Nå er salget av dieselbiler i fritt fall

Det selges stadig færre biler med dieselmotor. I september var 18 prosent av bilene førstegangsregistrert i Norge utstyrt med dieselmotor, mot 26,4 prosent samme måned i fjor.

Så lave tall har vi ikke sett i september siden 2002, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken. Flertallet kjøper bensinbiler eller bensinhybrider. Trenden er at folk velger vekk diesel når de kjøper ny bil.

Det norske bilmarkedet er uvanlig på grunn av den store andelen elbiler, som i september var 28,6 prosent. Men dieseltrenden er langt fra særnorsk.

Markedsandelen for biler med dieselmotor var på sitt høyeste i 2012, da 48,2 prosent av bilene solgt i Tyskland var dieselbiler. Så langt i år er markedsandelen 40,3 prosent.

21 prosent nedgang

I Tyskland falt salget av dieselbiler 21 prosent i september sammenlignet med samme måned i fjor. Det er den største nedgangen på åtte år, og ga dieselmotoren en andel på 36,3 prosent, skriver Automobilwoche.

Samtidig gikk salget av bensinbiler opp 8,7 prosent, og 59,7 prosent valgte slike biler den måneden.

Trenden er ikke ventet å avta. Det er mye usikkerhet blant nybilkjøpere, ettersom det snakkes om kjøreforbud i flere europeiske byer. Dette gir usikkerhet med tanke på bruktbilverdien.

I mars i år tok salget av dieselbiler en brå vending i Tyskland, etter at det ble debattert kjøreforbud i flere store byer. Det har også vært diskutert å pålegge bileiere å ettermontere renseutstyr på eldre dieselbiler. Det er en løsning som kan koste eierne 1500 euro per bil, skriver Automotive News.

Italia er unntaket

Trenden er den samme i hele Europa, med unntak av Italia, hvor dieselandelen gikk opp i september. Dette kan tilskrives sterk vekst i salget av kommersielle kjøretøy, skriver Automobilwoche.

I Storbritannia falt dieselsalget med 21,7 prosent i september sammenlignet med samme måned i fjor. Etter at myndighetene i sommer gjorde det kjent at de ønsker å forby salg av biler med konvensjonelle forbrenningsmotorer fra 2040, falt dieselandelen 21 prosent i august.

I Frankrike falt dieselandelen av nybilsalget 6,2 prosent i september, sammenlignet med samme måned i fjor. Også her er det snakk om strengere regulering av dieselbiler i storbyene.

I Spania faller også dieselandelen, med 9 prosent i september sammenlignet med samme måned i fjor.

Industrien må nå forberede seg på videre fall i dieselmotorens markedsandel. Ifølge Ernst & Young er det særlig de mindre bilene som vil bevege seg vekk fra diesel, siden renseteknologien som behøves blir dyrere, skriver avisen.

Industrien advarer om høyere utslipp

Europeisk bilindustri har imidlertid advart om at færre dieselbiler vil gi høyere CO2-utslipp fra bilparken.

Men ifølge Berliner Morgenpost viser statistikken at dette ikke nødvendigvis stemmer. Ifølge tall fra det tyske transportministeriet har nye bensinbiler og dieselbiler praktisk talt det samme utslippet.

I 2016 var det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra alle nye dieselbiler 128 gram CO2 per kilometer. For dieselbiler var tallet 129 gram.

Dieselbilene er imidlertid tyngre og kraftigere enn bensinbilene. I snitt var dieselbilene 400 kilo tyngre, og hadde 27 flere hestekrefter enn bensinbilene. Det tyder på at kjøperne velger diesel på større biler, og bensin på mindre.

Fra 2001 har trenden vært at dieselbiler blir tyngre og får kraftigere ytelse. Dermed har klimafordelene i realiteten skrumpet inn.

– At dieselbiler bidrar til å beskytte klimaet er et eventyr fra forbundskansleren, sa talsmann for De Grønne i Riksdagen, Stephan Kühn til avisen før valget i Tyskland.

Han argumenterer for at fordelen bare er teoretisk, ettersom diesel først og fremst har kommet tyngre biler til gode.