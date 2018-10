Porsche må betale nær 500 millioner til investorer etter utslippsskandale

En domstol i Stuttgart bestemte onsdag at aksjeeiere i to separate saker skal tilkjennes 47 millioner euro fra holdingselskapet Porsche SE etter den såkalte dieselgate-skandalen. Retten mener Porsche SE utelot å informere investorer på en riktig måte om programvare som førte til at tester viste lavere utslipp på dieselbiler enn det som var reelt.

Programvaren er installert i flere millioner Volkswagen-biler. Avsløringen førte i 2015 til at Volkswagens aksjeverdi stupte.