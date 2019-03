Porsche om elbil: – Vi vil aldri lage biler som bare flytter deg fra a til b

Blant bilprodusentene er det kanskje ikke de som lager sportsbiler man først og fremst ser til når man tenker på elektrifisering. Like fullt er Porsche blant dem som har tatt en aktiv rolle innen dette.

Det første resultatet er Taycan; en elbil som på mange måter er grensesprengende med sitt 800 volts batterisystem. Det er også klart at de kommer med en helelektrisk utgave av crossoveren Macan.

Så langt er Taycan bare vist frem som konseptbil, og noen utvalgte bilder av prototypen i kamuflasje er nylig presentert. Men Taycan kommer til å være nær konseptbilen Mission E når den vises frem i september.

Dette forteller Porsches salgsdirektør Barbara Vollert til TU Elektrisk. Vollert besøker Norge i forbindelse med elbilkonferansen Nordic EV Summit i Oslo denne uken.

Har bygget elbil før Porsche Taycan er bilprodusentens første elbil. Men det er ikke den første elbilen produsenten har bygget. De har tidligere bygget om en Boxter til elektrisk fremdrift. Dette var imidlertid kun en intern studie for å se hva som er mulig, Taycan er en elbil utviklet på egen plattform helt fra bunnen av. Porsche utvikler også en plattform i samarbeid med Audi. Crossoveren Macan skal bygges på denne plattformen, kalt PPE. Volkswagen-gruppen har også elbilplattformen MEB. Vollert sier at det ikke foreligger noen planer om å bygge Porsche-modeller på denne plattformen.

Og for å få det avklart med en gang; Hun kan ikke si noen verdens ting om hva prisen blir for Taycan i Norge.

– Prisen vil være tilgjengelig mot slutten av året. Det vi har sagt er prisen du betaler for bilen skal ligge under Panamera. Men skatter og avgifter kan påvirke prisen, og det er forskjell fra marked til marked, sier Vollert.

Porsches første elbil: Kan få en veldig hyggelig pris i Norge

Radikalt

Taycan er i seg selv en elbil som skiller seg radikalt fra andre elbiler som kommer i serieproduksjon blant tyske bilprodusenter. Der er det småbiler og SUV-er som har det meste av fokuset så langt.

Det er også tydelig at ingen av bilprodusentene det vil være naturlig å sammenligne Porsche med har samme fokus på elektrifisering. Mens mange lager hybrider, mangler det en elbil fra de store sportsbilmerkene litt lenger sør i Europa.

Det som bidrar mest er at Porsche er en del av Volkswagen-gruppen, mener hun.

– Gruppen har forpliktet seg til å redusere klimaavtrykket i henhold til Parisavtalen. Det er viktig for oss å være bærekraftig. Derfor er planen å investere seks milliarder euro i elektrisk mobilitet. Vi har vært en av de største bilprodusentene på hybrider. Taycan tar oss videre. Vi har investert en milliard euro, og det kommer til å sørge for 1200 nye jobber, sier hun.

At dette skjer nå er slett ikke tilfeldig. For bærekraft handler også om å gjøre forretning.

– Det er viktig å ha riktig bil til riktig tid.

Kutter diesel: Porsche putter i stedet milliarder i elektrifisering

Porsche-kvalitet

At det er en miljøvennlig bil – den skal produseres med så mye fornybar energi og så lite karbonavtrykk som mulig, forteller Vollert – er ikke det eneste de tenker på.

Hun sier at hun er overbevist om at Taycan vil være attraktiv også fordi den ser bra ut og byr på høy ytelse. Og ikke minst at den har «Porsche-kvalitet», som hun sier.

– Det handler ikke bare om hvordan den ser ut, men også den opplevde kvaliteten. Alle biler har et sete å sitte på, men i en Porsche sitter du ikke bare på setet. Du sitter i bilen, evangeliserer hun.

Det er ikke vanskelig å lage en elbil med rask akselerasjon. Men en sportsbil skal være mer enn bare null til hundre og så og så mange hestekrefter.

Timingen er riktig for en bil som dette.

