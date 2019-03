Jaguar-sjefen: Tilgang til batterier vil være en bremsekloss i mange år framover

Jaguar måtte lage en elektrisk modell før de for første gang ble kåret til «Årets bil i Europa». Denne hederen ble tildelt Jaguar I-Pace tidligere i mars.

Elbilen har også fått lignende priser både her i Norge, Kina, Tyskland og i Storbritannia.

Selv om bilen bidro til å mangedoble norgessalget over natta, er vi som kjent ikke helt representative. Ellers i verden er dette en nisjemodell for Jaguar Land Rover (JLR).

Inngår samarbeid med Waymo: Jaguars elbil blir helt selvkjørende

– Forblir for lav kapasitet lenge

Selv om bilprodusenten har en klar strategi for videre elektrifisering, strever de med tilgangen til batterier, forteller JLR-sjef Ralf Speth til Teknisk Ukeblad:

– Det er rett og slett for lite produksjonskapasitet. Ja, batteriene blir stadig bedre, med høyere energitetthet og lavere kostnad, men det er komplett umulig å få tak i nok av dem, sier han.

Speth anslår at dette er noe som kommer til å påvirke industrien i flere år framover. Inkludert JLR, selv om selskapet er i ferd med å bygge sin egen batterifabrikk i England. Ellers i verden ligger I-Pace godt over den fossile søstermodellen F-Pace i pris. Likevel har JLR nesten ikke fortjeneste på elbilen, ifølge Speth.

Han anslår at det først er i 2024-2025 at produksjonskostnadene for deres elbiler vil være på nivå med dem med forbrenningsmotor og som de jo selger mest av fremdeles.

– Hvordan vil den helelektriske porteføljen fra Jaguar Land Rover se ut på dette tidspunktet?

– Det har jeg en klar formening om, men dette er noe jeg dessverre ikke kan fortelle nå, sier JLR-sjefen.

Dr. Prof. Ralf Speth har vært direktør i Jaguar Land Rover i ni år. Foto: Eirik Helland Urke

Konseptbilen ble svært populær: Nå gjør Jaguar sin klassiske e-type om til elbil

Har solgt 3.500 i Norge

Prof. Dr. Ralf Speth startet bilkarrieren med 20 år hos BMW. Etter et lite intermesso hos Linde og deretter Ford, overtok tyskeren som som øverste sjef for de nærmere 42.000 ansatte i Jaguar Land Rover for ni år siden.

Han besøkte Oslo torsdag for å holde et innlegg på Nordic EV Summit. Der fortalte han at I-Pace har vært planlagt og utviklet lenge før begrepet «elektrifisering» av bilparken ble en del av dagligspråket. Han brukte også taletiden til å advare mot at det mange steder i verden går for tregt å etablere den helt nødvendige ladeinfrastrukturen i harmoni med stadig bedre elbilprodukter.

– Vi er nå i en overgangsfase der elbilkundene ikke lenger er «early adopters». Vi ønsker å tilfredsstille alle kunder, ikke bare elbilentusiaster. Da snakker jeg om kjøregleden man forbinder med Jaguar, at den må være praktisk når det gjelder plass og rekkevidde, og at den skal være like robust som andre biler i alle forhold, sa Speth fra scenen.

Heller ikke I-Pace er noen billigbil. Dersom man er svært tilbakeholden med å krysse av for ekstrautstyr, kan den kjøpes for 650 000 kroner. Med også vinterdekk og -felger og hengerfeste, for inntil 750 kilo, er prisen levert til Norge 700.000 kroner.

Nest etter rekkevidde, er vel leveringstid det som opptar potensielle elbilkunder mest. På dette området har Jaguar holdt det de lovet, nemlig å kunne levere tusen elbiler i Norge i 2018.

Søren Hyltoft, PR-sjef for Jaguar Land Rover Scandinavia, opplyser at det siden de første bilene kom tidlig på høsten i fjor, er levert i overkant av åtte tusen I-Pace globalt, hvorav 1.500 er til norske kunder. Totalt er det bestilt 3.500 I-Pace i Norge, og det er så langt holdt av fire tusen plasser for norske biler i den østerrikske produksjonslinja.

Denne uka åpnet Jaguar for at nordmenn kan kjøpe I-Pace på nett i stedet for å oppsøke en av de åtte forhandlerne. Denne ordninga er så langt unik for Norge.

Porsche om elbil: – Vi vil aldri lage biler som bare flytter deg fra a til b

Norsk aluminium

Jaguar I-Pace har en oppgitt rekkevidde (WLTP) på 470 kilometer. To elmotorer som yter 294 kW/696 Nm bidrar til en akselerasjon fra 0-100 kilometer i timen på 4,8 sekunder.

For å holde vekta nede på 2.133 kg, selv med et batteri med 90 kWh kapasitet, er I-Pace en ren aluminiumsbil. Dr. Mark White, tidligere sjefsingeniør hos Jaguar og ansvarlig for Jaguar I-Pace, har tidligere fortalt Teknisk Ukeblad at det som er av stål på I-Pace kun dreier seg om noen få braketter og bolter.

– Karosseriet veier 290 kilo. I stål ville vekten vært mellom 470 og 485 kilo. Bilen vår er 350 kilo lettere enn en Tesla X, fortalte White i høst.

45 kilo av aluminiumet er profiler fra Hydro. De har levert beskyttelsen mot sideveis kollisjoner og støtsikring foran, samt enkelte detaljer til karosseriet. I-Pace gjorde det meget godt i kollisjonstesten hos Euro NCAP.

Også i I-Pace er batterikassa en del av den bærende konstruksjonen. Hydro tilbød en løsning, men vant ikke den kontrakten. Det er imidlertid snakk om at de kan produsere panseret til de nye Jaguaren. Ifølge White har de oppnådd en svært høy vridningsstivhet, og har med denne bilen vist at stål ikke har noen fordeler i forhold til aluminium, bortsett fra prisen.