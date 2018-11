Tesla Model 3 skal kunne lade på de samme hurtigladerne som andre biler

Tesla kommer til å utstyre Model 3 solgt i Europa med kontakt for hurtiglading over CCS-standard. Dette er samme kontakt som brukes av alle europeiske elbilprodusenter.

Det betyr at Model 3 vil kunne hurtiglades på så godt som alle hurtigladesteder i Norge og Europa, som vanligvis er utstyrt med slike ladekontakter.

I tillegg introduserer Tesla en adapter som gjør det mulig å koble eksisterende biler til samme ladestasjoner. En lignende adapter finnes allerede til CHAdeMO-ladestasjoner.

Den nye adapteren skal bli noe mindre. Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge sier at prisen skal være den samme for CCS-adapteren som CHAdeMO-adapteren.

Det er nettstedet Autoexpress som melder om Model 3-endringene. Roland i Tesla Norge bekrefter opplysningene.

Ladestasjonene må ha CCS-kontakt. Dagens Superchargere skal bygges om. Foto: Tesla

Må bygge om Supercharger

Drew Bennett, Teslas leder for global infrastruktur, sier til nettstedet at Tesla kommer til å fortsette å investere i infrastruktur, og at dette vil fortsette å være en viktig del av opplevelsen av å eie en Tesla. Men nå som Model 3 får CCS-kontakt vil eierne enkelt kunne benytte seg av ladetilbudet utenfor Supercharger-nettverket.

Model 3 kan imidlertid kun hurtiglades med CCS. Med andre ord vil ikke bilen kunne hurtiglade på eksisterende Supercharger-stasjoner.

Det betyr at Tesla er nødt til å oppgradere sine ladesteder for å støtte den kommende bølgen av Model 3-eiere.

Bennett sier at Tesla skal i gang med å oppgradere Supercharger-stasjoner før Model 3 leveres ut til kunder i Europa neste år.

– Det kommer til å bli betydelig ettermontering, og målet er å sikre at det langs alle hovedveier etter hvert som Model 3 lanseres skal være mulig for eiere å reise hvor som helst på Supercharger-nettverket, sier han.

To kontakter per lader

De skal utstyre Supercharger-stasjonene med to kontakter per lader, én CCS og én Tesla Type 2-kontakt som dagens biler bruker.

Dette kan for øvrig åpne for at andre bilprodusenter i praksis kan lade sine biler på Teslas Supercharger-stasjoner. Det vil tross alt ikke være noe teknisk i veien når kontaktene som brukes er like og har samme konfigurasjon.

Bennett sier at Tesla fremdeles er åpen for å diskutere dette med andre bilprodusenter. De har vært i samtaler med flere, men har så langt ikke gjort noen avtaler.

Norsk ombygging snart i gang

Roland i Tesla Norge sier at ombyggingen av norske Supercharger-stasjoner kommer til å gå i gang relativt snart.

På spørsmål om Model 3 kommer til å ha andre ladehastigheter enn Model S og X, svarer han at Model 3 med CCS vil lade på samme effekter som de andre bilene fra selskapet.

Han kan ikke si noe om hvorvidt Model S og X vil komme med CCS-tilkobling i fremtiden.