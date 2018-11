Glem hurtiglading: Her bytter de hele batteriet

Mens Tesla og andre har satset på et nettverk av hurtigladere, har kinesiske Nio tatt opp igjen en gammel idé: Bytte av batterier.

De har i løpet av året bygget et nettverk av stasjoner hvor man kan bytte ut et utladet batteri mot et oppladet på få minutter, ifølge en pressemelding. Nettverket er bygget langs G4-motorveien Beijing-Hong Kong-Macau.

18 batteribyttestasjoner er satt opp så langt, og de er plassert ut på 14 forskjellige stasjoner. Strekningen er 2272 kilometer lang, så det vil i snitt si en «byttestasjon» for hver 162 kilometer.

Tre minutter til fullt batteri

Nio ES8. Foto: Nio

Løsningen kalles Nio Power Swap, og gjør det mulig å bytte batteriet med et fulladet på tre minutter. Det skal gjøre at oppladingen ifølge Nio går raskere enn å fylle en bensintank på en bensinstasjon.

Batteribyttet gjennomføres i en modul som hevdes å bare ta opp tre parkeringsplasser. Dermed skal de enkelt kunne plasseres ut der det er behov, og flyttes om det er aktuelt.

Det er også mulig for kunder å nyte godt av batterioppgraderinger. Ved å abonnere på dette, vil de få eventuelle oppgraderte batterier i bilene når de bytter batteri.

12 bytter inkludert

Nio tilbyr 12 batteribytter i året for de som har førsteutgaven av bilen Nio ES8.

Alle som har betalt depositum for standardutgaven i Kina vil få tilbud om det samme.

Nio ES8 på motorvie i Kina. Foto: Nio

Nio tilbyr tjenesten på sin SUV ES8, som foreløpig kun selges i Kina. Videoen til høyre demonstrerer prosessen, og hvor lang tid den tar.

Nettverket av batteribyttestasjoner skal utvides neste år, og skal dekke motorveier mellom store byer i sentrale østlige Kina.

Gammel idé

Ideen er som nevnt ikke ny. Tesla viste fram en slik løsning i 2013, og hadde en plan om å tilby en slik tjeneste. Deres løsning, som du kan se på videoen til høyre, byttet to batterier på mindre tid enn det tok å fylle tanken på en eksosbil.

Tesla har imidlertid valgt å fokusere på utbygging av sine Supercharger-stasjoner for hurtiglading fremfor batteribytte, som enda ikke har blitt satt ut i livet.

I 2007 ble israelske Better Place etablert, med planer om å bygge batteribyttestasjoner for elbiler. I 2011 åpnet de den første av det som skulle bli 17 stasjoner i Danmark.

De åpnet sin første byttestasjon i Tel-Aviv i 2012. Samme år åpnet de til sammen 21 byttestasjoner i Israel.

Gikk konkurs

Forretningsmodellen, som også inkluderte å tilby vanlige ladestasjoner, var ikke liv laga. De forventet opprinnelig at det skulle være 100.000 aktuelle elbiler på veiene i Israel i 2010. Fasit ble under 1000 kompatible biler av typen Renault Fluence Z.E. Ytterligere 400 slike var solgt i Danmark. I 2013 ble selskapet slått konkurs.

Men selv dette var ikke det første eksempelet på en byttetjeneste.

Allerede i 1896 ble noe lignende foreslått, og i perioden 1910 til 1924 drev Hartford Electric Light Company en slik tjeneste i samarbeid med General Vehicle Company.

Hvorvidt Nios tjeneste vil overleve gjenstår å se, men det er verdt å merke seg at bilenes batterier er langt større i kapasitet i dag enn i da Better Place var i drift.

Batteribytte er dessuten en ide som lever i beste velgående. Et levende eksempel er asiatiske el-scooter-produsenter som tilbyr modeller med utbyttbare batterier.

Disse kan byttes i selvbetjente batterikiosker, og det tar bare sekunder å bytte et tomt batteri mot et fulladet.