Se hvor mye du kan spare: Dette er alle elbilfordelene

Det er ingen tvil. Hadde det ikke vært for de mange elbilfordelene hadde det vært få elbiler å se på norske veier.

De har vært svært viktige virkemidler for å få nordmenn til å kjøpe elbil. Ingen andre land har lignende insentiver. Få land vil ha råd til å takke nei til alle bilavgifter på nye biler.

Avgiftsregimet er dessuten svært ulikt fra land til land i Europa. Alle krever inn avgifter, men det gjøres på vidt forskjellige måter. At elbilfordeler er viktig for å stimulere til salg ble imidlertid tydelig da Danmark gjeninnførte registreringsavgiften på elbiler i 2016. Salget ble nær eliminert.

De norske elbilfordelene ble gradvis innført på 2000-tallet, og skulle stimulere til salg av norskproduserte elbiler og gi en større andel nullutslippsbiler på norske veier.

Hydrogenbiler er omfattet av de samme fordelene, men kommer til å beholde dem lenger.

Så hva er egentlig disse elbilfordelene?

Test av brukte elbiler: Dette får du for rundt 100.000 kroner

Avgiftsfordeler:

1. Engangsavgift

Elbiler ved hurtigladestasjon. Foto: Eirik Helland Urke

Elbiler har ingen engangsavgift. Engangsavgiften er en særavgift som betales ved første gangs registrering av et motorkjøretøy i Norge.

Denne beregnes ut fra avgiftsgruppe, egenvekt, CO2-utslipp, NOx-utslipp og slagvolum.

Ulike kjøretøy har ulik beregning. For eksempel tas elektrisk rekkevidde med i beregningen når det er snakk om ladbare hybrider.

For en Golf med 115 hesters bensinmotor en engangsavgiften omtrent 59.000 kroner, og koster fra 318.000 kroner. Den elektriske e-Golf koster til sammenligning fra 327.000 kroner.

Elbilen er altså en vesentlig dyrere bil, men siden den slipper engangsavgiften, blir den konkurransedyktig med bensinalternativet.

2. Momsfritak

Merverdiavgift betales på det meste her i landet – også biler. Denne avgiften legges på bilens innkjøpspris før avgifter.

Om du skulle betalt moms på en Nissan Leaf, som koster fra 275.900 kroner, ville den kostet 344.875 kroner med 25 prosent moms. Nesten 69.000 kroner spart, med andre ord.

3. Årsavgift

Du betaler årsavgift på elbiler. Denne er for tiden 455 kroner.

Til sammenligning betaler en vanlig moderne personbil 2820 kroner.

Renault Zoe. Foto: Marius Valle

Og det er ikke bare rimeligere årsavgift – det er også billigere å somle. Mens tilleggsavgiften for å betale årsavgiften er 250 kroner for andre biler, koster det deg en 50-lapp å være sen med det samme med en elbil.

Nå kreves imidlertid årsavgiften inn via forsikring. Men du sparer uansett 2365 kroner i året ved å kjøre elbil.

4. Firmabilbeskatning

Firmabil som eies eller leases av arbeidsgiveren skal regnes som en lønnsinntekt du må skatte av.

Her er det en rekke forhold som avgjør hvor mye du må skatte, blant annet hvor mye du kjører, hvor gammel bilen er og annet.

En elbil beskattes imidlertid bare 60 prosent av listeprisen.

En elbil som kostet 350.000 kroner ny, vil utløse en skatt på 27.468 kroner for en arbeidstaker som tjener 600.000 kroner, ifølge Smarte Penger.

Om bilen ikke er en elbil vil skatten være 43.770 kroner.

Satsene finnes på Skatteetatens nettsider.

Sjekk tipsene: Dette bør du sjekke når du skal kjøpe en brukt elbil

Lokale fordeler:

1. Gratis parkering

Noen byer har gratis parkering for elbiler. Dette gjelder som regel kommunale parkeringsplasser. Private aktører pålegges ikke å tilby gratis parkering.

Noen kommuner tar halv takst for elbiler, mens andre tar full takst. Dette praktiseres ulikt fra kommune til kommune.

I de tre største byene praktiseres det slik:

I Oslo er det gratis å parkere elbil på offentlige parkeringsplasser. Dette inkluderer beboersoneparkering.

I Bergen har det kommunale parkeringsselskapet halv pris for elbilparkering i noen av sine parkeringsanlegg. På gateplan er offentlig regulerte parkeringsplasser gratis.

