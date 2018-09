Dette bør du sjekke når du skal kjøpe en brukt elbil

Om du trenger en ny bil, eller en ekstra bil, kan en brukt elbil være et smart valg.

Det er tross alt mindre som kan gå galt med en slik bil. Det er ingen olje som skal skiftes, registerreim som kan ryke, eller bensinfilter som kan gå tett.

Likevel kan det oppleves litt utrygt, siden du ikke kan være helt sikker på hvordan batteriet er behandlet, og hvordan tilstanden på batteriet er.

Peugeot Ion, også kjent som Mitsubishi i-Miev og Citroën C-zero, er en av de billigste elbilene på bruktbilmarkedet. Foto: Marius Valle

Det er antakelig det du burde bekymre deg minst for. Elbilbatterier holder seg generelt svært godt, og mange biler vil fremdeles ha nybilgaranti. Noen bilprodusenter gir åtte års garanti på batteriet.

Det samme behøver ikke nødvendigvis være tilfellet for andre slitedeler.

Slitedeler som hjuloppheng, bærearmer og bremser er felles for dieselbiler så vel som elbiler.

Ingen store farer

Interiøret i Leaf. Når du prøvekjører bør du sjekke at alle knapper og annet fungerer. Foto: Marius Valle

Foruten alle juridiske forhold, som at selger eier bilen, at det ikke er heftelser, og at alle avgifter er betalt, er det lurt å undersøke noen tekniske detaljer på en brukt bil.

Først og fremst; Når det er snakk om en elbil, er den sannsynligvis såpass ung at den har en servicehistorikk. Undersøk at tidligere eiere har fulgt serviceintervallene.

Utover dette er det ingen store farer ved å kjøpe brukt elbil, forteller senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal til TU Elektrisk.

– Det viktigste er å følge sjekklistene man gjør med vanlige biler, sier han, og trekker frem rust, mekaniske skader og annet.

Som med alle biler bør du sørge for å prøvekjøre bilen, slik at du kan sjekke at bilen går som den skal. Det kan avsløre for eksempel skrapelyder i bremser og andre ulyder som ikke skal være der.

Forhandler er tryggest

Sødal sier at det alltid er tryggere å kjøpe elbil gjennom forhandler, sier disse gir deg en tilstandsrapport og garanti.

Drivverk på Renault Zoe. Foto: Marius Valle

Om du kjøper bil privat kan det kanskje oppleves som mer utrygt, siden du kanskje ikke får med en tilstandsrapport.

Omsetningstiden for brukte elbiler er kort, og det er mange steder selgers marked. Derfor kan det være vanskelig å kreve at det gjennomføres en tilstandskontroll på batteriet.

– Hvis selger er vanskelig på dette, ville jeg vurdert en annen selger, sier Sødal.

NAF oppfordrer likevel til at man ikke skal bekymre seg så mye for batteriet.

– Tommelfingerregelen er at batteriet overlever bilen. Det er stort sett moderne biler, som første generasjon Nissan Leaf, man kjøper. Det er derfor ikke noe å bekymre seg spesielt for, sier Sødal.

– Det er noen få prosent degradering de første 80.000 kilometerne, og så flater det ut. Det er ikke reelt at batteriet blir slitt ut, men det er gjerne det ukjente med elbiler som bremser folk fra å kjøpe, sier han.

Mandagsbiler

Han legger til at du som med alle andre biler kan risikere å få en mandagsbil. Og er det noe i batteriet som ryker, er det ikke snakk om å kjøpe et nytt batteri, men å bytte ut enkeltceller i det.

At elbiler er tyngre enn biler flest, er en kjent sak. Likevel har ikke NAF sett noen sammenheng mellom dette og spesiell slitasje.

NAF får mange spørsmål rundt kjøp av brukt elbil, og lading generelt. Det kan oppleves som komplisert med lading, apper, brikker og annet. Det kan gjøre at det blir litt høyere terskel for å kjøpe elbil.

– Særlig i fasen før man kjøper bil, enten det er brukt eller ny, er det mye å sette seg inn i. Det er noe helt annet enn man er vant til fra før, sier Sødal.

