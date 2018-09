Audis elbil skal kunne lades nesten overalt med bare én ladebrikke

Audi E-tron kommer med en egen løsning for lading av bilen. I stedet for å forhold seg alle mulige ladeoperatører, skal Audis kunder bare trenge et eget ladekort, som skal kunne brukes alle steder.

De fleste steder i Europa oppleves nemlig elbilisme litt annerledes enn her på berget.

Mens vi som regel bare trenger å forholde oss til et knippe store ladeaktører, er det for eksempel i Tyskland et utall ulike tilbydere med helt adskilte betalingsløsninger.

Fungerer i Norge

Med den nye løsningen er det meningen at Audis kunder skal kunne lade med det samme kortet på mer enn 72.000 ladestasjoner fra 220 operatører i 16 land. I løpet av de kommende månedene skal ladestasjoner i ytterligere åtte land, disse i Øst-Europa, inkluderes.

Dette skal dekke rundt 80 prosent av alle offentlige ladestasjoner i Europa, hevder de i en pressemelding.

Ionity-lader utstilt i Stockholm. Foto: Marius Valle

Audi-talsperson Benedikt Still sier til TU Elektrisk at Norge er inkludert i disse landene. De har inngått et samarbeid med tyske Digital Charging Solutions (CDS), som er eid av BMW og ladeoperatøren ChargeNow.

CDS benytter plattformer for «roaming» – altså at du kan lade på andre operatørers ladestasjoner – levert av Hubject og E-clearing.

Fra før av har også franske PSA inngått en lignende avtale med CDS, som gjør det mulig å lade elbiler fra Peugeot og Citroën på svært mange ladestasjoner i Frankrike.

Ett kort, en regning

Audi-kundene får et kort, som først må aktiveres på Audis nettsider. Her inngår man en ladeavtale, slik at du bare trenger å forholde deg til Audi. All lading faktureres månedlig.

Dette nettverket av tilgjengelige ladestasjoner vil videre integreres i bilens navigasjonsanlegg, slik at du kan planlegge ruter på en app på telefonen og få denne på bilens skjerm.

Appen tar hensyn til tilgjengelig effekt på ladestasjonene, og tar dette med i tidsberegningen.

Støtter også lading uten kort

Den kommende Audi E-tron Sportback. Bilde: AUDI AG

Ladeavtalen vi i løpet av 2019 inkludere Plug & Charge, som Audi E-tron støtter.

Det betyr enkelt og greit at all kundeidentifikasjon lagres som et sertifikat i selve bilen, og at ladestasjonen identifiserer og autentiserer deg når du kobler ladekabelen i bilen.

Audis ladekort og Plug & Charge vil for øvrig fungere på Ionitys ladestasjoner.

Det er ikke bare elbilkundene som vil kunne benytte seg av mulighetene. Også eiere av kommende modeller og eksisterende ladbare E-tron-hybrider vil kunne inngå ladeavtale.