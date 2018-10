De første e-Niro-kundene får bil med færre funksjoner

Paris: Det kommer til å bli forskjeller på Kia e-Niro. De første utgavene av bilen kommer ikke til å få samme telematikk som senere utgaver.

Det betyr i praksis at bilen ikke kommer til å kunne styres via en app, og at det ikke blir mulig å laste ned oppdateringer til systemet automatisk.

Det forteller Kias produktmarkedsføringssjef Alper Celik til TU Elektrisk.

«Telematikk» betyr i praksis bilens innebygde mobilmodem, altså at den kan koble seg opp mot internett via mobilnettet.

Systemet Kia skal levere vil først komme i Kia Soul. Deretter skal den leveres til Kia e-Niro. Så de første bilene som kommer på markedet får ikke dette.

Kunder som ønsker appstyring av klimaanlegg og slikt må dermed belage seg på å vente. Celik angir ikke noe spesifikt tidspunkt annet enn «neste år».

Blir tilgjengelig via smarttelefon

Celik forteller dette etter at vi spør ham om bilens programvare vil kunne oppdateres på lignende måte som i Teslas biler.

Kias produktmarkedsføringssjef Alper Celik Foto: Marius Valle

– Fra neste år har vi ny telematikk på bilene også, slik at du kan fjernstyre bilen. Du kan varme den, finne den, og alle disse tjeneste blir tilgjengelige via smarttelefonen din. Vi kan også bruke tjenester gjennom skyen, så dette er ting vi også skal tilby. Du kan oppdatere bilen, oppdatere programvaren over lufta.

Det blir ikke tilgjengelig som oppgradering senere heller. Bilen vil ellers være helt identisk, forteller Celik. Telematikken er en egen enhet, som vil komme samtidig som bilen får en ny navigasjonsskjerm.

Les også: Slik blir Aston Martins første elbil

Fortsatt uklart hva som skjer med tilhengerfeste

Det er også uklart hva som skjer med tilhengerfeste. For Kia Norge har kommunisert at de «regner med» at bilen får dette.

Celik forteller at det slett ikke er sikkert at den første leveransen av biler vil leveres med dette. Og det er heller ikke avgjort at bilen i det hele tatt får muligheten.

E-Niro interiør. Foto: Marius Valle

Han sier at det ikke var vanlig med tilhengerfeste på ladehybrider og hybrider før de kom med Niro i disse utgavene.

– Vi tilbød 1300 kg på hybriden og ladehybriden, mens konkurrentene lå på rundt 300 og 500 kg. Vi gjorde en bedre jobb, sier Ceclik.

– Når det gjelder elbil er historien en annen. Det er to aspekter. Det ene er at du har rekkevidde og angst knyttet til dette. Legger du til tilhengerkapasitet blir det en reduksjon i rekkevidde. Det andre er hvem som bruker tilhenger; det er de nordiske landene. Der er temperaturene lave. I kalde temperaturer er batterikapasiteten ytterligere redusert, sier han.

Derfor skal de gjøre en vintertest for å finne ut hvordan bilen klarer seg i kuldegrader for å finne ut hvor lav rekkevidden da blir.

E-Niro kan kanskje få tilhengerfeste. Foto: Marius Valle

Akseptabel rekkevidde er viktigst

– Vi må finne ut om rekkevidden blir akseptabel for kundene. Rekkevidde er det aller viktigste, sier han.

Celik understreker imidlertid at de håper på å tilby tilhengerfeste i løpet av bilens levetid. Det er mest sannsynlig at dette skjer, mener han.

– Vi kommer ikke til å forsinke salget av bilen for å tilby tilhengerfeste. Vi kommer til å tilby bilen uten tilhengerfeste, og så noen måneder senere med, forteller han.

Når Kia har gjort sine tester, og forutsatt at de bestemmer seg for å tilby tilhengerfeste, så vil de første kundene kunne få ettermontert tilhengerfestet.

– Er det ikke bare å være tydelig i kommunikasjonen med kundene at rekkevidden potensielt går mye ned dersom det er tilfellet?

– Det er det jeg ønsker å gjøre. Men jeg er ikke sikker på om kundene vil være fornøyde med det. Derfor må vi gjennomføre markedsundersøkelser, sier han.

Ønsker reelle tall

Kia E-Niro. Foto: Marius Valle

Celik hevder det er viktig for Kia å oppgi så reelt forbruk som mulig. Om kundene opplever mye lavere rekkevidde enn Kia oppgir, vil de bli misfornøyde. Derfor vil de finne ut om kundene aksepterer at bilen får mye lavere rekkevidde med tilhenger.

De vil finne ut om kundene syns det er greit med lavere rekkevidde. Da må også kundene fortelle Kia at de gjerne vil ha dette.

Det kan dessuten hende at tilhengerfeste bare blir tilgjengelig i Norden, ettersom det ikke er viktig for kunder sørover i Europa.

Ingen SUV

Det bilen definitivt ikke får er firehjulstrekk. For dette er ikke en SUV. Bilen skal konkurrere mot for eksempel Nissan Leaf.

