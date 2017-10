Avduket i dag: Slik blir de elektriske sportsbilene fra Volvo

Shanghai: Volvo trekker nå sløret av sin første bil som lanseres under merkenavnet Polestar. Den første bilen blir en ladbar hybrid med lang elektrisk rekkevidde og mange hestekrefter.

Polestar er på sett og vis Volvos svar på Mercedes-Benz AMG eller BMW M-biler. Det er sportsbilmerket til svenskene, som etter 20 års samarbeid ble skilt ut til et eget bilmerke for elektriske høyprestasjonsbiler.

– Polestar er viktig for Volvos elektrifiseringsstrategi, sier Volvo-direktør Håkan Samuelsson.

Han sier det finnes mange oppstarter innen elektrisk mobilitet, men at Volvo kan gjøre dette med troverdighet, blant annet fordi de kan støtte seg på Volvos service- og distribusjonsapparat.

Dermed er bilen som lanseres i Shanghai i dag egentlig ikke en Volvo, men en Polestar. Polestar sorterer imidlertid under Volvo Car Group, og er for alle praktiske formål et Volvo-produkt.

Polestar 1, som bilen heter, er første bil ut, og er en ladbar hybrid med en elektrisk rekkevidde på 15 mil.

Volvo-direktør Håkan Samuelsson. Foto: Marius Valle

Det gir en usedvanlig lang elektrisk rekkevidde, som i praksis gjør det mulig for mange å bruke bilen primært som elbil.

I tillegg har den en firesylindret Volvo E-Drive-motor, og to 80 kilowatt elektromoterer, som alt i alt gir bilen en ytelse på 600 hestekrefter og et dreiemoment på 1000 newtonmeter.

Batteriet i bilen er plassert i tunnelen midt i bilen, i tillegg til to batterier over bakakslingen, og har en kapasitet på 34 kilowattimer.

– Du vil oppleve Polestar 1 som en elbil, som har mulighet for ytterligere dytt ved hjelp av forbrenningsmotoren, sier Thomas Ingelath, direktør i Polestar.

Ingen fornuftig familiebil

Polestar 1 er Polestars første bil. Foto: Marius Valle

For den som håpet på en fornuftig familiebil, er det ingenting her som peker i den retningen. Polestar 1 er en såkalt 2+2-seters GT-coupe, som kort sagt betyr at det er mulig å plassere fire mennesker i bilen om man absolutt må.

Store deler av karosseriet er laget i karbonfiber for å holde vekten nede. 230 kg spares angivelig takket være dette grepet alene, noe som tilfeldigvis også er vekten på batteriet.. Det gjør ifølge Polestar også at bilen får 45 prosent større torsjonsstivhet, og at tyngdepunktet flyttes lavere, slik at kjøreegenskapene blir forbedret. Vektfordelingen er 48 prosent foran og 52 prosent bak.

Med andre ord er dette fremfor noe annet en sportsbil. Motorkonfigurasjonen understreker dette. Her er det to elektromotorer på bakhjulene, som ved hjelp av doble planetgir på bakakslingen kan kobles fra hverandre, slik at man oppnår momentvektorisering. Kort sagt kan hver motor jobbe for at man får best mulig grep gjennom en sving.

I tillegg har bilen kontinuerlig elektronisk kontrollerte støtdempere som overvåker førerkommandoer og veidekket, og som kan gjøre justeringer på to millisekunder.

Her er det også et særlig kraftig bremsesystem, med 400 millimeter bremseskiverog bremsekalipere med seks stempler.

500 biler i året

Bilen blir neppe et vanlig syn på norske veier med det første. Den skal ikke settes i produksjon før midten av 2019, og det skal produseres maksimalt 500 biler i året.

Dessuten skal ikke bilen selges på tradisjonelt vis. Her legger Polestar heller opp til en abonnementsordning, hvor du betaler en månedspris for bilen. Dette skal dekke alt knyttet til bilholdet, og det kreves ingen depositum.

Inkludert i ordningen er henting og levering i forbindelse med service, hvor man får utlevert en leiebil samtidig. Om man har behov for flere eller færre tjenester, kan dette administeres via en nettjeneste. Da endres neste måneds faktura for å reflektere dette.

Polestar nevner behov for takboks som eksempel. Om man har behov for dette en kort periode bestilles det gjennom appen, så kommer en Polestar-representant og monterer den, og fjerner den igjen når du ikke trenger den lenger. Kunden må bare velge når og hvor dette skal gjøres.

Stasjonsvogn når du trenger det

Her er det også mulig å kjøpe tilgang til en større Volvo-bil når du har behov for det, så skal du på bilferie med hele familien kan du leie en stasjonsvogn i periodene det trengs.

Meningen er at ett abonnement skal kunne dekke hele behovet for bilhold. Abonnementet må imidlertid tegnes for to eller fire år, og når det uløper leveres bilen tilbake.

Hva abonnementene skal koste er foreløpig ikke klart, forteller Rune Gutteberg Hansen, informasjonsdirektør i Volvo Car Norway til Teknisk Ukeblad.

