Nå kommer «sportsbil»-utgaven av Nissan Leaf

Den ser litt hissigere ut, sportsutgaven av Nissan Leaf. Den er tunet av bilprodusentens Nismo-avdeling, og kommer i salg i hjemlandet om halvannen uke. Det etter at Nissan først lanserte den for snart et år siden.

Nissan hevder Nismo-varianten skal være av den sporty typen, både i utseende og ytelse.

Nøyaktig hvor mye bedre ytelse den har sammenlignet med originalutgaven er imidlertid ikke godt å si. Det oppgir Nissan ikke i sin pressemelding.

De skriver at den skal ha mer responsiv akselerasjon, som i og for seg ikke behøver å bety annet enn at gasspedalresponsen er forbedret.

Nismo-utgaven får spesielle dempere og elektriske bremser. Foto: Nissan

Tunet

Nismo-utgaven leveres ellers med spesielle dekk på 18 tommer med ekstra veigrep, og dempere slik at kjøreopplevelsen skal bli mer sporslig. Vi antar at den er noe stivere enn originalen.

Det er ikke kjent om de røde detaljene og racerbilbremselyset kommer til å bidra til at bilen går fortere. Foto: Nissan

Ellers er flere av bilens systemer, som bremser, stabilitetskontroll og annet optimalisert av Nismo-folket. Men hva alt dette betyr for akselerasjonstider, strømforbruk og annet vet vi altså ikke.

Hvorvidt Nismo-utgaven bare skal komme med 40 kilowattimer batteri, eller om den skal komme med det større batteriet Nissan skal introdusere i høst, er heller ikke kjent.

Interiøret i Nismo-varianten. Foto: Nissan

Større batteri lanseres i 2019-utgave

Leaf med større batteri, kalt e-Plus, skal komme i salg i høst som 2019-utgave, ifølge Autoguide.

Nissans leder for EV Marketing, Brian Marango, sa nylig til nettstedet at denne utgaven får 200 hestekrefter (mot 142 hestekrefter i dagens utgave). Det gjøres mulig av et større batteri.

De nøyaktige detaljene er ikke kjent, men det er ventet at batteriet har en kapasitet på rundt 60 kilowattimer. Ifølge Marango skal rekkevidden være på over 320 kilometer.

At en utgave med større batteri skal lanseres som 2019-modell har for øvrig vært kjent siden nye Leaf ble lansert i fjor.