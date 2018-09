Stor oversikt: Leveringstid, pris og rekkevidde på de nye elbilene som kan kjøre langt

Nå begynner utvalget av elbiler med rekkevidde som egner seg til mer enn begrenset dagligkjøring, å bli større.

Tidligere har du i praksis vært nødt til å velge en Tesla eller en ladbar hybrid dersom du vil ha en bil som både er elektrisk og som kan kjøre langt.

Selv om det har kommet flere biler med oppgraderte batterier, har kapasiteten som regel vært slik at en tur fra Østlandet til Vestlandet krever tre eller flere ladestopp.

Ikke at disse bilene er dårlige valg. Kjører du lange turer en gang eller to i året, kan en elbil med 20 mil praktisk rekkevidde være mer enn godt nok. Du kan tross alt spare en del penger på å godta at disse turene tar litt lengre tid de få ganger du kjører dem, fremfor å kjøpe en bil med mye større batteri enn du trenger mesteparten av tiden.

Men kjører du ofte lengre turer, eller mye og langt i det daglige, kan en bil med lang rekkevidde være det beste valget.

Hyundai Kona Rekkevidde (WLTP): 482

Batterikapasitet: 64 kWh

Segment: kompakt crossover

Tilhengerfeste: Nei

Oppgitt pris: 325.900 kr



Anslått leveringstid for nye bestillinger:

2. halvår 2020

Hyundai Kona

Kona markedsføres som en crossover med lang rekkevidde. Den har kommet i salg, og de første kundene har fått sine biler.

Hyundai Kona utstilt på bilmessen i Geneve. Foto: Marius Valle

Bilen eksisterer allerede med mer tradisjonelle drivlinjer. Den kommer også med et mindre batteri, men denne utgaven selges ikke i Norge.

Hyundai selger allerede elbilen Ioniq, og selv om Kona er i et annet segment, er førermiljøet i de to bilene ganske like.

Kona vil av mange oppleves som mer praktisk, takket være et større bagasjerom på 331 liter. Det er ikke enormt mye, men det har praktisk utforming.

Bilen sies å gå over 48 mil på en lading ifølge den nye WLTP-kjøresyklusen. Tester indikerer at 40 mil ikke er urealistisk om sommeren. Da kan bilen mest trolig kjøres mellom de største byene i Sør-Norge på én opplading.

Om du ønsker deg en Kona Electric er det bare å bestille med en gang. Ifølge Kia er forventet leveringstid på biler bestilt etter sommeren 2018 en gang i løpet av andre halvår 2020. To år, med andre ord.

Kia Niro

Kia Niro Electric Rekkevidde (WLTP): ca 450 km

Batterikapasitet: 64 kWh

Segment: kompakt crossover

Tilhengerfeste: Kanskje

Oppgitt pris: Ukjent



Anslått leveringstid for nye bestillinger:

Ukjent, trolig lang

Kia Niro Electric er Hyundai Konas litt kraftigere søster. For bilene er bygget på samme plattform, og har etter alt å dømme samme motor og batteri.

Niro leveres dermed med 64 kilowattimer batteri, og 204 hesters motor, og forhjulsdrift.

Kia Niro vist frem i Busan. Foto: Kia

Bilen er imidlertid noe større. Den er 4,37 meter lang, mens Kona er 4,18 meter lang. De er imidlertid like brede (1,8 m) og høye (1,57 m). Akselavstanden er 2,7 meter på Niro, og 2,6 meter på Kona.

Bagasjerommet er på 451 liter, altså en del større enn i Niro.

Den norske importøren har sagt at bilen trolig får tilhengerfeste, men har ikke kunnet endelig bekrefte dette. Det er nok rimelig å anta at disse signalene peker mot at bilen får hengerfeste.

Prisen er i skrivende stund ukjent, men bilen er allerede i salg i Korea til omtrent 400.000 kroner. Siden elbiler ikke har merverdiavgift er det ikke urimelig å anta at den norske prisen vil ligge under dette.

Bilen får sin Europa-premiere under bilmessen i Paris i begynnelsen av oktober. Vi antar at de siste detaljene da kommer på plass.

Jaguar I-Pace Rekkevidde (WLTP): 470 km

Batterikapasitet: 90 kWh

Segment: kompakt SUV

Tilhengerfeste: Ja, 750 kg

Oppgitt pris: Fra ca 600.000 kr



Anslått leveringstid for nye bestillinger:

2. kvartal 2019

Jaguar I-Pace

Jaguars første elbil ble lansert tidligere i år, og er en direkte konkurrent til Tesla.

