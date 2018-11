Så billig blir det å lade elbil i Oslo

Det er en stund siden det ble avgjort at Oslo kommune innfører betaling for lading av elbiler. Det kommer etter at mange har klaget over at det i praksis ikke er mulig å finne ladeparkering på offentlig parkeringsplass i byen.

På kommunale ladeplasser foreslås det derfor at det innføres timespriser og tidsbegrensninger, noe som har vært kjent en stund.

Nylig dukket også de konkrete forslagene til pris opp, gjennom byrådets tilleggsinnstilling til budsjettet 2019 (PDF). Det var Dagsavisen som først meldte om prisene.

Jo raskere lading, jo billigere strøm

Prisene som foreslås er delt opp i flere nivåer basert på effekt og tidspunkt.

For normallading, det vil si med effekt inntil 3,6 kilowatt, foreslås en pris på 10 kroner per time på dagtid, og 5 kroner per time på kveld og natt.

Semihurtiglading med effekt på 7,2 til 22 kilowatt foreslås priset til 15 kroner per time, og 5 kroner på kveld og natt.

Byrådet foreslå like priser ved alle kommunale ladeplasser, og lavere priser på kveld og natt er tenkt å være en måte å favorisere beboere.

Lading av elbil i Oslo. Bilde: Mona Strande

Byrådet skriver at det er ønskelig at prisene oppfattes som rimelige for brukerne. Med disse effektene blir imidlertid prisen per kilowattime forholdsvis høy.

På dagtid vil det i praksis koste 2,77 kroner per kilowattime for normallading, forutsatt at bilen lader med 3,6 kilowatt.

Nær markedspris for strøm – til nesten gratis

På kveld og natt er prisen imidlertid omtrent 1,38 kroner per kilowattime, som er nær det man betaler om man betaler for strømmen over sin egen private strømavtale.

Basert på en nettleie på 47,7 øre per kilowattime, og en strømpris på 80,5 øre per kilowattime (per 26.11.2018), betaler en privat husholdning 1,28 kroner per kilowattime. Men denne prisen vil selvsagt variere med strømprisen.

For semihurtiglading blir det enda billigere å lade.

Med en effekt på 22 kilowatt og en pris på 15 kroner per time, koster en kilowattime fra 68 øre på dagtid. På kveldstid blir den tilsvarende 4,4 øre per kilowattime.

Det er ikke er langt unna gratis strøm.

Om bilen lader med lavere effekt, for eksempel 7,2 kilowatt, blir dagtidsprisen 2,08 kroner per kilowattime, og kveldstidsprisen 69 øre – altså billigere enn både normallading og reell strømpris.

Vi skal passe på å understreke at dette bare er en indikasjon på pris per kilowattime under optimale forhold. De fleste biler vil lade med lavere effekt enn maksimaleffekten i snitt.

Til sammenligning koster semihurtiglading på inntil 22 kilowatt 60 kroner timen (1 kr pr minutt) å lade hos Fortum Charge & Drive. Med maks effekt gir det en pris på 2,72 kroner per kilowattime.

Hurtiglading koster 150 kroner timen (2,50 kr pr minutt), som gir en pris per kilowattime på 3 kroner.

Fra 25 prosent dyrere i Bergen

Av de andre norske storbyene er det bare Bergen som har et lignende tilbud som Oslo, med offentlige parkeringsplasser som også har ladeplasser driftet av kommunen.

Kommunale ladeplasser i Bergen har en flat prisstruktur. Her koster all lading 10 kroner i oppstart, og deretter en krone per 10. minutt. Normallading har dermed en pris per kilowattime på 4,32 kroner den første timen, og deretter 61 øre per kilowattime fra neste time.

I Bergen er det imidlertid satt en maksimal ladetid på tre timer mellom 08.00 og 20.00.

Resten av døgnet er det ingen maksimal ladetid, og dessuten et pristak på maks 30 kroner. Det gir en absolutt lavest mulig oppnåelig kilowattime-pris på 1,86 kroner for normallading. Litt over 25 prosent dyrere enn i Oslo.

Ulik praksis i andre byer

I Trondheim er det ikke betaling for lading på kommunens ladepunkter, men elbiler betaler parkeringsavgift på linje med alle andre biler. Effektiv pris for lading vil dermed variere en del.

Ladestolpe for elbil i Stavanger. Foto: Zaptec

På samme måte betaler man ikke for lading i Stavanger, men i stedet takst for parkering på gaten. Denne er halvparten av vanlig takst for elbiler i byen.

Alle steder er det ulik praksis for betaling i parkeringshus som driftes av offentlige eller på vegne av det offentlige.

