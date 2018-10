Kia e-Niro blir 26.000 kroner dyrere enn Hyundai Kona

Kias neste elbil er crossoveren e-Niro – en versjon av bilen som til nå har blitt solgt i hybridvariant som Niro.

Selv om det har vært kjent lenge at bilen er på vei, og at de offisielt lanserte bilen tidligere denne måneden, er det først nå prisen er offentliggjort.

E-Niro skal koste 377.400 kroner levert Drammen. De som vil ha soltak eller metallic lakk må betale tillegg for dette.

Til den prisen får man en fullt utstyrt bil med 64 kilowattimer batteri. Dette er en lanseringsmodell hvor kundene ikke kan velge vekk utstyr for å redusere prisen på bilen.

Kia e-Niro Rekkevidde (WLTP): 485 km

Batterikapasitet: 64 kWh

Segment: kompakt crossover

Tilhengerfeste: Kanskje

Oppgitt pris: 377.400



Anslått leveringstid for nye bestillinger:

Ukjent, trolig lang

Prisen

Bilen er dermed ca 50.000 kroner dyrere enn plattformsøsken Hyundai Kona, som har samme batteristørrelse. Det er imidlertid greit å ha i bakhodet at prisene ikke kan sammenlignes.

For mens Kona har en startpris på 326.000 kroner, er e-Niro fullt utstyrt, med unntak av soltak og metallisk lakk. Hva startprisen på e-Niro blir, er foreløpig ikke kjent.

En fullt utstyrt Kona selges for 350.800 kroner. E-Niro koster dermed 26.600 kroner mer fullt utstyrt.

Til sammenligning er startprisen på en Nissan Leaf med 40 kilowattimer batteri 276.000 kroner.

Utleveres i januar

Bilene ankommer Norge i midten av desember. Dette er demonstrasjonsbiler som skal leveres til forhandlere. De første 100 kundene på venteliste får anledning til å tegne kontrakt i begynnelsen av desember, og kan vente å få levert bil i januar, skriver Kia.

Kia e-Niro er en crossover. Foto: Marius Valle

Når de første 100 kundene har fått bil, vil neste pulje med reservasjonsholdere få anledning til å skrive kontrakt.

Kia forventer at de vil få tilgang til rundt 2000 biler i løpet av 2019. Det står over 5500 kunder på venteliste for bilen.

Fortsatt ikke avgjort at bilen får hengerfeste

Det som er helt sikkert er at bilen ikke leveres med tilhengerfeste. Kia skriver i sin melding til kundene at de fremdeles må utføre tester.

Det er ifølge Kia Norge «rimelig å anta at vi vil få en beslutning i løpet av mars».

E-Niros interiør. Foto: Marius Valle

De skal gjøre det mulig for kunder å vente på eventuell bil med hengerfeste.

Om bilen etter hvert får hengerfeste, vil det være mulig å få dette ettermontert på de første bilene, med mindre de må gjøre strukturelle endringer som krever ny typegodkjenning.

Fortsatt ikke app

E-Niro fikk Europa-lansering i Paris. Foto: Kia

Kia bekrefter for øvrig på nytt at bilene ikke har tilgang til app. Dette kommer med en oppgradering i løpet av 2019.

Kias produktmarkedsføringssjef Alper Celik sa tildigere i oktober til TU Elektrisk at bilene får ny telematikk i løpet av 2019, og at dette ikke bare betyr at bilen får app, men også at nye funksjoner kan oppdateres trådløst over internett.

Han sa at Kia planlegger å tilby ulike skybaserte tjenester til bilene. Den nye telematikken inkluderer en ny navigasjonsskjerm, og vil ikke kunne leveres som oppgradering til eksisterene e-Niro-modeller.