Fremover er det ventet at flere og flere av oss bor i byer, flere husholdninger består av én person, færre eier bil, og at det i alle fall på sikt blir mer vanlig med biler som kjører selv. Dette omtales som megatrendene innen mobilitet.

Noen bilprodusenter tror at løsningen er å lage små biler. Andre igjen tror det er smart å satse på selvkjørende biler.

Blir aldri a til b-biler

Vi spør om hun ser for seg en fremtid hvor Porsche lager små, autonome bybiler. Vollert sier at de følger med på trendene, og tenker på Porsches plass i dem. Men realiteten er at de ikke opererer i det samme markedet som de store bilprodusentene.

– Vi må være sanne mot vår merkevare. Derfor vil våre biler aldri være kjøretøy som du trenger for å flytte deg fra a til b, sier hun.

Salgssjefen sier at de produserer drømmer og opplevelser. Om de skal komme med et produkt som passer inn i trendene, må det passe inn i det.

Vollert trekker frem tjenesten Porsche Passport, som de tester ut i Atalanta i USA. Dette er et abonnement hvor du mot en sum har tilgang til hele Porsches produktlinje når du ønsker det.

Dette gir produsenten mulighet til å bli kjent med nye kundegrupper. 80 prosent av dem som bruker tjenesten har aldri eid en Porsche før. De er også seks år yngre enn Porsches gjennomsnittkunde.

I Tyskland har de tjenesten Porsche Drive, som lar kunder leie bil fra så lite som én time. Det gir mange en mulighet til å bli kjent med bilmerket, og hun sier at dette gjør at folk kommer tilbake som kunde senere, enten ved å kjøpe ny bil, eller å kjøpe en brukt.

Ser på selvkjørende teknologi

Men selv om fokuset ikke er selvkjørende biler, er det ikke nødvendigvis avgjort at det aldri blir aktuelt med en selvkjørende bil fra produsenten. Men en slik bil vil alltid ha et ratt. Vollert forteller at de først og fremst tenker på systemer som køassistenter.

De jobber også med førerstøttesystemer for banekjøring. At bilen gradvis lar deg ta mer og mer kontroll under kjøring etter hvert som du mestrer banen.

– Vi undersøker disse tingene med det fokuset som er viktig for oss, og hva våre kunder kan være interesserte i. Vi konkurrerer ikke med bybiler, sier hun.

– Den siste bilen vi lager blir en 911

En av de store endringene Porsche har gjort de siste årene er å slutte med dieselmotor. Det handler mye om dieselskandalene, og det dårlige ryktet dieselmotoren har fått.

Men hun mener dieselmotoren har blitt urettferdig behandlet generelt. Det er god og effektiv teknologi. Men Porsche har aldri laget egne dieselmotorer, og markedet ønsker bensinmotorer og elektrifisering. Da er det lett å velge vekk diesel.

– 60 prosent av Panamera solgt i Europa er hybrider, og vårt fokus er å lage bensin- og hybridbiler som gir emosjonell respons. Så vi avgjorde at vi slutter med diesel. Men vi følger opp de kundene som eier biler med dieselmotor i dag, understreker hun.

Ny rapport til regjeringen: Null tro på hydrogenbiler (TU Ekstra)

Den siste 911

Og elbiler, selvsagt. Tre er på planen. Betyr det at vi ser slutten på Porsche 911, eller kanskje at den blir en elbil?

– 911 er bilen Porsche-legenden er bygget på. Dette er vårt ikon, og basisen for alle våre biler. Mange funksjoner og tekniske detaljer herfra overføres til andre modeller. Men dette er vår mest dyrebare bil, sier hun.

911 kommer nå i en kraftig oppdatert utgave. Om det blir deres siste 911 er neppe sannsynlig.

– Den siste bilen vi lager blir en 911, sier Vollert.

Men hun utelukker ikke at den kan bli en elbil i fremtiden. Det er ikke noe de driver med nå, men de vurderer alltid hva som er teknisk mulig.

– Den siste utgaven er designet for å kunne bygges som en ladbar hybrid. Om batteriteknologien utvikler seg slik at den matcher kravene til 911 kan det hende vi vil se en slik bil.

– Men den må kjøre som en 911, sier Vollert.