Han oppfordrer også til å sjekke om bilen du vurderer kan hurtiglades. En rekke elbiler har nemlig ikke mulighet for dette. Eksempler er Mercedes-Benz B-klasse, Renault Kangoo og en del andre.

Ser bremseskivene rustne ut? Da kan du måtte regne med en utgift på mange tusen kroner. Foto: Marius Valle

Sjekk disse punktene

NAF har utarbeidet en sjekkliste for elbiler. Den er i praksis bare en liten justering av deres sjekkliste for bruktbilkjøp generelt.

De anbefaler en kontroll av lakk, rust og eventuelle kollisjonsskader. Om bilen er tidligere skadet, bør du be om dokumentasjon på dette og utbedringene.

Ellers anbefaler de at du sjekker etter rust i kriker og kroker, og at alt utvendig er helt. Sjekk også at bilen ikke har skeivslitte dekk.

Under prøvekjøring bør du ifølge NAF teste bremsene flere ganger, og undersøke at bilen ikke trekker til en av sidene. De anbefaler også blant annet at du sjekker at bilen holder stø kurs.

Lytt etter ulyder fra drivverket. Sjekk at klimaanlegget fungerer. Sjekk at alle brytere og knapper fungerer.

Batterigaranti De fleste bilprodusenter gir et sted mellom fem og åtte års garanti på batteriet, eller mellom 100.000 og 160.000 kilometer kjørelengde. Tesla er eneste produsent som ikke har noen avgrenset kjørelengde. Garantien skal sikre at du får batterikapasitet innenfor innenfor et gitt intervall i garantitiden. Denne er vanligvis rundt 75-80 prosent av opprinnelig kapasitet. Faller kapasiteten under dette, må bilfabrikanten bytte batteri, eller gjøre reparasjoner som sørger for at kapasiteten holder seg innenfor den lovede.

Når det gjelder batteriet, anbefaler NAF at du sjekker at batteriet er nevnt i garantivilkårene. For eksempel dekket batterigarantien på tidlige utgaver av Nissan Leaf bare defekter i fem år.

De ga ingen garanti for kapasitet, men dette skal være endret i ettertid. Det kan likevel være lurt å avklare, særlig om det er snakk om en bruktimportert bil.

Kjøper du bil gjennom forhandler bør du sørge for å få avklart dette, og undersøke om de kan gi deg en tilstandsrapport på batteriet.

De understreker imidlertid at det er mye annet som kommer til å ryke på bilen før batteriet tar kvelden.

Lang levetid

Nissan Europes prosjektdirektør for batteri- og energitjenester, Francisco Carranza Sierra har tidligere sagt til Teknisk Ukeblad at det antakeligvis byttes eller repareres færre enn fem batteripakker på garanti på Leaf verden over i løpet av et år.

Batteriet i Opel Ampera-e. Bilde: Santa Fabio

Han fortalte at de er ganske sikre på at batteriene i Leaf kommer til å overleve bilene.

Klart for elbil hjemme?

Det er ikke mye nytte i en elbil om du ikke har mulighet til å lade den. Dette bør du sørge for å ha på stell før du kjøper bil.

Har du tilgang til strøm der bilen skal stå parkert? I så fall bør du passe på at det er en egnet kurs.

En gammel kurs delt med flere laster kan fort overbelastes av en elbil. Lading av elbil innebærer en høy vedvarende belastning, og lading i vanlig stikkontakt er å betrakte som en nødløsning.

Det tryggeste er å installere et ladeuttak hjemme.. Bilde: Marius Valle

Om du trenger en skjøteledning for å nå helt frem til stikkontakten har du enkelt og greit ikke en egnet løsning. Vanlige skjøteledninger er ikke laget for slik belastning.

Det beste er å legge frem en egen strømkurs til parkeringsplassen din. Da kan du få montert et passende ladeuttak her, for eksempel en ladestasjon med fastmontert kabel.

Du kan også få dimensjonert anlegget slik at du kan lade med så høy effekt som mulig i ditt elektriske anlegg.

Legger du opp en egen kurs til elbillading vil du også få et forskriftsmessig anlegg med en type jordfeilvern som egner seg for elbiler.