Dette er første gang noen andre masseproduserer en elbil for premiumbilmarkedet.

Jaguar I-Pace. Foto: Marius Valle

Takket være norske fordeler betyr ikke det at prisen er direkte avskrekkende. Innstegsmodellen koster fra 600.000 kroner, mens den fullt utstyrt koster 830.000 kroner.

Den summen skaffer deg en liten SUV med 530 liters bagasjerom, rekkevidde på 48 mil, firehjulstrekk og rask akselerasjon.

Det er også mulig å montere tilhengerfeste på denne bilen. Dette lar bilen trekke tilhengere med totalvekt inntil 750 kilo.

Bilen kan bestilles via Jaguar-forhandlere i dag. Nye kunder kan forvente levering i løpet av andre kvartal neste år, ifølge Jaguar.

Audi E-tron

Tittel Rekkevidde (WLTP): Over 400 km

Batterikapasitet: 95 kWh

Segment: SUV

Tilhengerfeste: Ja

Oppgitt pris: Fra ca 650.000 kr (80.000 euro i Tyskland)



Anslått leveringstid for nye bestillinger:

2019

Prorotypen av Audi e-Tron Quattro ble offisielt presentert i Geneve. Foto: Marius Valle

E-Tron er egentlig ikke i salg enda, selv om Audi har tatt imot forhåndsbestillinger en god stund allerede.

Etter at prototypen ble vist frem under bilmessen i Geneve tidligere i år har vi imidlertid fått vite ett og annet om bilen. Den får tilhengerfeste, firehjultrekk, stort bagasjerom, kan hurtiglades med 150 kilowatt, og at den kommer i år.

Vel, det siste har blitt endret til neste år. Og det står nå mange tusen kunder på venteliste i Norge. Hvor lang ventetiden faktisk er, vet vi ikke.

Inntil videre har ikke Audi solgt en eneste bil. De åpner ikke for å tegne kontrakt før produksjonsutgaven er presentert. Det skjer i midten av september i San Francisco.

Skriver du deg opp på venteliste i dag bør du ikke forvente å få bil før uti 2019. Venter du til bilen er vist frem og du kan tegne kontrakt, kan det tenkes at det tar lenger tid.

Audi forteller oss at de har som mål å levere flere enn alle som står på venteliste per i dag i løpet av neste år.

Norge er et prioritert marked, forteller selskapets norske talsperson Morten Moum. Det er mer enn 5000 kunder på ventelisten i dag, så det vil dermed trolig leveres en del flere biler enn dette neste år.

Leveringstiden vil imidlertid påvirkes av hvilket tilleggsutstyr du velger.

Mercedes-Benz EQ C

Mercedes-Benz EQC Rekkevidde (WLTP): Over 400 km

Batterikapasitet: Mer enn 70 kWh

Segment: SUV

Tilhengerfeste: Ukjent

Oppgitt pris: Ukjent



Anslått leveringstid for nye bestillinger:

Ukjent, mulig 2019

Mercedes-Benz har allerede vist frem prototypen av sine første rene elbiler, og helt i begynnelsen av september skal de presentere produksjonsutgaven av bilen som kommer først.

Det er snakk om SUV-en EQ C, en bil Mercedes har åpnet for reservasjon av, og som trolig kommer på veien i 2019.

Foto: Daimler

Utover det er faktisk veldig lite kjent. Daimler har frigitt en og annen opplysning her og der, men selv dette er ganske vagt.

Den norske importøren forteller at rekkevidden er «over 400 kilometer», at batteriet er større enn 70 kilowattimer, at den går fra null til 100 på under 5 sekunder og har mer enn 400 hestekrefter.

Skal vi tro Dinside, som fikk mulighet til å se nærmere på bilen i sommer, skal EQC kunne trekke tilhenger på inntil 1800 kilo.

Audun Hermansen, informasjonssjef for Mercedes-Benz Norge sier at over 2000 personer har betalt depositumet på 20.019 kroner for å stå i kø. Det er ikke åpnet for dette i andre land.

Han kan ikke si noe om hvorvidt alle som har bestilt vil få bilen neste år, men han understreker at Daimler vet hvor viktig elbil er i Norge.

Detaljene får vi trolig vite tirsdag 4. september, når Daimler viser frem bilen i Stockholm. TU Elektrisk er tilstede.

