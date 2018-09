Porsche kutter diesel - putter i stedet milliarder i elektrifisering

Porsche har laget varianter av sine sportsbiler med dieselmotor i mange år. Nå er det slutt. Fra nå av er det kun elbil, hybridbil og bensinbil som gjelder for den tyske bilprodusenten.

Porsche har allerede lansert en elbil – Taycan – tidligere kjent som Mission E, som skal komme i salg neste år. Dette blir den første elbilen fra produsenten, som allerede har vist frem en såkalt CUV-utgave av bilen.

Ifølge Reuters sier Porsche-sjef Oliver Blume at de ikke demoniserer diesel, som vil fortsette å være en viktig teknologi.

Dieselfri fremtid

– Vi som sportsbilprodusent, som diesel alltid har spilt en sekundær rolle hos, har imidlertid kommet til konklusjonen at vi ønsker at vår fremtid skal være dieselfri, sier Blume.

Når man er den del av Volkswagen-konsernet, må man velge sine ord med omhu. For selv om Porsche går vekk fra diesel, er det ingenting som tyder på at Volkswagen-gruppen som helhet er klare til å si farvel til motorteknologien.

Porshce Mission E er en firedørs, fireseters helelektrisk sportsbil. Den skal selges under navnet Taycan. Bilde: Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

Volkswagen er som kjent involvert i en dieselskandale, som braket løs da de innrømmet å ha installert programvare i biler for å oppnå kunstig lave utslipp under testing.

Senere har Volkswagen-topper blitt arrestert, blant dem Audi-direktør Rupert Stadler. Porsche er også beskyldt for å jukse med dieselmotorer.

Seks milliarder euro i elektrifisering

At Porsche nå dropper diesel er derfor en interessant utvikling. Den europeiske bilindustrien, og Volkswagen spesielt, har fortsatt å tale varmt om motorteknologien.

Det er bare et år siden at Volksgen-direktør Matthias Müller at det ikke vil være mulig å nå utslippsmål uten dieselmotoren.

Porsche investerer mer enn seks milliarder euro i elektrisk mobilitet frem til 2022. Så det ser ikke ut til at de er helt enige med resten av Volkswagen-gruppen.

Men så er salgsvolumet til merkene Porsche og Volkswagen ganske forskjellige også.

Mener diesel har skadet imaget

Blume sier ifølge Reuters at Porsche aldri har utviklet dieselmotorer, og at diesel har skadet merkets image. Dieselskandalen har derfor skapt problemer for Porsche.

Porsche har solgt dieselbiler i snart ti år, men har ikke hatt biler med slik motor i utvalget siden februar.

Toyota meldte tidligere i år at de kutter ut dieselbiler i Europa.