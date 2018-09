Audi E-tron-designer: – Mange spør seg hvorfor elbiler må se stygge ut

San Francisco: Audis nye elbil er den første bilen de har laget tvers igjennom som en elbil. Dette er ingen eksosbil hvor bensinmotoren er byttet ut med elektromotor, og batteriene er klemt inn der de kunne finne ledig plass.

Dermed har bilen en del til felles med mange andre elbiler. Ikke at det betyr at Audi har kopiert, skal vi tro Andreas Mindt, leder for eksteriørdesign i Audi.

For det er stor konkurranse generelt, også mellom de tyske premiumbilprodusentene. Alle er ett eller annet sted i løypa med å lansere elektrisk SUV.

Han ønsker ikke si noe stygt om konkurrentene, og har mye respekt for dem, forteller han. På spørsmål om hva han syns om designen de andre går for, svarer han at Audi ønsker å konsentrere seg om det de selv driver med.

En lys utgave av E-tron 55 Quattro. Foto: AUDI AG

– Vi ønsker ikke å kopiere. For eksempel dette med dørhåndtak. Vi har ikke elektriske håndtak, men standardhåndtak, forteller han.

Uten at han never noen spesifikt, antar vi at det er Tesla han sikter til.

Logikken er at dørhåndtak som felles inn i døren gir dårligere sikkerhet med tanke på at redningsarbeidere enkelt skal kunne åpne døren utenfra om bilen er involvert i en ulykke.

Sidespeilkamera er mer enn gimmick

At de har gått sin egen vei er sidespeilene et eksempel på, mener Mindt. Det gjør for eksempel at bilen lager mindre vindstøy.

– Folk er veldig spent på dem, og jeg er veldig glad for det, sier han til TU Elektrisk.

Bilen blir den første i vanlig produksjon som kommer det kamera i stedet for speil. Bildet fra kameraet vises på skjermer på døren, nedenfor vinduet.

Sidespeil erstattet av kamera. Foto: AUDI AG

Hvorfor plasserte de ikke like gjerne skjermene steder hvor man ikke trenger å snu på hodet, lurer vi på.

Det hadde vært mulig svarer Mindt.

Han skisserer som et eksempel å plassere skjermene omtrent som motorsykler har sine bakspeil. Det er teknisk mulig, og han mener det også går an å gjøre det pent.

– Men kunden er ikke vant til det, og dette er et problem. Det er for mye endring. Vi må gjøre det steg for steg. Derfor valgte vi å plassere skjermene i døren. Det er veldig nært den vanlige plasseringen til speil. Men i fremtiden ser jeg for meg at man kan gjøre noe annet.

Skjerm i stedet for speil er i seg selv ikke nytt. Noen bilprodusenter har allerede byttet ut bakspeilet med skjerm. Det er også lovlig etter forskriften. Så hvorfor gikk ikke Audi hele veien, og byttet ut det tredje speilet også?

Mindre motstand

– I dette tilfellet utgjorde det ingen forskjell. Speilene på utsiden utgjør en stor forskjell. I motstandskoeffisient er det en forbedring på 0,05 sammenlignet med bilen med standard sidespeil. Det er en stor forskjell, og gir det litt rekkevidde, sier Mindt.

Hvor stor forskjellen er i praksis er ikke kjent. Audi har ikke publisert forbrukstall enda, og Mindt er ikke sikker på om han har lov til å si hva det ligger på.

– Men jeg kan si at forbruket er bra. Det er noe sånt som ti prosent bedre enn konkurrentene på grunn av aerodynamikken, sier han.

Han viser til at fronten på bilen ikke er spesielt høy eller bred sammenlignet med andre.

Fronten på bilen er relativt liten. Foto: Marius Valle

Med en motstandskoeffisient på 0,27 hevder han at de har satt verdensrekord for en bil med en «hel bakende». Han sier andre elektriske SUV-er er mer som coupé-er, og at ingen annen «full SUV», som han kaller det, er bedre.

– Så du vil ikke sammenligne den direkte med Tesla Model X?

– Tesla Model X er 0,25, som er bedre. Men du må gange dette med frontarealet, som på Model X er veldig stort til sammenligning. Motstanden er et resultat av begge faktorer, sier han.

To utgaver

Bilen er presentert i to utgaver; en kalt E-Tron Edition One, og en kalt E-Tron 55 Quattro. De har noe ulike spesifikasjoner, og kommer i litt forskjellige farger. Men designmessig er de like.

E-tron i blått. Foto: AUDI AG

Senere vil det komme en utgave som også skiller seg fra de andre i design, forteller Mindt. Vi spør om det er snakk om en S-line-utgave, som Audi kaller sine mer sporty utgaver.

Han svarer at det er «noe sånt som det».

– Dette kommer neste år. Dette er en forretningsmodell for oss. Vi kommer til å gjøre det med denne bilen også. Så har vi noen andre varianter som kommer. Men nå er det denne det dreier seg om, sier han og peker på E-Tron.