Celik henviser til Sportage for de som vil ha SUV med firehjulstrekk. Men på sikt er det uunngåelig at alle modeller i utvalget blir elektriske.

Batteriet i e-Niro er levert av koreanske SK Innovation. Celik er ikke redd for at tilgangen til batterier blir en flaksehals, og forventer at de har tilgang til nok batterier til å dekke det det venter å selge.

Men etterspørselen kan endre seg, og da må de i tilfelle utvide. Da er det nyttig å ha en lokal produsent i Korea. Han sier at Kia som en del av samme konsern som Hyundai også kan utnytte stordriftsfordelene av å tilby flere elbiler samtidig.

Kia e-Niro, Soul EV og Hyundai Ioniq og Kona benytter alle sammen batteri fra SK Innovation.

Model 3: Tesla gigafactory girer opp produksjonen av batteri til Model 3

Laget under samme tak

E-Niro og Hyundai Ioniq deler samme drivlinje, men ikke samme plattform. Kia og Hyundai har ingeniørgrupper som utvikler elbiler hver for seg, men som samarbeider i samme lokaler. Dermed deles mange av delen, og mye av utviklingen.

E-Niro fikk Europa-lansering i dag. Foto: Kia

Dermed er ikke e-Niro en oppsminket Kona, selv om de to har mye til felles. E-Niro er heller ikke identisk med sine hybrid-søsken. De har valgt å plassere batteriet helt innenfor akslingene, og har delt det opp slik at det blir mest mulig plass foran og bak.

Dermed har elbilen bedre bagasjeromsplass, da det ikke ligger noe batteri under bagasjerommet. 251 liter mot 427 liter. Siden mye av batteriet ligger i dørken, sitter man noe høyere i elbilen enn i hybridene.

Les også: I år kan Tesla bli verdens største produsent av ladbare biler

Tror på økende interesse

Han regner med at det norske salget av e-Niro vil være betydelig. Men interessen fra andre land øker også.

– Jeg tror det vi tar til markedet er viktig. Da vi kom med hybriden var det den første crossover-hybriden, før Toyota CH-R. Det var det samme med ladehybriden, den første crossoveren i C-segmentet. Vi er de eneste som smelter sammen crossover- og elbilmarkedet.

Med økende interesse for elbiler i andre markeder, så vil også etterspørselen øke. Prisen vil trolig være avgjørende.

Derfor avslører de ikke prisen

Og grunnen til at Kia enda ikke er klare til å fortelle hva prisen blir, handler om at det er forskjeller på markedene.

Han viser til at bilen kan leveres med nivå 2 autonomi. Det er en dyr funksjon, som kanskje bør være standardutstyr i Norge, men som blir for dyrt i andre markeder. Dermed vil prisen være forskjellig fra marked til marked.

– Det vi gjør er å tilby dem basisbilen til en basispris, og ser på konkurransen. Vi må forsøke å balansere prisen mot konkurransen, sier han.

For Kia sin del må de nå konkurrere med de store europeiske bilprodusentene når det kommer til elbiler. Det bekymrer ham ikke så mye.

For der hvor de tyske premiummerkene kan vise til så mye som hundre års tilstedeværelse i markedet med teknologien sin, kan ikke koreanerne som en relativt fersk aktør spille på det samme.

Når det gjelder elbiler stiller imidlertid alle med det samme utgangspunktet, mener Celik.

Kundene vil ha rekkevidde

– Spør du en kunde i dag om han vil ha en elbil med 300 kilometer rekkevidde fra en premumbilprodusent som har vært i Europa i 50 år, eller om han vil ha 480 kilometer rekkevidde i et koreansk bilmerke, så velger kunden 480 kilometer selvsagt. Den premiumarven spiller ingen rolle i elbilmarkedet, sier Celik.

Kias produktmarkedsføringssjef Alper Celik. Foto: Marius Valle

Han tror det er viktig for markedet som helhet at alle har suksess med sine elbiler. Men nå er det ikke utvalget av biler som holder markedet tilbake, men at kundene etterspør elbiler.

Han sier at det tidligere har vært kundene som har pushet på for å få markedet i gang. Nå venter de på at det er markedet som skal trekke salget i været.

Han tror lang rekkevidde og rask lading, som e-Niro har, er det som skal til for at elbilene blir førstevalget for flere bilkjøpere.

Om de leverer bilen med tilhengerfeste, og får produsert nok biler, så tipper vi det i det minste fort blir realiteten i Norge.

I Europa-lanseringen kom Kia med noen nye detaljer.

Rekkevidden er oppgitt til 480 km. Nå oppgir de også en rekkevidde på inntil 615 km i bytrafikk.

Bilen får 7 års garanti, eller 150.000 kilometer, avhengig av hva som inntreffer først. Både motor og batteri er dekket av denne garantien.

Bilen leveres med 64 kilowattimer batteri, men kommer også i en 39 kilowattimer-utgave som ikke vil importeres til Norge. Denne får en rekkevidde på 312 km.

Les mer om elbil på TU Elektrisk.