Volvo Car Norways informasjonsdirektør Rune Gutteberg Hansen. Foto: Marius Valle

– Det er to år til bilen skal i produksjon, så det er en del brikker som skal på plass. Det viktigste poenget er at dette er abonnement med bil. Dette er en helt ny forretningsmodell hvor bilen bare blir til salgs gjennom digitale kanaler, forklarer Hansen.

Bilen skal selges gjennom Polestars nettside eller app.

Polestar skal vises frem i egne showrooms, hvor kundene kan gjøre seg kjent med produktene. Men dette skal ikke være salgskanalen. Første møte med Polestar skal være på nett.

Så lenge prisen ikke er klar, er det for tidlig å si noe om hvorvidt det lønner seg å abonnere på en Polestar-bil, eller å gå for vanlig eierskap eller leasing av et annet merke.

Men Hansen påpeker at det blir stadig vanligere å lease bil. Abonnementet må ikke forveksles med dette, siden det ikke er noe depositum, og du får en rekke ekstra tjenester. Han sier at forretningsmodellen er valgt fordi det er dette kundene ønsker.

– Du har en bil med abonnement, men kan i perioder velge en annen bil. Løsningen tar utgangspunkt i ditt behov, siden behovet ditt er ikke statisk. Vi tror fremtidens kunder vil ha den fleksibiliteten, sier han.

Tesla Model 3-konkurrent på vei

Polestar 1 er den første bilen ut, men senere kommer to biler til. Polestar 2 skal settes i produksjon innen utgangen av 2019, og blir en ren elbil.

Dette skal være en mellomstor bil, som Polestar hevder skal være en konkurrent til Tesla Model 3. Denne bilen skal dessuten produseres i et større antall enn Polestar 1, og kan dermed tenkes å bli et mer vanlig syn på veiene.

Polestar 3 blir en større elbil, og skal skal prismessig ligge mellom Polestar 1 og 2. Dermed blir Polestar 2 den billigste modellen.

Polestar 2 gjorde at Polestar måtte avgjøre hva slags merkevare Polestar skal være, sier Polestar-sjef Ingelath. De bestemte seg for å bygge en elbil rettet mot andre enn de som ønsket å være tidlig ute med elbil, og rette seg mot de som er opptatt av design. Konkurrenten de selv peker ut er Tesla Model 3, og de kundene som tiltrekkes av denne.

Men bilen ønsker de ikke å vise frem akkurat nå. Det fordi det er nok av oppstartselskaper som viser frem konsepter, ifølge Ingelath.

Polestar 3 skal presenteres først i 2021, og skal være en SUV med lavt tak og kraftig kropp.

Siden Polestar er en del av Volvo Car Group bygges bilene på samme plattform som Volvos biler. Polestar 1 er bygget på SPA-plattformen (Scalable Platform Architecture), som blant annet XC90 og V90 bygges på.

Hvorvidt Polestar 2 og 3 skal bygges på denne plattformen, eller den nye CMA-plattformen som blant annet den nye Volvo 40-serien skal bygges på, er uklart.

Tett knyttet til Volvo

Det som er sikkert er at utviklingen av Volvos og Polestars biler er tett knyttet opp mot hverandre. Polestar skal fungere som den teknologiske spydspissen for Volvo Car Group, men det behøver ikke nødvendigvis at Polestar-modellene gir en god pekepinn på fremtidens Volvo-modeller.

– Polestar blir en selvstendig merkevare med egen logo. Det vil ikke være Volvo-logo på bilen, sier Hansen.

Han sier at Polestar vil gi Volvo flere ben å stå på som produsent.

Og som en del av Volvo-gruppen er det mulig å få stordriftsfordeler, selv om Polestar er et lite og nyetablert bilmerke.

Bilene skal bygges i Kina, noe som ikke er unaturlig med tanke på at Volvo Car Group er heleid av kinesiske Zhejiang Geely Holding. Polestar er imidlertid organisert som et heleid datterselskap av Volvo Car Group, og ikke et søsterselskap innen Geely-gruppen.

Fabrikken i Kina skal bygges som et eget produksjonsanlegg for Polestar, og skal stå ferdig neste sommer. Anlegget er tegnet av norske Snøhetta, og inkluderer blant annet den første Polestar-forretningen, hvor kundene får tilgang til en testbane.

Volvo hevder at fabrikken skal bli en av de mest effektive bilfabrikkene i verden, med særlig fokus på miljøansvar. Her skal all energi som brukes være fornybar, nærmere bestemt vannkraft.

Fabrikken skal kunne ta unna de små produksjonsvolumene i begynnelsen, men også være klargjort for større volumer i fremtiden.

Selv om det er nærmere to år til Polestar 1 er klar, kan interesserte kunder melde sin interesse på Polestars nettsider allerede nå.

Norge er et av markedene Polestar satser på, så en andel av Polestar 1 vil selges her. Men ettersom Polestar 2 skal være en volummodell, blir det trolig ikke en tjeneste for få mennesker.