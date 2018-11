Nye Kia Soul får dobbelt så stort batteri

Kia hadde på forhånd varslet en ny elbilutgave av Soul under bilmessen i Los Angeles, og onsdag kveld norsk tid ble den for første gang vist frem.

Og det blir en skikkelig oppdatering av den populære elbilen, som i den nye generasjonen får mer enn dobbelt så stort batteri, og mye mer sprut.

Batteriet øker fra 30 til 64 kilowattimer. Motoreffekten går fra 111 til 204 hestekrefter. Dreiemomentet er 395 newtonmeter.

Soul beholder stort sett samme form som dagens modell. Foto: Kia

Altså samme drivlinje som Kia e-Niro og Hyundai Kona, vil vi tro. I pressemeldingen skriver Kia at rekkevidden blir betydelig lengre, uten at noe spesifikt oppgis.

Vi får legge til at den nært beslektede Hyundai Kona har en oppgitt rekkevidde på inntil 482 kilometer. Det er ikke urimelig å anta at Soul vil befinner seg i det samme sjiktet.

Farvel til CHAdeMO

Nå dumper Kia også CHAdeMO-standarden for hurtiglading av Soul. Som andre nye elbiler fra Hyundai og Kia, er Soul utstyrt med CCS-kontakt.

Kia Soul EV. Bilde: Kia

Hvor fort den kan lade vites ikke, men antakelig minst med 100 kilowatt. Batteriet er for øvrig væskekjølt, noe som bør bety at det effektivt kan holdes på akseptabel temperatur også under hurtiglading med høy effekt.

Bilen hevdes også å gi en bedre kjøreopplevelse, siden den har uavhengig hjuloppheng bak, ulike kjøremoduser og regenerativ bremsing på hendler bak rattet. Disse gjør det mulig å bremse bilen helt til stillestående uten å tråkke på bremsepedalen.

Bilen vil også selv justere hvor hardt den skal regenerere basert på trafikk foran. Så er det flyt i trafikken, vil den regenerere mindre, og mer dersom det er start og stopp-køkjøring, om vi har forstått det rett.

Kommer i andre kvartal neste år

Interiøret i Soul. Foto: Kia

Bilen kommer ellers med vanlige sikkerhetssystemer, som kollisjonsvarsel og filholderassistent. Den kommer i to utgaver, hvor den ene kalles Soul EV Designer Collection, som har tofarget lakk, ekstra fancy stereoanlegg, trådløs mobillader og skinnratt.

Inntil videre har ikke Kia Norge noen pris å melde om, men de skriver at den skal komme i salg i Norge i andre kvartal neste år.

Norske priser og europeiske spesifikasjoner kommer ifølge pressemeldingen nærmere lansering.