I Trondheim er det innført full betaling på lik linje med alle andre biler på kommunale parkeringsplasser.

Foto: Per-Ivar Nikolaysen

2. Bompengefritak

Det er inntil videre gratis å kjøre gjennom de fleste bomringer her i landet. Dette er i ferd med å endres.

Bompenger som kreves inn på vegne av det offentlige kan kreves inn, men det kan maksimalt kreves 50 prosent av normal takst.

Det er allerede avgjort at dette innføres i Oslo fra 2019. Da skal det koste fem kroner for elbil, og ti kroner i rushtiden. Dette skal økes til henholdsvis 10 og 15 kroner i 2020.

I Bergen innføres elbilbetaling i bomringen trolig fra neste år. Her ligger det an til en pris på 20 kroner i rushtiden, og 10 kroner ellers.

I Trondheim har det inntil videre ikke blitt tatt stilling til når elbiler eventuelt skal betale, ifølge Adresseavisen. I dag er hver tiende bil i bomringen i Trondheim en elbil, og det vil trolig bli nødvendig etter hvert.

3. Fergeavgift

En elbil skal betale maksimal halv takst på ferger, sammenlignet med konvensjonelle biler. Dette gjelder alle riks- og fylkesvegferger.

Om du har et verdikort eller en ferjeavtale vil du få eventuelle rabatter på toppen av dette.

4. Kollektivfelt

Kollektivfeltet er åpent for elbiler de fleste steder her i landet.

Det er vanskelig å sette en verdi i kroner og øre på dette, men de fleste vil nok sette pris på å spare tid på kø.

I tillegg til de offentlig regulerte fordelene, er det en del andre fordeler ved å eie en elbil:

Bruksfordeler:

1. Lave drivstoffkostnader

Det koster langt mindre å «fylle tanken» på en elbil. Den bruker tross alt langt mindre energi enn en forbrenningsmotorbil.

Eksempel, 1 kr/kWh – 14 kr/l:

Elbilen har «bensinstasjonen» hjemme. Foto: Marius Valle

En elbil med forbruk på 1,5 kWh/mil koster 15 kroner å kjøre 10 mil.

En dieselbil med forbruk 0,5 l/mil koster 70 kroner å kjøre 10 mil.

Det er 4,6 ganger dyrere å kjøre dieselbil. Realiteten ser litt annerledes ut, ettersom virkningsgraden til en elbil ikke er 100 prosent fra du lader i stikkontakten til energien beveger hjulene.

I drivstoffkostnader er uansett en elbil alltid billigere enn en forbrenningsbil i drift.

Les også: Nå er det fastpris på lading hos Ionity

Lave vedlikeholdskostnader

Det er billigere å holde en elbil enn en bensinbil, viser utregninger Teknisk Ukeblad tidligere har gjort.

Ifølge beregningene er det for eksempel rundt 10.000 kroner å spare på serviceutgifter over fem år på en e-Golf sammenlignet med en forbrennings-Golf.

Det er tross alt ingen olje, bensinfilter, registerreim eller partikkelfilter som skal byttes på en elbil.

Se beregningene: Elbil er billigst selv når fordelene forsvinner

«Bensinstasjon» hjemme

Vi er sikkert flere som har opplevd det: Du setter deg i bilen på morgenen, og er allerede sent ute. Så ser du at du har glemt å fylle diesel. Så må du ta et stopp på veien, og kanskje kjøre utenom ruten du skal kjøre.

Med elbilen slipper du dette. Da er «tanken» alltid full om morgenen.

Så skal vi selvsagt ta med at konsekvensene av å glemme å sette bilen til lading kan være ganske mye verre. Og at et strømbrudd kan få større konsekvenser om du bare har elbil.

Støy

Hurtiglader for elbil. Foto: Marius Valle

En elbil lager generelt mindre støy enn en eksosbil. Her er det ingen forbrenningsmotor som durer og bråker, giring opp og ned, eller annen støy du gjerne forbinder med bilkjøring.

Alle elbiler er ikke like, og noen har mer vindstøy enn andre. Men motorsuset fra en elektromotor er ikke øredøvende. På godt og vondt, vil nok noen si.

Hvor lenge varer fordelene?

Avgiftsfordelene og de lokale fordelene kan fjernes. Det er opp til Stortinget å bestemme hvilke insentiver som skal beholdes, og hvor lenge.

Det er til nå kjent at momsfritaket skal revurderes i 2020.

Lokale fordeler reguleres av lokale myndigheter. De kan imidlertid ikke ta med enn halv takst inntil videre.