Kia nedgraderer rekkevidden på e-Niro

Kia melder at de justerer ned typegodkjent rekkevidde på e-Niro. Bilen, som om kort tid overleveres til de første kundene, har blitt testet feil, slik at feil tall er produsert.

Til nå har Kia kommunisert en rekkevidde på 485 kilometer etter WLTP-standarden. Dette er nå justert ned til 455 kilometer, altså 30 kilometer mindre.

Dette gjelder for modellen med 64 kilowattimer batteri.

Kia e-Niro ble europalansert i Paris. Foto: Marius Valle

Feilen skyldes ifølge Kia at testorganisasjonen som har testet bilen har benyttet feil prosedyre. De oppdaget selv feilen under arbeid med typegodkjenning av en annen ny elbil. Antakeligvis Kia Soul, vil vi tro.

For lang bykjøring

Ifølge den britiske visen Express skyldes det uriktige resultatet at bilen ble testet for lenge i bykjøringsdelen av WLTP-testsyklusen.

Testsyklusen består av ulike kjørescenarioer, og resulatene av de ulike testene kombineres for å komme frem til et øvre rekkeviddetall ved blandet kjøring.

Når bykjøringsdelen av testprosedyren blir for lang, vil det dermed påvirke hele resultatet. Lavere hastighet over lengre avstander fører til at estimatet blir for høyt.

Vi har forsøkt å få tak i Kia Norge for en kommentar, men de har i skrivende stund ikke svart på vår henvendelse.

E-Niro Foto: Marius Valle

WLTP mer nøyaktig

WLTP-kjøresyklusen ble innført som en erstatning for den gamle NEDC-testen. Den har blitt kritisert både for å gi for høyt rekkeviddeanslag og for å gi usannsynlig lave CO2-utslipp på forbrenningsmotorbiler.

WLTP skal gi et mer nøyaktig resultat.

Kia e-Niro er den første Kia-elbilen med lang rekkevidde. Utgaven som leveres i Norge har batteri på 64 kilowattimer. Den leveres ut til de første kundene, trolig rundt nyttår.

Neste år slipper Kia også en ny Soul med like stort batteri, og antakeligvis omtrent tilsvarende rekkevidde.