Så mye koster ekstrautstyret til Audi e-Tron

TU har tidligere skrevet at startprisen på Audi e-Tron 55 blir 651.900 kroner levert i Oslo.

Utstyret som er standard i grunnutgaven består av blant annet navigasjonspakke, regulerbare luftfjæringer foran og bak, forberedelse for trådløs lading, parkeringssensorer foran og bak, 19 tommers felger, elektrisk oppvarming av batteri og kupé, elektrisk bakluke, og LED-lykter.

Den inneholder imidlertid ikke setevarme foran, og andre ting som de fleste nok vil ha. Og med dette på plass vil nok den reelle startprisen bikke 700.000 for de fleste.

De mest komplette lanseringsversjonene, «55 Edition One», og «55 Limited» vil koste henholdsvis 877.150 og 899.900 kroner. Disse to variantene kommer i et begrenset antall, og kan ikke endres med annet utstyr enn det som kan monteres etter at bilen er ankommet Norge.

Etter hvert kommer også de to utstyrsversjonene, «55 Advanced Plus» og 55 «Exclusive», med muligheter for annet fabrikkmontert ekstrautstyr ved salgsstart.

Ekstrautstyret er klart

Nå har Audi sendt ut prislistene på ekstrautstyret som kan bestilles til bilene.

Fra utstyrslisten legger vi særlig merke til nattsynassistenten med infrarødt kamera til 22.950. Den viser varmestråling fra mennesker og dyr i en lysere farge enn omgivelsene på skjermen i bilens instrumentpanel.

Virtuelle utvendige speil vil koste 16.430.

