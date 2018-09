I år kan Tesla bli verdens største produsent av ladbare biler

Europas mest solgte ladbare bil har i lang tid vært Renault Zoe. I løpet av andre kvartal i år ble den danket ut.

Det var Nissan Leaf som tok over tronen, ifølge tall fra EV Volumes.

Elbiler går generelt godt i Europa, da det i en rangering av de 25 mest solgte ladbare bilene kun er ladbare hydrider som har hatt en reduksjon i salget.

Renault Zoe har hatt en økning på åtte prosent sammenlignet med andre kvartal 2017. Nissan Leaf økte imidlertid med 112 prosent. Det skyldes naturlig nok en ny versjon av bilen.

Les også: Denne elektriske varebilen kan du se langt etter

Tesla på vei mot nummer en

På verdensbasis er det fremdeles kineserne som er de største produsentene av ladbare biler. Det er imidlertid med knapp margin.

Tesla har gjort det skarpt med sin elektriske Model S, men det er Model 3 som trolig gjør dem til verdens største produsent av ladbare biler i 2018. Bilde: Tesla Motors

I løpet av årets første seks måneder var det BYD som solgte flest ladbare biler, med totalt 72.000 stykker. Tesla følger imidlertid hakk i hæl, og var takket være det faktum at de kun lager elbiler verdens største elbilprodusent.

Rett bak Tesla følger kinesiske BAIC, som kun har elbiler blant sine ladbare modeller.

Ifølge EV Volumes ligger Tesla an til å bli verdens største leverandør av ladbare biler i 2018. Takket være Model 3-salget ligger de an til å levere over 200.000 biler i år.

Musk om Tesla Model 3: Fra «produksjonshelvete» til «logistikkhelvete»

Økende salg de fleste steder

Salget av ladbare biler øker i alle de viktige markedene, med unntak av Japan, ifølge EV Volumes.

I løpet av årets seks første måneder økte det globale salget av ladbare biler med 66 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Rene elbiler sto for 64 prosent av salget, mens resten var ladbare hybrider.

Elbiler ved hurtigladestasjon. Foto: Eirik Helland Urke

Hvor stor økningen i salget er i prosent behøver ikke å være signifikant. Om det ble solgt 10 biler i et land et år, og 100 biler neste år, er det solgt ti ganger så mange biler, men bare 90 i rene tall.

Det er imidlertid verdt å følge med når Kina hadde en økning i salget på 105 prosent i løpet av første halvår sammenlignet med første halvår 2017.

I rene tall er dette 394.000 biler, mor 192.000 biler første halvår i fjor.

Deretter kommer Europa, som i samme periode økte 42 prosent – fra 137.000 til 195.000 biler.

I USA var økningen 37 prosent, fra 89.000 til 122.000 biler.

Nå er Nexo klar: Hyundais nye hydrogen-SUV er i salg

Japan bremser

Nissan Leaf. Foto: Eirik Helland Urke

Så er det Japan, som har en nedgang i salget av ladbare biler. Reduksjonen var sju prosent, fra 29.000 til 27.000 biler. Det skyldes ifølge EV Volumes at utvalget modeller er lite, og nedbygging av kjernekraft i landet.

De har imidlertid et sterkt salg av vanlige hybrider. Nær halvparten, 47 prosent, av alle ikke-ladbare hybrider som bla solgt i hele verden i første halvår ble solgt i Japan.

Norge er fortsatt landet med høyest andel ladbare biler, med 37 prosent første halvdel i år. Deretter kommer Island med 14 prosent, og Sverige på tredje med fem prosent.

Skandinavia øker

Elbiler under vintertest i Norge. Foto: Per Erlien Dalløkken

Blant de europeiske landene er det Danmark som har hatt størst vekst i salget av ladbare biler. Økningen var hele 691 prosent første halvår 2018 sammenlignet med samme periode i fjor.

Deretter følger Finland, med 148 prosent, og Nederland med 126 prosent.

I rene tall var det Tyskland som hadde størst økning i perioden, med 12.000 flere solgte ladbare biler. Deretter kommer Norge med 9.000 flere solgte, og Storbritannia med 6.000 flere solgte.

Det selges flere og flere ladbare biler, og det er høy etterspørsel i flere markeder. EV Volumes skriver at det er særlig lang ventetid i Norge, Sverige og Tyskland. Det er vanlig med ventetider på mer enn seks måneder i Europa, blant annet fordi det vanlige her er at biler produseres på bestilling, og ikke produseres til varelager.

Renault Zoe jekkes ned fra den europeiske salgstoppen av Nissan Leaf. Foto: Marius Valle

2,1 millioner biler

Den økte etterspørselen gjør at EV Volumes forventer at det totale salget av ladbare biler i 2018 ender på 2,1 millioner.

Av dette ventes det at 1,1 millioner selges i Kina, inntil 430.000 selges i Europa, og inntil 360.000 i USA.

Det vil i tilfelle bety en økning på 64 prosent sammenlignet med 2017. To tredeler av bilene er ventet å være rene elbiler.

På slutten av 2018 kommer det da til å være rundt 5,4 millioner ladbare biler på veiene verden over. Det er mange biler, men likevel bare 0,4 prosent av verdens 1,3 milliarder biler.