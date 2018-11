En avgjørelse i Stortinget kan sørge for at ventelistene på elbiler blir kortere

Norge ligger an til å integrere seg med EUs CO2-utslippsregelverk for personbiler. Det kan bli en svært viktig avgjørelse som vil sørge for at vi ikke holdes utenfor det europeiske elbilmarkedet utenfor det europeiske elbilmarkedet til tross for stort elbilsalg.

Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité leverte i går sin innstilling til endringer i vegtrafikkloven, som i praksis vil gjøre at biler solgt i Norge regnes inn i bilprodusentenes gjennomsnittlige CO2-utslipp.

Det var samferdselsdepartementet som fremmet proposisjonen, og komiteen hadde ingen merknader til den. Nå må den gjennom Stortinget for å innlemmes i lovverket.

Det var Dinside som først omtalte saken.

Ulike mål

EU og Norge har hatt ulike utslippsmål for bilparken. Mens Norge har hatt et mål om 85 gram CO2 per kilometer i gjennomsnittlig utslipp innen 2020, har EUs mål vært 95 gram innen 2021.

Det norske målet er mer ambisiøst, og er allerede overoppfylt takket være den norske elbilpolitikken. Men for bilprodusentene spiller det i praksis liten rolle, for de tenker på EUs mål.

Mens det norske målet er noe Stortinget har vedtatt at vi bør klare å oppnå, er EUs mål et påbud som legges på bilprodusentene. Det vanker kraftige reaksjoner mot de som ikke oppnår målet innen tiden.

Derfor er det viktig for bilprodusentene å selge biler med lavt og ikke noe CO2-utslipp fra eksospotta. Det gjør at deres gjennomsnittlige CO2-utslipp går ned. Jo flere elbiler de selger, jo bedre. Klarer de ikke å oppnå 95 gram innen 2021, er boten 95 euro per gram per bil solgt et helt år.

Det vil for de store produsentene utgjøre milliarder.

Tror Norge ville blitt holdt utenfor

Så lenge Norge ikke er en del av dette systemet, vil biler som selges her ikke telle med i snittutslippet, og insentivet for å selge bilene i Norge, forsvinner.

Greg Archer, director clean vehicles T&E. Foto: Marius Valle

Greg Archer, direktør for rene kjøretøy i europeiske klimaorganisasjoners paraplyorganisasjon Transport & Environment (T&E), sier til TU Elektrisk at det vil være negativt for Norge å ikke være en del av EU-systemet.

Han tror Norge vil holdes utenfor ved at vi ikke kommer til å få tilgang til det antallet elbiler vi ønsker, i en periode hvor elbilmarkedet i Europa tar av.

At systemet er slik det er nå, har allerede ført til at det importeres færre biler direkte til Norge.

– Vi vet at selskaper som Hyundai Kia utnytter et smutthull ved å registrere kjøretøy i Tyskland og så i realiteten selge dem i Norge for å få fordelene fra reguleringen på grunn av salg i Tyskland, sier Archer.

VW og Skoda verst: CO2-utslippene fra nye biler steg i fjor

Brexit kan bli elbilbrems

Han tror at det nå er en mulighet for at Storbritannia kan lide skjebnen Norge lå an til. Det foreligger fremdeles ingen brexit-avtale, og uten innlemmelse i denne vil det være lite attraktivt å eksportere elbiler til Storbritannia dersom det er etterspørsel etter elbiler på det europeiske markedet.

Innstillingen fra Transport- og kommunikasjonskomiteen skal behandles i Stortinget 29. november, skriver Dinside.