Hyundais nye hydrogen-SUV er i salg

Hyundai er en av bilprodusentene som lar handling følge ord. De åpner nå slaget av sin andre hydrogenelektriske personbil.

Nykommeren, Nexo, ble lansert under CES-messen i Las Vegas i januar. Nå er den til salgs for 585.900 kroner, fullt utstyrt.

Du kan skrive kontrakt hos forhandler fra og med i dag, og regne med å få bilen tidlig neste år.

Hyundai Nexo Rekkevidde (WLTP): 666 km

Hydrogenkapasitet: 156,6 liter

Segment: crossover SUV

Tilhengerfeste: Nei

Bagasjerom: 461/1466 liter Vekt: 1,8 t (2,3 t total)

Lengde: 4670 mm

Bredde: 1860 mm

Høyde: 1630 mm

Akselavstand: 2790 mm



Oppgitt pris: 585.900 kr



Anslått leveringstid for nye bestillinger:

Tidlig 2019

Du får da en brenselcellebil som via brenselcellen kan levere 95 kilowatt, og batteriet 40 kilowatt, altså 135 kilowatt effekt til sammen. Dreiemomentet er 395 newtonmeter.

Det tar deg til 100 kilometer i timen på 9,2 sekunder, som kanskje ikke akkurat er lynraskt. Men det du ofrer i hissig akselerasjon får du igjen i rekkevidde.

Porsche kutter diesel: Putter i stedet milliarder i elektrifisering

666 km

Nexo ruller inntil 666 kilometer på én tank etter WLTP-kjøresyklusen. Det er tre hydrogentanker i bilen, hver med en kapastet på 52,2 liter, eller 156,6 liter til sammen.

Toppfarten er 179 kilometer i timen. BIlen har en motstandskoeffisient på 0,329, som ikke er eksepsjonelt lavt. For eksempel har Tesla Model X 0,24.

Hyundai Norge forventer å levere like mange hydrogenbiler i år som de har gjort siden 2013. Bilde: ULI_SONNTAG

Ifølge Hyundai er det markedets mest effektive hydrogenbil. Kanskje ikke noen stor prestasjon når det bare finnes to fra før her i landet; Hyundai IX35 og Toyota Mirai, og kanskje tre om du tar med Honda Clarity.

Men Nexo er nok utvilsomt den mest moderne av alle. Denne bilen kan for eksempel parkere seg selv uten sjåfør i bilen, har interiør i store deler biomaterialer, blindsonekamera, skjerm som erstatter instrumentpanelet, filholder og annet.

Bilen har ikke tilhengerfeste, men den har mulighet for last på taket.

Les også: Tesla Model 3 får toppscore i krasjtest

Hvor sugent er markedet?

Nexo utstilt på bilmessen i Geneve. Foto: Marius Valle

Så er spørsmålet hvor sugent markedet er på hydrogenbil. Det blir i det hele tatt solgt få hydrogenbiler generelt.

Men denne gangen kan det bli annerledes, skal vi tro produktsjef i Hyundai Norge, Øyvind Knudsen.

Han forteller om god interesse, og at de første bilene som kommer til Norge i år allerede er solgt. De går hovedsaklig til aktører og personer som har en hydrogentilknytning. Men vanlige bilkjøpere viser også interesse. Større interesse enn de forventet, forteller Knudsen.

Nexo i Geneve. Foto: Marius Valle

– Det skyldes garantert at det er et produkt som skiller seg fra det som er tilgjengelig på markedet. Det er den første hydrogenbilen som også er attraktiv som bil. Det er mye nytt design- og teknologimessig, en avansert bil med mange positive egenskaper, sier Knudsen.

Forventer å selge like mange i år som siden 2013

Det vekker interesse. Knudsen sier at de forventer å selge like mange hydrogenbiler i 2018 som de har gjort siden 2013. Altså noe sånt som 60 biler.

Deretter venter han en økning i 2019. Men det vil avhenge av hvor mange biler det er mulig å få tak i. I Sør-Korea er over 1000 Nexo solgt, og hjemmemarkedet har høyest prioritet.

– Har nedleggelsen av Hyop-stasjonene påvirket planene deres?

Nexo ved hydrogenfyllestasjon. Bilde: ULI_SONNTAG

– I utgangspunktet ikke. I det store og hele er det geografiske nedslagsområdet ganske likt, sier han.

Han trekker frem at det kommer en ny fyllestasjon nord for Oslo, at det i Bergen allerde er én stasjon i Åsane og en ny skal åpnes i Dolvik, og at det er mulig å fylle hydrogen ved Askos anlegg i Trondheim dersom man avtaler det.

Signaliserer fortsatt hydrogensatsing

Interiøret i Nexo. Foto: WE! Shoot IT

Han viser til at miljøminister Ola Elvestuen i Dagsnytt 18 for en uke siden signaliserte at regjeringens hydrogensatsing fortsetter med uforminsket styrke tross tilbakeslaget med Hyop-nedleggelsen.

Knudsen understreker at det må flere fyllestasjoner til for at markedet skal bli velfungerende for flere, men at det ikke er noen grunn til å tro at markedet går under.

Tvert i mot: – Bergensmarkedet har vært åpent fra i fjor. Det er et stort marked, og gir et større nedslagsfelt for hydrogenbiler. Og så hjelper det at bilen er et godt produkt, sier han

Knudsen sier at de ikke ser hydrogenbilen som en erstatning for elbilen. De to kategoriene elektriske biler kan supplere hverandre. Hydrogenbilen vil heller være en erstatning for bensin- og dieselbiler, tror han.