Elbil skal skille seg ut

E-tron er omtrent på størrelse med Audis eksos-SUV Q5. Hvorfor de ikke bare har gått for samme design handler om at bilen skal se ut som en elbil.

Han mener at bilen ikke skal se for aggressiv ut, men samtidig være ambisiøs. Men den skal ikke nødvendigvis se ut som en elbil.

E-tron-logo. Foto: Marius Valle

Det er tross alt en realitet at mange elbiler har en spesiell design, og gjerne stikker seg ut i trafikken. Kanskje spesielt i land hvor elbiler ikke er like vanlig som her i Norge.

– Elbil-looken er … la oss bare si at mange spør seg hvorfor en elbil må se stygg ut. Mange har den meningen. Og det er litt delt, sier han.

Han viser til at «early adopters» gjerne ønsker seg denne designen nettopp fordi disse bilene ser ut som elbiler. Men den store massen bryr seg ikke. De vil bare ha biler som ser ut som biler, mener Mindt.

Kompromiss

E-tron skal være et kompromiss mellom begge. Han er ikke redd for at bilen skal se for vanlig ut.

– De som ikke bryr seg om elbiler ser en Audi. De som bryr seg ser en elbil. Det er akkurat det vi har tenkt på, og har begge verdener her. Jeg syns resultatet er bra, sier han.

De ønsket ikke noe som ser rart ut, eller en design du må venne deg til før du liker den.

E-Tron bak. Foto: Marius Valle

– Vi ville at den skulle se bra ut ved første blikk, og ikke ha merkelig design. Vi ønsker oss mange kunder, og selge bilen i stort antall for å erstatte forbrenningsmotoren. Vi ønsker å gjøre det, og å gjøre det skikkelig attraktivt. Kunden skal ikke straffes med designen, sier han.

Elbildesign må være fornuftig, mener han. Han viser til at mange elbiler kommer med kort panser og veldig skrå frontrute. Han mener at frontruten bør ha større vinkel mot panseret.

For et langt dashbord gir en stor overflate som varmes opp. Det gjør at du må bruke mer energi på avkjøling om sommeren. Dessuten gjør det at A-stolpene kommer i veien, slik at du ikke ser skikkelig inn i svingene.

Han trekker frem gamle Porsche 911 som et eksempel på hvordan det bør gjøres. Mindre A-stolper gir en bedre kjøreopplevelse. Audi pleide å ha lange dashbord i bilene sine, noe han mener ikke var godt for noe, og ikke gir noen mening.

– Vi tenkte mye på grunnleggende arkitektur. Hvordan er stolpene, hvor bratt er bakenden, hvor lange overheng, hvor bred er akselavstanden. Slike ting er veldig viktig for meg, særlig med elbiler som har tungt batteri. De kan noen ganger se veldig tunge ut. Vi prøvde å få bilen til å se så lett som mulig ut.

Mener noen elbiltrender er meningsløse

– Noen av disse elbiltrendene gir ingen mening. Hvordan vil det se ut om fem år? Slik jeg ser det, skal vår bil se moderne ut i ti år.

E-tron har et dashbord som ikke er dypt. Foto: Marius Valle

Han mener også at mange biler mangler et ansikt. Særlig nye aktører utmerker seg negativt her, mener han, uten å nevne noen spesifikt.

– Du kan ikke se merkevareforskjellen på en rekke av oppstartsselskapene. Vi kan ikke gjøre det slik, vi må gjøre det på Audi-måten.

– Det er viktig at designen er gjenkjennelig, og å ikke endre den hvert år. Det ser ikke selvsikkert ut. Vi må ha tro på det vi gjør, sier han.

Han mener at det er spesielt viktig med elbiler. For teknologien under panseret er relativt lik mellom ulike biler. Derfor blir det stadig viktigere å skille seg fra de andre med designen.

Designerne foretrekker elbil

– Er det forskjell på å designe elbiler og biler med forbrenningsmotor?

E-Tron. Foto: Marius Valle

– Når vi spør designerne om de vil jobbe med elbiler eller biler med forbrenningsmotor, sier de fleste at de ønsker å jobbe med elbiler. De tenker at dette er fremtiden. Du tar et sprang inn i fremtiden, og setter deg ikke fast i fortiden. Som designere er vi alltid mer interessert i fremtiden enn i fortiden. Vi lar oss inspirere av fortiden, men vi ser mot fremtiden, sier han.

Han tror ikke det er noe stort poeng i å ta designen fra E-tron videre til Audis biler med forbrenningsmotor. De skal skille seg fra hverandre.

Men erfaringene de har gjort seg rundt design for lavt forbruk, tar de med seg til eksosbilene også. Selv om forbrenningsmotorbilene nok vil se mer aggressive ut, mens elbilene vil se mer vennlige ut.

– Jeg er veldig fornøyd. Dette er historisk. Vi tar steget over i elbilverdenen nå, sier Mindt.