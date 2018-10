Audis elbil blir forsinket, men norske kunder blir ikke rammet, ifølge selskapet

Audi utsetter utleveringen av elbilen E-tron med fire uker. Det skyldes programvareutvikling som må bli ferdig i tide, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Uttalelsen kommer fra en talsperson for Audi, skriver de. Det er programvare som ble endret under utviklingen av bilen som er kilden til utsettelsen. Audi trenger å få myndighetsgodkjennelse av denne endringen, skriver Reuters.

Nøyaktig hva slags programvare det er snakk om, og hvilke endringer som er gjort, er ukjent.

Audi E-Tron 55 Quattro. Foto: Marius Valle

Det var avisen Bild som først meldte om forsinkelsene.

Selv om Audi sier at det er snakk om en fire ukers forsinkelse, skriver avisen at det i realiteten kan være snakk om flere måneder, uten at det kommer frem hvem kilden til denne opplysningen er.

Hevder LG Chem forsøker å presse opp prisene

I tillegg skriver Bild at Audi kan komme til å forsinkes av forhandlinger med battericelleleverandør LG Chem. LG Chem skal angivelig forsøke å presse prisen opp ti prosent, ifølge deres kilder.

Audi ønsker ikke å kommentere disse opplysningen, skriver avisen.

E-tron er forhåndsbestilt av over 15.000 kunder. Bilen ble lansert i San Francisco i september. Audi-direktør Bram Schot sa da at noen kunder vil få bil i år. Det kan komme til å ryke dersom bilen blir forsinket.

Bilen skal koste fra 651.900 kroner i Norge. Elin Sinervo, direktør for Audi i Norge har tidligere sagt til TU Elektrisk at de hadde som mål at alle som sto på reservasjonslisten i Norge ved lansering skulle få bilen i løpet av 2019.

Vi spurte Audi hva den varslede fire ukers forsinkelsen vil bety for norske kunder.

Audis norske kommunikasjonssjef Morten Moum sier til TU Elektrisk at utleveringen av kundebiler skjer som planlagt i starten av 2019, og at de åpner for bestilling i slutten av november. Sånn sett har det ingen påvirkning på de norske kundene, ifølge Moum.