Tesla Model 3

Tesla Model 3 Rekkevidde (WLTP): Ukjent, 350-500 km EPA

Batterikapasitet: 50 og 75 kWh

Segment: Sedan

Tilhengerfeste: Nei

Oppgitt pris: Ukjent



Anslått leveringstid for nye bestillinger:

Ukjent

Model 3 hevdes å bli levert tidlig neste år. Skjermbilde: Tesla.com

Tesla Model 3 kommer antakeligvis til Norge i 2019. Bilen er Teslas første massemarkedsbil, og den skal bli relativt billig.

Hvor billig er det ingen som vet. Og nøyaktig når den kommer, kan ingen si noe om. Rekkevidde etter europeisk standard er heller ikke kjent, men etter amerikansk standard har den 350 og 500 kilometer rekkevidde avhengig av variant.

Mulighet for tilhengerfeste har bilen ikke, men det er observert Model 3 med tilhengerfeste i California. Det kan bety at bilen etter hvert vil tilbys med dette.

Det er i det hele tatt slik at det meste om Model 3 er kjent, med unntak av når den skal leveres til Norge, hvor mye den skal koste, og hvor lang levereingstid nye bestillinger vil ha.

Likevel; De som står på reservasjonsliste for Model 3 i Norge får opplyst «tidlig 2019» som leveringsindikator. Så det kan tenkes at de første bilene vil være å se på norske veier til våren.

Tesla Model S og X Rekkevidde (WLTP): Ukjent, kun oppgitt NEDC-rekkevidde fra hhv. 490 og 417 km

Batterikapasitet: 75 og 100 kWh

Segment: Sedan og SUV

Tilhengerfeste: Model X, 2200 kg

Oppgitt pris: fra 650.000/707.000 kr



Anslått leveringstid for nye bestillinger:

2-3 mnd.

Tesla Model X. Foto: Marius Valle

Tesla Model X og S

Teslas eksisterende modeller leveres ut til kunder jevnt og trutt. Disse bilene er det ingenting ukjent med.

Model S er en stor sedan uten mulighet for tilhengerfeste. Model X er en stor SUV med tilhengerfeste og trekkekapasitet på 2200 kilo.

Bestiller du en Model S i dag koster den fra 650.000 kroner, og kan leveres i november. Model X koster fra 707.000 kroner, og kan leveres i november.

Renault Zoe

Renault Zoe Rekkevidde (WLTP): 300 km

Batterikapasitet: 41 kWh

Segment: Småbil

Tilhengerfeste: Nei

Oppgitt pris: 230.000 kroner



Anslått leveringstid for nye bestillinger:

Ca 2 måneder

Renault Zoe er bil som er på markedet allerede.

Den har 41 kilowattimer batteri, og en oppgitt rekkevidde på 300 kilometer etter WLTP-standarden.

Med minste hjulstørrelse og effektive dekk er rekkevidden 317 kilometer, ifølge Renault.

Renault Zoe kommer med litt mer motorkraft og en ny farge i 2018. Foto: Marius Valle

Zoe er en enkel småbil med fem seter og et greit bagasjerom. Her får du mye rekkevidde for pengene, rett og slett. Men bilen er ikke det beste valget for lange turer, siden den ikke kan hurtiglades.

Og tilhengerfeste? Det er mulig, men ikke lovlig.

Opel Ampera-e

Opel Ampera-e Rekkevidde (WLTP): ca 380 km

Batterikapasitet: 60 kWh

Segment: Småbil

Tilhengerfeste: Nei

Oppgitt pris: 360.000 kroner



Anslått leveringstid for nye bestillinger:

Ukjent, inntil ett år for de som står på liste.

Ampera-e skulle være den revolusjonerende elbilen fra Opel. Stort batteri og lang rekkevidde gjorde at den lå an til å bli en real vinner.

Men produksjonen har vært holdt lav, ventelistene har vært lange som et vondt år, og Opel tar ikke imot nye bestillinger.

Opel Ampera-e. Foto: Per Erlien Dalløkken

Så skal du ha denne bilen, må du på bruktmarkedet. Der koster den omtrent 380.000 kroner. Nyprisen er til sammenligning 360.000 kroner.

Men tro det eller ei: Opel er ikke lenger en versting når det kommer til ventetid. For der hvor Hyundai Kona har to års leveringstid, har Opel ett år for de som står sist på bestillingslisten.

Det er for all del ikke kort ventetid. Og de tar ikke nye bestillinger enda. Men Stein Pettersen, PR-sjef for Opel i Norge, sier at de forløpende vurderer når de skal åpne for bestillinger igjen.

Bilen er for øvrig en småbil omtrent i Golf-klassen. Den har fem seter, men ikke mulighet for tilhengerfeste.