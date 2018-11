Norsk pris og rekkevidde på Teslas model 3 kommer før nyttår

Tesla viser fra i dag frem Model 3 ved sin butikk på Skøyen i Oslo. Det er første gangen de stiller ut bilen her i landet.

Bilen de har tatt med seg er en amerikansk utgave, som ikke er identisk med den som skal selges her. Det som er sikkert er at ladekontakten er forskjellig. Hvordan de ellers er forskjellige er foreløpig ikke kjent.

Det er de som har reservasjon på Model 3 som prioriteres, men alle interesserte kan komme og se bilen, forteller Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge til TU Elektrisk.

For alle

Model 3 har én enkelt skjerm som erstatter nesten alle knapper, og alle måleinstrumenter. Foto: Marius Valle

Han understreker at det eventuelt bare blir aktuelt å gi reservasjonsholdere fortrinn i køen dersom pågangen blir stor. Inntil videre er planen å vise bilen i en eller to uker, slik at alle som ønsker skal få sett den i ro og mak.

Hvorvidt den kommer til å vises andre steder i landet er usikkert, men ingenting er utelukket.

– Vi kommer til å gjøre en fortløpende vurdering av interesse og etterspørsel, og har ikke noen fastlagt plan nå, sier Roland.

Bilen vises for øvrig også i andre land i Europa i disse dager, og et antall biler er på vei over Atlanterhavet i den sammenheng.

Stor oversikt over ladehastigheter: Denne elbilen lader raskere enn Nissan Leaf

Bilen har bagasjerom under panseret. Foto: Marius Valle

Pris og spesifikasjoner i år

Tesla sier ikke hvor mange som har reservert bilen i Norge, men Roland sier at det er snakk om mange.

Prisen er ikke kjent enda, men Roland bekrefter at dette er klart i år. Tesla åpner sin konfigurator på nettsidene sine før nyttår, hvor pris og spesifikasjoner som rekkevidde og tilleggsutstyr blir tilgjengelig.

Han sier det i tråd med forventningene har vært en jevn pågang på den første visningsdagen, med mye interesse fra engasjerte kunder.

– Mange vil få mulighet til å se nærmere på bilen, og det syns vi er hyggelig, sier han.