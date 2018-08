Alt du trenger å vite om hurtiglading av elbil

Det kan gå måneder og år fra du har kjøpt elbil til du får behov for å hurtiglade bilen din.

Men når du først står der og skal lade første gangen, kan det virke fremmed og vanskelig. Spesielt om du kommer med bensinpumpen som referansepunkt.

Hurtigladere fungerer enkelt og greit ikke på samme måte. Å kunne betale i en kortautomat hører til sjeldenhetene.

I stedet må du forholde deg til apper, sms, betalingsbrikker og andre løsninger.

Det kunne vært et salig kaos, men realiteten er at du i dag stort sett bare trenger å forholde deg til to, toppen tre, leverandører.

Det er nemlig finske Fortum Charge & Drive som er landets største hurtigladeoperatør, fulgt av Grønn Kontakt. I tillegg har kraftselskapet BKK en rekke hurtigladestasjoner, særlig på Vestlandet. BKK drifter også ladestasjonene til Lyse, og har overtatt ladestasjoner andre steder i Sør-Norge.

Merk at vi ikke tar for oss Teslas Supercharger-stasjoner i denne artikkelen.

Slik hurtiglader du elbilen din

Hurtiglader i Os i Hordaland. Foto: Marius Valle

Det spiller i utgangspunktet ingen rolle hvor du stanser for å hurtiglade. Du vil kunne lade alle steder.

Det er ikke nødvendig å ha et eksisterende kundeforhold på forhånd, og det er heller ikke nødvendig å etablere noe abonnement eller lignende for å lade.

1. Parker bilen riktig

Kjør frem til ladestasjonen, og parker slik at ledningen til ladestasjonen rekker frem til bilen.

Pass deretter på at du har parkert slik at du ikke hindrer andre i å lade. Husk at noen ladestasjoner lar flere lade samtidig på samme stasjon.

De fleste hurtigladere har to fastmonterte kontakter. Noen har også en ekstra tilkobling for fleksilading. Foto: Marius Valle

2. Velg riktig ladeuttak

Det er i praksis fire ladeuttak å velge mellom: CHAdeMO, CCS og Type 2.

CHAdeMO brukes på biler fra Nissan (Leaf, eNV2000), Kia Soul, Mitsubishi i-Miev, Citroën C-Zero eller Peugeot Ion.

En CHAdeMO-kontakt. Foto: Marius Valle

CCS (også kalte Combo) brukes grovt sett på alle andre elbiler som kan hurtiglades, med unntak av Renault.

Type 2 er den vanlige ladepluggen som brukes til normallading og hurtigere lading. Kalles også fleksilading.

En CCS-kontakt. Foto: Marius Valle

Bilmodellen Renault Zoe kan bruke Type 2-uttak til hurtiglading, forutsatt at bilen er en Q-modell. Ingen Renault Zoe solgt ny i Norge etter 2016 er Q-modeller, og kan dermed ikke hurtiglades.

En Type 2-stikkontakt for medbrakt kabel. Kalles ofte fleksilader eller semihurtiglader. Foto: Marius Valle

Vær oppmerksom på at Type 2-kontakten passer i svært mange biler, og at det vil kunne fungere å lade med denne. Bruker du denne på en bil som ikke kan lades med høy effekt via Type (22 kilowatt eller mer), vil bilen likevel lade sakte. Dette vil koste unødvendig mye penger.

Type 2 brukes også til semihurtig lading. Dette får du på ladestasjoner hvor det er inngang for egen kabel. Dette betyr i praksis at du må ha med din egen ladekabel for å lade her. Denne må ha Type 2-kontakt i begge ender.

Type 2 semihurtig lading brukes i grove trekk kun av Tesla og Renault. Enkelte andre biler kan også lade forholdsvis raskt på slike ladere (11 kW).

I praksis er det bare ett valg. Ingen biler har både CHAdeMO- og CCS-kontakt. Har du ingen av delene er Type 2-lading med fast kabel eller medbrakt kabel alternativene.

Med mindre du har en eldre Renault Zoe, er det beste valget å bruke egen kabel til å lade på Type 2.

