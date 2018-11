Denne digre SUV-en har fire motorer og batteri på 180 kilowattimer

Det kommer stadig nye aktører på elbilmarkedet, og få av dem har navn som ringer bjeller blant dem som ikke følger med på hva som skjer i bilindustrien.

Rivian er definitivt et slikt navn. De har lansert et par elbiler, foreløpig bare konsepter, som de planlegger å sette i produksjon. Spesifikasjonsmessig er bilene oppsiktsvekkende.

Og selv om Rivian ikke akkurat er noe navn alle kjenner, er det ingen nyoppstartet bedrift. Selskapet ble etablert i 2009, holder til i Michigan i USA, og har 600 ansatte.

Audi E-Tron GT: Elektrisk sportsbil lanseres

Pratet siden 2011 – lansert denne uken

Samtidig har de siden 2011 hevdet å skulle lansere biler. Ingen av disse har blitt produsert. Det siste er at de nå skal lage elbiler. For et års tid siden annonserte de at de skulle sette en SUV og en pickup (eller truck, som amerikanerne sier). Pickupen og SUV-en ble lansert denne uken.

Begge er bygget på samme plattform, og deler dermed de fleste egenskaper. Spesifikasjonslisten er av det voldsomme slaget.

Bilene er bygget på den samme plattformen. Foto: Rivian

Modellene heter henholdsvis R1T (Truck) og R1S (SUV), og kommer i tre varianter med ulik batterikapasitet og motoreffekt.

Utgaven med det minste batteriet har 105 kilowattimer. Motoreffekten er 300 kilowatt (402 hk), og dreiemomentet 560 newtonmeter. Rekkevidden oppgis til mer enn henholdsvis 370 og 386 kilometer.

Les også: Lansering av Nissan Leaf med større batteri er utsatt

754 hestekrefter

Pickup-utgaven har fem seter og lasteplan. Foto: Rivian

Det blir villere med de andre variantene, som har 135 og 180 kilowattimers batteri, og motoreffekt på 562 og 522 kilowatt henholdsvis. Altså 754 og 700 hestekrefter.

Rekkevidden for mellomutgavene oppgis til over 482 kilometer, mens det for topputgavene er snakk om minst 643 kilometer.

Lasteplanet på R1T. Foto: Rivian

Da begynner det å bli voldsomt mye batterikapasitet, og antakeligvis også voldsomme priser. For batterier er fremdeles ganske dyre.

Det hevdes for eksempel at Tesla er i ferd med å oppnå en cellepris på 100 dollar per kilowattime. Med en slik pris vil bare cellene til et 180 kilowattimers batteri koste 155.000 kroner.

En pris på 200 dollar per kilowattime ferdig batteri er antakeligvis mer realistisk i dag, som gir en batteripris på over 300.000 kroner.

Første bil ut om to år

Altså neppe noe som – om den kommer i produksjon – blir et alternativ for massene. Men det er neppe hensikten heller.

Planen er å levere pickupen R1T i slutten av 2020, og deretter SUV-en i begynnelsen av 2021.

Om det er noe de kan klare, gjenstår selvsagt å se. Men de har penger i ryggen, og har kjøpt en bilfabrikk i Illinois. Denne har tidligere tilhørt Mitsubishi. Det ser altså ikke ut til å være helt utenkelig at de skal klare å komme i gang med produksjonen.

Glem hurtiglading: Her bytter de hele batteriet

Fire motorer og rask akselerasjon

R1S har sju seter. Foto: Rivian

Foruten de allerede nevnte spesifikasjonene har alle bilene en motor som driver hvert hjul. Disse har en makseffekt på 147 kilowatt hver, selv om variantene har ulik total makseffekt.

Disse tar bilene fra null til 96 kilometer i timen på fra 3,2 til 4,9 sekunder. Toppfarten er 201 kilometer i timen.

Dette er ikke små biler. Pickupen har fem seter. SUV-en sju. Pickupen er 5,4 meter lang, og har en totalvekt på 3470 kg. SUV-en er 5 meter lang, og har samme totalvekt.

Les også: VW sparker ut Passat for å gi plass til elbiler

Stor og tung

Egenvekten er 2,6 tonn for begge, så nyttelasten er rett over 800 kg.

Interiøret i R1S. Foto: Rivian

Og jada, de trekker tilhenger. Pickupen 5 tonn, og SUV-en 3,5 tonn, heter det i spesifkasjonslisten.

Bilene vil komme med de største batteriene, først. Det minste blir tilgjengelig et halvt år til ett år etter lansering.

Hurtiglading har de selvsagt, og kan ta en effekt på 160 kilowatt. Ombordladeren klarer 11 kilowatt.

Og selvsagt skal de kunne kjøre seg selv, men du må sitte bak rattet. Rivian legger opp til nivå 3, som vil si at du kan ta hendene av rattet og flytte fokus til andre ting enn kjøring, så lenge du til enhver tid er klar til å ta over styringen igjen.

Les også: Tesla Model 3 skal kunne lade på de samme hurtigladerne som andre biler

Fra 600.000 kroner

Prisen for pickupen oppgis til å begynne på 61500 dollar etter amerikansk elbilstøtte. Det skulle bety 69.000 dollar. SUV-en oppgis til 65.000, eller 72.500 dollar.

En startpris på 600.000 kroner eller litt mer, med andre ord. Om de eventuelt kommer i salg i Norge er det ikke utenkelig at det på det tidspunktet skal legges til moms og andre avgifter.

Bilen kan forhåndsreserveres mot 1000 dollar i depositum. Det er imidlertid kun mulig for de med adresse i Mexico, Canada eller USA.