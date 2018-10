Her er Kia-en over 5000 nordmenn venter på

Paris: Kia trakk i dag bokstavelig talt sløret av sin kommende elbil e-Niro. Den har tidligere vært kjent som Niro Electric, men det har vært kjent en stund at den kommer under navnet e-Niro.

Og da passer det seg vel bare kanskje at bilen skal frontes av Robert De Niro i reklamekampanjene. Noen burde kanskje også foreslå at Kia og Eniro burde inngå et slags samarbeid.

En avduking er ikke det samme som en lansering. For bilen ble lansert som konseptbil i januar, og er allerede i salg i Korea. Så det er rett og slett ikke mange overraskelser Kia har på lur her.

De kaller det en europeisk premiere, og det er første gangen den vises live i Europa.

Stort sett like modeller

De koreanske og europeiske variantene er ikke identiske, forklarer Kia Norges informasjonsansvarlige, Mette Simonsen Sauge til TU Elektrisk. Men hun kan ikke umiddelbart ramse opp forskjellene.

Modellene er i hovedsak like. Hun trekker frem at lydanlegget i bilen er levert av Krell på den koreanske varianten, og av JBL i den europeiske.

Mange lurer naturlig nok på å få vite noe om tilhengerfeste og pris, men her kan de foreløpig ikke si noe som helst. Ei heller leveringstid.

– De første bilene kommer i starten av desember. Det er det vi har fått vite til lå, sier Sauge.

Det blir imidlertid vanskelig å si noe om tilgangen til biler, forteller hun.

– Når har vi fått vite at vi skal bli et prioritert marked, men det er klart at det blir mer og mer konkurranse etter som elbil blir mer vanlig i markeder som Tyskland og Frankrike, når insentiver der er på plass. Det blir verre og verre, for å si det sånn. Men foreløpig er Norge i en særstilling om du ser på salgsvolum, sier hun, og legger til at Kia Norge ikke vet noe om hvor mange biler de kommer til å få.

Les også: I år kan Tesla bli verdens største produsent av ladbare biler

Over 5600 reserverte

Det er godt over 5600 biler reservert i Norge til nå, og Sauge sier Kia tror bilen vil slå godt an siden det er en crossover. Det er en biltype nordmenn er glad i, kombinert med elektrisk drivlinje og stor rekkevidde ligger det an til at den kan bli populær.

– Så får vi bare håpe vi får tak i alle de bilene vi ønsker, sier hun.

Hun kan ikke si noe om hvor raskt de kan si noe om pris og leveringstider. Når det gjelder det berømte tilhengerfestet, som Kia enda ikke har bekreftet at faktisk kommer, kan hun heller ikke si noe.