsløyfa på 6:52,01.

Lamborghini har også tidligere kommet under sju minutter, med en Aventador SV (6:59,73). Begge gangene er det den italienske bilprodusentens egen testsjåfør Marco Mapelli som har sittet bak rattet.

Porsche 918 Spyder, for øvrig også den med elmotorer, men med selskap av en V8-er, har klart ei rundetid på 6:57.

Konkurranser på Nürburgring, som 24-timersløpene, bruker Grand Prix-banen i tillegg til Nordschleife og tidene blir ikke sammenlignbare. Men som referanse kjørte BMW Sauber noen demonstrasjonsrunder med sin F1-bil for ti år siden, og det er anslått den og nyere F1-biler ville klart Nordsløyfa langt nede på femtallet.

Elektrisk superbil: Faraday Futures første bil har over 1000 hestekrefter

Skal lage 16 biler

NIO EP9 har fire motorer og tilhørende girkasser som til sammen leverer 1 MW (1.360 hk) til hjulene og ytelser som matcher: 0-200 kilometer i timen på 7,1 sekunder og en topphastighet på 313 kilometer i timen.

De to separate litium-ionbatteriene, som til sammen veier 635 kg og for øvrig kan byttes på åtte minutter, skal i teorien gi en rekkevidde på 426 kilometer. Hvor langt batteriene rekker i rekordtempoet på Nürburgring, er et åpent spørsmål.

I løpet av året skal NIO starte produksjon av den elektriske, høyreiste sjuseteren ES8 for hjemmemarkedet. Foto: NIO

I tillegg til krefter har EP9 ytterligere et ess i ermet: Selv en kjøremaskin som dette kan utrustes med selvkjøringsteknologi. I februar klarte en EP9 en runde på Circuit of the Americas (Cota), den relativt nybygde F1-banen i Austin, Texas, på 2 minutter, 40,33 sekunder - autonomt. Bilen satte dessuten Cota-rekord samme dag, med sjåfør, med ei rundetid på 2:11,30.

Hittil er det produsert seks biler for utvalgte Nio-investorer, og selskapet har nylig besluttet at de skal produsere ytterligere ti eksemplarer. De selges for 1,48 millioner dollar, oppunder 13 millioner kroner med dagens kurs.

Sportsbilen er uansett i den ekstreme enden av hva Nio sysler med. På bilmessa i Shanghai for en knapp måned siden viste oppstartsfirmaet fram hele elleve modeller. En av nyhetene var den elektriske suven ES8. Den er myntet på det kinesiske markedet og settes i serieproduksjon senere i år.

Nio har sitt hovedkontor i nettopp Shanghai, men også avdelingskontorer blant annet i San Jose, London og München.