3. Velg betalingsmetode

Som nevnt: Det er i praksis tre betalingsmetoder å velge mellom.

SMS: Instruksjoner om telefonnummer og fremgangsmåte står på selve ladestasjonen.

Ladebrikke: Er du medlem av Elbilforeningen har du fått med en ladebrikke. Om dette skal fungere, forutsettes det at du selv på forhånd har opprettet en avtale med ladeoperatøren, og knyttet brikken til denne.

Husk at du også kan bestille ladebrikke fra ladeoperatører enkeltvis.

App: Ved ladestasjonen finnes som regel et oppslag som forteller hvilken app du må bruke om du vil betale med dette. Betaling med app er i praksis som å betale med kort, ettersom du legger til et betalingskort i appen.

Når du har valgt betalingsmetode, vil bilen begynne å lade.

NB! Enkelte ladere vil kreve at du trykker på en startknapp på selve laderen før bilen får strøm.

4. Følg med

Det er lurt å følge med på ladingen underveis. Foto: Marius Valle

Når bilen lader kan du ta deg en pause, men ikke gå for langt vekk fra bilen. Om bilen er ferdig ladet, er det ikke nødvendigvis slik at laderen blir ledig for andre brukere.

Dessuten er det mange biler som kan lade batteriet helt opp ved hurtigladere.

Husk at det kan ta uforholdsmessig tid å lade de siste 10–20 prosentene. Dette fordi bilen vil redusere effekten fra laderen når batteriet nærmer seg fullt.

Da vil det koste mye penger å lade de siste prosentene.

Ladingen går som regel raskest når batteriet har lav ladetilstand.

Det kan dessuten være dårlig folkeskikk om andre venter på å bruke laderen. Om det er kø er det lurt å avslutte ladingen når du har nok strøm til å gjennomføre kjøringen. Alternativt kan du flytte bilen din en fleksilader for å lade de siste prosentene.

5. Koble fra

Når du er klar til å avslutte ladingen, kan du koble fra kontakten.

Det enkleste er gjerne å trykke på en stoppknapp på selve ladestasjonen, avslutte lading fra appen, eller sende en stoppmelding på SMS.

Mange biler vil dessuten låse fast kontakten, slik at du må trykke på en opplåsingsknapp for å kunne fjerne ladekontakten. Dette varierer fra bil til bil.

Men om ladingen er avsluttet og kontakten sitter fast, er det sannsynligvis dette som er problemet.

Slik lader du hos Fortum

Fortum Charge & Drive Priser:

Hurtiglading: 2,50/3 kroner* per minutt

AC type 2 22 kW: 1 kr pr minutt *Høyere pris ved betaling via SMS.

Enkelte ladestasjoner kan ha høyere priser.

Mer info hos Fortum. Last ned:

App til Android

App til iPhone

Fortums hurtigladere lar deg som regel velge mellom tre betalingsalternativer.

SMS er tilgjengelig for alle brukere, og belaster ladingen til telefonregningen din.

Du sender en SMS til nummer 2430 med «START» og ladenummer. Dette er kombinasjonen av tall og bokstaver som står over ladekontakten du bruker.

Hurtiglader fra Fortum Charge & Drive. Foto: Marius Valle

Når ladingen er avsluttet sender du «AVSLUTT» og ladernummer til samme telefonnummer. Alternativt kan du bare koble fra kontakten dersom bilen din tillater dette.

Ladeapp

Ladeapp er et annet alternativ. På Fortums ladesasjoner står det at du kan betale via en nettadresse, men dette er i praksis ikke mulig. Du trenger Fortums app for å lade.

Appen lar deg finne den aktuelle laderen, og starte og avslutte lading. Du må legge inn betalingskortet ditt i denne appen.

Ladebrikke

Du kan bestille ladebrikke fra Fortum, men dette må du gjøre på forhånd. Du kan alternativt bruke elbilforeninges ladebrikke, som du må registrere hos Fortum på forhånd.