For eksempel driver Bergen kommune flere store parkeringsanlegg, med ulike parkeringspriser og ladepriser avhengig av hvor og når man parkerer.

Fortsatt gratis parkering

Selv om Oslo med dette forslaget jevnt over har landets billigste elbilparkering, er det verdt å merke seg at det enda ikke er innført.

Sture Portvik, elbilansvarlig i Bymiljøetaten i Oslo kommune, sier at det krever at skilting endres. Det vil skje tidligst i januar, og først på nye ladeplasser. Deretter vil betaling innføres der hvor det i dag er mest friksjon, altså hvor det kan være gnisninger mellom fastboende og fremmedparkerende.

Kommunen jobber med en betalingsløsning.

– Vi legger opp til bruk av app og RFID-brikke, og kommer til å kommunisere dette klart og tydelig i forkant før vi innfører det. Målet er at det skal være mest mulig brukereffektivt, sier Portvik.

Løsningen skal i stor grad være lik eksisterende løsninger som elbileiere er vant med fra før.

Med priser som ligger nær markedspris for strøm, og som kan bli nær gratis om du har en bil som kan lade med 22 kilowatt vekselstrøm, er målet åpenbart ikke å drive inn store penger.

Portvik sammenligner med Bergen, som har en prisstruktur som kanskje ikke er like oversiktlig som i Oslo. Her er det blant annet ulike priser på gateparkering og parkeringshus, og ulike priser innad mellom parkeringshusene.

Ifølge Bergen Parkering koster det 36 kroner timen i Klostergarasjen i Bergen på dagtid. Regnet om til kilowattimepris er det nærmere 10 kroner forutsatt normallading på 3,7 kilowatt.

– Jeg tror prisen vi har lagt oss på er moderat, for å si det forsiktig, sier Portvik.

Nærmer seg selvkost

Han sier prisnivået på beboerparkering på kveldstid og i helger nærmer seg selvkost. For beboerne som har tilbudet kan det i realiteten bli billigere å lade her enn om de skulle satt opp ladepunkt ved egen bolig. De slipper tross alt utgifter til egen ladeboks, som fort kan koste 15.000 kroner eller mer.

Lading av elbil i Oslo. Bilde: Mona Strande

– Der vi kan vil vi ha tilbud om semihurtiglading, men det er avhengig av 400 volts forsyningsnett. E-Golf kan ta 7,4 kilowatt, Kia Soul 11 kilowatt og Renault Zoe 22 kilowatt. Regner du på timeprisen blir det nesten for billig, spør du meg, sier Portvik.

I tillegg skal det komme tidsbegrensning og ladeplikt. Det fordi kommunen ønsker rotasjon på ladeplassene. Tre timer vil bli den vanlige begrensingen.

Mange bruker plassene som vanlig parkering

Portvik sier de for et år siden observerte bruken av ladeplasser, og så at 40 prosent sto på ladeplasser uten å lade. Elbilparkeringene blir dermed brukt som en ren parkeringsplass.

– Det er meningsløst når all parkering på offentlig parkeringsplass er gratis for elbil. Vi ønsker at de som har elbil og kjører langt og har behov skal få slippe til i byen, ikke at en aller annen større elbil som strengt tatt ikke trenger å lade eller ikke gidder å lade står der, sier han.

Mange av disse plassene er plassert nær trafikkknutepuntker som T-bane. Det blir et krav om å være koblet til lader, men det vil kreve nyregulering av alle ladeplasser. Dermed vil det komme etterhvert.

Usikker på effekten

Portvik sier kommunen er usikker på den samlede effekten av tiltakene. Men de ønsker blant annet at beboere velger å lade bilene sine etter behov og ikke stå tilkoblet hver natt om det ikke trengs.

Fra åpning av hurtigladestasjon på Bryn i Oslo. Bilde: Petter Haugneland/elbil.no

Det vil gjøre at flere får benyttet seg av infrastrukturen. Portvik sier at om kommunen skulle bygget ladeplasser utifra reelt behov, måtte de ha teppelagt byen med ladere.

Samtidig jobber kommunen sammen med private aktører som etablering av flere hurtigladeplasser, inkludert «lynladere», altså hurtigladere med effekter på 150 til 350 kilowatt.

– Vi ønsker helst at folk reiser kollektivt, men vi innser også at en del ønsker fleksibiliteten det gir å kjøre privat bil. Å styrke innfartsparkering med lademuligheter kan gjøre livet enklere for en del. Det er ting vi jobber med og fokuserer på, sier Portvik.