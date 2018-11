Lansering av Nissan Leaf med større batteri er utsatt

Denne uken skulle Nissan presentere en ny variant av elbilen Leaf, med større batteri og mer motoreffekt. Denne lanseringen er utsatt.

En talsperson for Nissan bekrefter overfor nyhetsbyrået Reuters at de utsetter lanseringen av bilen. Han sier det er for å sikre at produktlanseringen får den nyhetsdekningen den fortjener.

Styreleder for Renault-Nissan-MItsubishi-alliansen Carlos Ghosn ble nylig arrestert i Japan, mistenkt for å ha underrapportert hvor mye penger han har tjent.

Nissan ønsker med andre ord ikke at Ghosn-saken skal ta fokus vekk fra nye Leaf. Lanseringen flyttes dermed trolig til over nyttår.

60 kilowattimer

At Nissan har en variant med større batteri på vei, har vært kjent siden før den nye generasjonen ble lansert i fjor.

Bilen skal ifølge ubekreftede opplysninger hete Leaf E-plus, ha en motor på 160 kilowatt, batteri med en kapasitet på minst 60 kilowattimer, og mulighet for hurtiglading med effekt på 100 kilowatt. Rekkevidden skal være minst 32 mil etter amerikansk målesyklus.

NIssan Leaf hurtiglader. Foto: Eirik Helland Urke

I motsetning til dagens Leaf skal den neste versjonen også ha batteritemperaturkontroll, om vi skal tro ryktebørsen.

Nettstedet Carsdirect meldte tidligere i høst at den nye varianten av Leaf skal komme i produksjon i januar 2019. De oppgir imidlertid ingen kilde til opplysningene.

Stemmer dette, betyr det at Nissan trolig vil lansere bilen senest i januar. For selv om lanseringen er utsatt, betyr det neppe at produksjonen av bilen er utsatt.

Forhandlere lar kunder stå i kø

Det eneste som er helt sikkert, er at Nissan enda ikke har gått ut offentlig med noen opplysninger om den nye bilen, verken når det kommer til spesifikasjoner, pris eller salgsstart.

Det er imidlertid allerede norske Nissan-forhandlere som tar imot interessenter. Det er ikke snakk om et forhåndsbestillingssystem slik vi har sett hos mange andre bilprodusenter, forteller Knut Arne Marcussen, kommunikasjonssjef i Nissan Nordic.

– Noen forhandlere har på eget initiativ tatt imot interessenter. Det er ikke bestillinger som sådan, siden forhandlerne ikke kan bestille noen biler ennå. Men noen har begynt å operere med egne lister for interesserte kunder, sier han.

Ergo vil det å være tidlig ute bare gi disse interessentene et fortrinn hos den aktuelle bilforhandleren, og neppe en garanti for at man er en av de første som får bilen.

Prisen er ikke klar

Enkelte forhandlere gir en omtrentlig pris, som vi erfarer ligger på omtrent 400.000 kroner.

Prisene kunder får, er imidlertid kun anslag fra forhandlernes side, trolig basert på spekulasjoner i media, tror Marcussen.

Den offisielle prisen på bilen er ikke kjent.

– Den er ikke klar enda. Det er noe forhandlerne vet, og som også de fleste andre som er involvert, er klar over, sier han.