Ladebrikken legger du inntil et felt for dette på ladestasjonen, så kan du starte ladingen på denne måten.

Slik lader du hos Grønn Kontakt

Grønn Kontakt Priser:

Hurtiglading 50 kW: 2,50–4 kr/minutt*

Hurtiglading høyere effekt: 3,50–4,50 kr/minutt*

AC type 2 22 kW: 0,75–1 kr pr kW/15 minutt *Høyere pris ved betaling via SMS

Tilbyr rabatter på 10–40%, basert på hvor mye du har ladet for per måned.

Mer info hos Grønn Kontakt. Last ned:

App til Android

App til iPhone

Hos Grønn Kontakt kan du som regel velge mellom tre alternativer.

Alle kan lade med SMS. Du setter ladekabelen i bilen, og sender deretter SMS til 1960, men kode «ELBIL START» og deretter ladernummer. Ladernummeret er et tall som står ved kontakten på laderen.

Når ladingen er avsluttet sender du «ELBIL STOPP» til samme telefonnummer. Alternativt kan du bare koble fra kontakten dersom bilen din tillater dette.

En Grønn Kontakt-ladeplass ved Kleppe i Hordaland. Foto: Marius Valle

Ladeapp

Grønn Kontakts ladestasjoner kan brukes med selskapets app. Denne lastes ned fra Google Play eller App Store.

Appen lar deg finne den aktuelle laderen, og starte og avslutte lading. Du må legge inn betalingskortet ditt i denne appen.

Du får tilgang til de laveste prisene og mulighet til å bygge rabatt ved å bruke appen.

Ladebrikke

Du kan bestille Grønn Kontakts ladebrikke, eller registrere Elbilforeningens ladebrikke.

Dette må gjøre på forhånd. Du får tilgang til de laveste prisene og anledning til å bygge rabatt ved å bruke ladebrikke.

Ladebrikken legger du inntil et felt for dette på ladestasjonen, så kan du starte ladingen på denne måten.

Slik lader du hos BKK og Lyse

BKK Priser:

Hurtiglading 50 kW: 2,50 kr/minutt

AC type 2 22 kW: 1 kr pr minutt BKK og Lyse bruker samme betalingsløsning. Lyse fakturerer et oppstartsgebyr på 10 kroner i tillegg. Last ned:

App til Android

App til iPhone

BKK og Lyse benytter samme tekniske løsning for betaling, men prisene er litt forskjellige.

Du starter lading via SMS ved å sende «LADING START» og ladernummer og registreringsnummer på bilen din til 1960.

Det spiller i realiteten ingen rolle hvilket registreringsnummer du taster inn, men løsningen krever altså at du taster inn et nummer.

App

En hurtiglader fra BKK i Bergen. Foto: Marius Valle

Appen «Bilkraft» brukes av BKK og Lyse. Enkelte andre ladeoperatører bruker samme løsning.

For å bruke appen må du først registrere deg, men det er ikke nødvendig å legge igjen andre opplysninger enn telefonnummer og betalingskort.

Når du er klar, velger du «Lading, og finner deretter aktuell ladestasjon i listen appen viser deg. Når du er ferdig å lade, avslutter du lading i appen.

Ladebrikke

BKK har ikke noen egen ladebrikke, men du kan registrere Elbilforeningens ladebrikke i «Bilkraft-appen».

Her kan du dessuten registrere en hvilken som helst annen brikke. Det vil si at så lenge du kjenner brikkenummeret, kan du legge inn denne. Dermed kan du for eksempel bruke en ladebrikke fra en annen leverandør til å identifisere deg.

I prinsippet kan du registrere et Visa-kort her, dersom du kjenner ID-en. I praksis må du ha en mobiltelefon som kan lese NFC-brikker for å finne denne ID-en.

Merk at det eneste som skjer er at dette ID-nummeret knyttes til brukerprofilen din. Om du registrerer Visa-kort-ID eller en ladebrikke fra en annen operatør, så betyr det ikke at disse blir belastet.

Ladebrikken legger du inntil et felt for dette på ladestasjonen, så kan du starte ladingen på denne måten.